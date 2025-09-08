Deweloperzy w lepszych nastrojach. Ceny mieszkań podskoczą?

Aktualizacja: 08.09.2025 13:25 Publikacja: 08.09.2025 12:15
Podaż nowych mieszkań jest wciąż bardzo duża
Foto: Adobe Stock
Na wzrost sprzedaży mieszkań w ostatnich pięciu miesiącach liczył tylko co trzeci deweloper, a co piąty spodziewał się spadków. – Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie – dwóch na trzech deweloperów spodziewa się wzrostu sprzedaży, a tylko nieco ponad 2 proc. nie oczekuje spadków, podczas gdy miesiąc temu było to ponad 16 proc. – wynika z sierpniowego odczytu indeksu nastrojów deweloperów przeprowadzonego przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl.
Czytaj więcej
Wobec mocnego lipca liczba występujących o pożyczkę skurczyła się o 14 proc. Ta korekta nie zmien...
– To największy skok optymizmu deweloperów w historii tego badania – podkreślają autorzy badania.
Jak mówi Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu mieszkaniowego Tabelaofert.pl, źródłem tego nagłego optymizmu są przede wszystkim oczekiwane dalsze obniżki stóp procentowych i niższe koszty kredytów hipotecznych. – To właśnie one mogą stać się impulsem do powrotu klientów na rynek – uważa Chojnacki.
W efekcie indeks zmiany tempa sprzedaży odnotował rekordowy, nienotowany dotąd skok – z 0,17 w lipcu do 0,63 w sierpniu. – Tak wysoki odczyt oznacza, że deweloperzy powszechnie spodziewają się poprawy koniunktury, mierzonej poziomem tempa sprzedaży mieszkań. Dane jasno pokazują, że rynek zaczyna wierzyć w szybsze i łatwiejsze transakcje w nadchodzących miesiącach – komentuje wiceprezes portalu.
Trzeba przypomnieć, że nowe przepisy zobowiązują deweloperów do podawania na portalach cen mieszkań.
– Jak widać, deweloperzy podchodzą do ustawy o jawności cen spokojnie i bez przesadnych emocji. Sama jawność nie sprawi, że sprzeda się więcej czy mniej mieszkań, bo klienci i tak zawsze poznawali ceny – zaznacza Robert Chojnacki. – Różnica polega na tym, że teraz będą je widzieli od razu, w przejrzystej formie. To ułatwi im podejmowanie decyzji i skróci czas potrzebny na wybór oferty.
Czytaj więcej
W sierpniu sprzedaż mieszkań była gorsza niż w lipcu, a ceny pozostały stabilne - wynika z analiz...
Drugi z indeksów publikowanych przez portal Tabelaofert.pl – indeks zmiany cen mieszkań – pozostał praktycznie bez zmian, notując jedynie symboliczny wzrost z 0,03 do 0,06. – Zdecydowana większość deweloperów, bo niemal 80 proc., nie planuje na razie żadnych korekt w cennikach. 14 proc. firm spodziewa się wzrostu cen, a tylko 7,5 proc. zakłada ich spadek.
Jakie nastroje widać wśród kupujących mieszkania? – Okres wakacyjny dobiegł końca. W sierpniu oczekiwania klientów pozostawały praktycznie bez zmian. 58,8 proc. wciąż liczyło na spadki. W obliczu kolejnych obniżek stóp procentowych takie prognozy mogą się jednak nie spełnić – mówi Jacek Matuszko, dyrektor sprzedaży w RedNet24, firmie zajmującej się sprzedażą osiedli deweloperskich. – Klienci ryzykują, mogą przegapić moment, kiedy można jeszcze kupić mieszkanie z dużym rabatem.
Robert Chojnacki podsumowuje: deweloperzy spodziewają się poprawy tempa sprzedaży mieszkań, ale na razie nie planują podwyżek. – Powód jest prosty: podaż lokali jest wciąż bardzo duża, a dyrektorzy sprzedaży wolą szybko znaleźć nabywców na gotowe lub niemal ukończone mieszkania, niż ryzykować podnoszenie cen. Jeśli jednak sprzedaż przyspieszy, w miarę wyczerpywania się obecnej oferty naturalnym krokiem będą podwyżki. Pytanie brzmi więc nie „czy” ceny mieszkań wzrosną, ale „kiedy”– podkreśla wiceprezes.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na wzrost sprzedaży mieszkań w ostatnich pięciu miesiącach liczył tylko co trzeci deweloper, a co piąty spodziewał się spadków. – Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie – dwóch na trzech deweloperów spodziewa się wzrostu sprzedaży, a tylko nieco ponad 2 proc. nie oczekuje spadków, podczas gdy miesiąc temu było to ponad 16 proc. – wynika z sierpniowego odczytu indeksu nastrojów deweloperów przeprowadzonego przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl.
Na jaki kredyt mieszkaniowy mogli liczyć w lipcu przeciętnie zarabiający single, bezdzietne pary i rodziny? Jak...
I półrocze na regionalnych rynkach biurowych upłynęło pod znakiem renegocjacji kontraktów. Odpowiadały one za ni...
Utrzymywanie dużej produkcji przy ograniczonym popycie – to dotknęło rynek mieszkań i popularnych, i z wyższej p...
W sześciu największych miastach deweloperzy wybudowali w ubiegłym roku ok. 45 tys. mieszkań i domów. W mniejszyc...
Sposób deweloperów na zamianę domu w blok? Postawić duży budynek jednorodzinny i wydzielić w nim np. dziewięć lo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas