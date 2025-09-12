Z tego artykułu dowiesz się: Jak obniżki stóp procentowych wpływają na rynek mieszkań

Jak deweloperzy dostosowują ofertę mieszkań do zmieniającej się sytuacji na rynku

Jaka jest podaż nowych mieszkań

We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci w tym roku obniżyła stopy procentowe – o 0,25 pkt proc. Po trzech obniżkach podstawowa stopa referencyjna spadła w sumie o 1 pkt proc. - dziś wynosi 4,75 proc. To dobra wiadomość dla kupujących mieszkania na kredyt, wraz ze spadkiem stóp rośnie zdolność kredytowa kupujących nieruchomości „za pożyczone”.

Umiarkowana poprawa sytuacji kredytobiorców

Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, obniżki stóp procentowych bez wątpienia poprawiły sytuację tych, którzy przy zakupie mieszkania muszą się posiłkować kredytem. – To jednak umiarkowana poprawa – ocenia. – Kredyty są wciąż drogie, spadek ich kosztów jest wolniejszy niż samych stóp procentowych. Dlatego w tym roku raczej nie należy się spodziewać szturmu na biura sprzedaży firm deweloperskich – uważa.

Nie jest jednak tak, jak zaznacza analityk, że popyt na mieszkania pozostanie obojętny na poprawiającą się dostępność kredytów. – Zwłaszcza że deweloperzy zaczęli zwiększać podaż mieszkań z bardziej przystępnymi cenami, takimi na kieszeń kredytobiorców – zauważa Marek Wielgo.