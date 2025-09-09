Aktualizacja: 09.09.2025 11:02 Publikacja: 09.09.2025 10:07
Oferta mieszkań używanych maleje, ale sprzedający wciąż godzą się na rabaty
Foto: Adobe Stock
Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, wielu potencjalnych nabywców mieszkań używanych najpewniej doszło do wniosku, że nie ma powodów do pośpiechu i udało się w sierpniu na wakacje. – Nic nie stracili. Wprawdzie w tym czasie oferta mieszkań na rynku wtórnym nieco się skurczyła, ale sprzedający wciąż wykazują się dużą elastycznością w negocjacjach, a nierzadko obniżają ceny już na etapie oferty – mówi Marek Wielgo.
W efekcie sierpień przyniósł stabilizację średniej ceny metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki w Warszawie (niespełna 17,8 tys. zł/mkw.), Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/mkw.), Wrocławiu (14,2 tys. zł/mkw.) i Łodzi (9 tys. zł/mkw.). – O 1 proc. spadła średnia cena w Trójmieście (ok. 16 tys. zł/mkw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/mkw.). Wzrosła zaś w tym czasie – i to aż o 4 proc. – w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 9,1 tys. zł/mkw.) – podaje ekspert.
Foto: mat.prasowe
Marek Wielgo przypomina, że w 2024 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) była liderem podwyżek średniej ceny metra kwadratowego (12 proc.) mieszkań z rynku wtórnego i prawdopodobnie zachowa ten tytuł także w tym roku.
– Z danych portalu GetHome.pl wynika, że w sierpniu używane mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy kosztowały średnio o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. O połowę mniejszy wzrost średniej (3 proc.) odnotowaliśmy w Łodzi i Trójmieście – wskazuje analityk. – W pozostałych metropoliach jest już taniej niż przed rokiem. W Krakowie obniżka sięgała 5 proc., a w stolicy – 3 proc. Trzeba odnotować, że w sierpniu do metropolii z ujemną dynamiką cen rok do roku dołączyły Poznań (-3 proc.) i Wrocław (-1 proc.).
Foto: mat.prasowe
– Co ciekawe, ceny mieszkań z drugiej ręki nie wzrosły, mimo że sierpień był trzecim z rzędu miesiącem spadku ich liczby w większości metropolii. Jak podaje przeszukiwarka portali nieruchomości Adradar, liczba unikatowych ofert skurczyła się aż o 5 proc. w Krakowie (do 8,9 tys. lokali), o 4 proc. – w Łodzi (do 5,3 tys.), o 3 proc. – w Poznaniu (do 3,9 tys.), o 2 proc. – w Warszawie (do 17,3 tys.) i Trójmieście (do 8,4 tys.) i o 1 proc. – we Wrocławiu (do 9,7 tys.). Wybór mieszkań nie zmienił się w Katowicach (ok. 2,4 tys. lokali).
– Sprzedający mieszkania nie podnieśli cen, bo kupujących – mimo poprawy dostępności kredytów – było wyraźnie mniej niż miesiąc wcześniej. To jednak nie powinno dziwić, bo sierpień jest najpopularniejszym okresem urlopowym. Ponadto część potencjalnych nabywców mogło czekać na spodziewaną we wrześniu kolejną obniżkę stóp procentowych. Mogą też na to wskazywać dane Adradar – w sierpniu z rynku zniknęły 32 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań, czyli o 10 proc. mniej niż w lipcu – komentuje Marek Wielgo.
Drugą przyczyną stabilizacji cen na rynku wtórnym może być rekordowo duża podaż nowych mieszkań. – Sprzedający używane mają po prostu potężną konkurencję. I na odwrót, deweloperów trzyma w ryzach bogata oferta mieszkań na rynku wtórnym. Tym bardziej już we wszystkich metropoliach wygrywa on z pierwotnym pod względem dostępności mieszkań na przeciętną kieszeń – wyjaśnia Marek Wielgo. – W przypadku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Łodzi, ale też Poznania oba rynki dzieli cenowa przepaść.
Foto: mat.prasowe
Jak wskazują eksperci portalu GetHome.pl, mimo dużych podwyżek cen mieszkań z drugiej ręki w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Łodzi, wciąż pozostają one jednymi z najtańszych miast spośród wszystkich metropolii. – Wynika to najpewniej z tego, że duży udział w ofercie wciąż mają mieszkania w PRL-owskich blokach i starych kamienicach. Szybszy niż na rynku pierwotnym wzrost średniej ceny metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki może więc być efektem wyrównywania różnicy, m.in. wskutek rosnącego odsetka nowych lokali, których w ostatnich latach powstawało tam bardzo dużo – tłumaczy ekspert.
Na początku września Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci w tym roku obniżyła stopy procentowe. – Obniżka poprawi sytuację tych, którzy muszą się posiłkować kredytem, bo wzrośnie ich zdolność kredytowa – mówi ekspert portalu GetHome.pl.
Jego zdaniem jest jednak za wcześnie, by mówić o wyraźnej poprawie dostępności kredytów. - Zadziałać może za to efekt psychologiczny. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zasugerował, że kolejna obniżka stóp procentowych szybko nie nastąpi. Decyzje tych, którzy mogą sobie pozwolić na kredyt może też przyspieszyć kurcząca się podaż mieszkań – zaznacza.
I dodaje, że ci, którzy szukają mieszkania dla siebie mogą spokojnie szukać optymalnej oferty. – Jednak powinni mieć świadomość, że z rynku w pierwszej kolejności zaczną znikać najtańsze mieszkania – podsumowuje Marek Wielgo.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
