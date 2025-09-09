Oferta mieszkań używanych maleje, ale sprzedający wciąż godzą się na rabaty

– Z danych portalu GetHome.pl wynika, że w sierpniu używane mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy kosztowały średnio o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. O połowę mniejszy wzrost średniej (3 proc.) odnotowaliśmy w Łodzi i Trójmieście – wskazuje analityk. – W pozostałych metropoliach jest już taniej niż przed rokiem. W Krakowie obniżka sięgała 5 proc., a w stolicy – 3 proc. Trzeba odnotować, że w sierpniu do metropolii z ujemną dynamiką cen rok do roku dołączyły Poznań (-3 proc.) i Wrocław (-1 proc.).

Foto: mat.prasowe

Oferta mieszkań na rynku wtórnym. Ile lokali jest do kupienia?

– Co ciekawe, ceny mieszkań z drugiej ręki nie wzrosły, mimo że sierpień był trzecim z rzędu miesiącem spadku ich liczby w większości metropolii. Jak podaje przeszukiwarka portali nieruchomości Adradar, liczba unikatowych ofert skurczyła się aż o 5 proc. w Krakowie (do 8,9 tys. lokali), o 4 proc. – w Łodzi (do 5,3 tys.), o 3 proc. – w Poznaniu (do 3,9 tys.), o 2 proc. – w Warszawie (do 17,3 tys.) i Trójmieście (do 8,4 tys.) i o 1 proc. – we Wrocławiu (do 9,7 tys.). Wybór mieszkań nie zmienił się w Katowicach (ok. 2,4 tys. lokali).

– Sprzedający mieszkania nie podnieśli cen, bo kupujących – mimo poprawy dostępności kredytów – było wyraźnie mniej niż miesiąc wcześniej. To jednak nie powinno dziwić, bo sierpień jest najpopularniejszym okresem urlopowym. Ponadto część potencjalnych nabywców mogło czekać na spodziewaną we wrześniu kolejną obniżkę stóp procentowych. Mogą też na to wskazywać dane Adradar – w sierpniu z rynku zniknęły 32 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań, czyli o 10 proc. mniej niż w lipcu – komentuje Marek Wielgo.

Drugą przyczyną stabilizacji cen na rynku wtórnym może być rekordowo duża podaż nowych mieszkań. – Sprzedający używane mają po prostu potężną konkurencję. I na odwrót, deweloperów trzyma w ryzach bogata oferta mieszkań na rynku wtórnym. Tym bardziej już we wszystkich metropoliach wygrywa on z pierwotnym pod względem dostępności mieszkań na przeciętną kieszeń – wyjaśnia Marek Wielgo. – W przypadku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Łodzi, ale też Poznania oba rynki dzieli cenowa przepaść.