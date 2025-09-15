– Choć ceny mieszkań i domów rosną nieprzerwanie od wielu lat, dopiero od niedawna mówi się głośniej o potrzebie większej przejrzystości rynku nieruchomości – mówi Daniel Urbanowicz, starszy specjalista ds. modelowania danych i analiz w Cenatorium – firmie posiadającej największą komercyjną bazę danych o transakcjach na polskim rynku nieruchomości, która integruje informacje ze wszystkich Rejestrów Cen Nieruchomości.

Rekordowa baza danych z rynku nieruchomości

– Dziś Baza Cen Cenatorium zawiera ponad 7,5 miliona rekordów, a jej zasoby są dodatkowo uzupełniane o dane z zewnętrznych rejestrów – mówi Daniel Urbanowicz. Z danych Cenatorium korzystają banki, analitycy, pośrednicy.

– Stworzyliśmy też rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI). AVM Cenatorium (Automated Valuation Model) to zaawansowany model machine learning, który pozwala szybko i wiarygodnie oszacować wartość nieruchomości. System nie bazuje na cenach ofertowych, lecz na realnych cenach transakcyjnych, co czyni go odpornym na manipulacje deweloperów – podkreśla Daniel Urbanowicz. – Dodatkowym atutem rozwiązania jest to, że poza samą wyceną AVM wskazuje także transakcje porównawcze, które tę wycenę potwierdzają oraz wskaźnik wiarygodności, który odzwierciedla jakość analizy. Dzięki temu zarówno kupujący, jak i analitycy otrzymują nie tylko wynik, ale też solidne uzasadnienie, bez konieczności samodzielnego prowadzenia żmudnych analiz.

Teraz taką drogą ma iść cały rynek. Jak mówi Daniel Urbanowicz: transparentność cen na rynku nieruchomości jest niezwykle istotna, dlatego z uwagą przyglądamy się wszystkim inicjatywom zmierzającym do zwiększenia przejrzystości i dostępności danych – podkreśla ekspert Cenatorium.