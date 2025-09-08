Deweloperzy w lepszych nastrojach. Ceny mieszkań podskoczą?

Na wzrost sprzedaży mieszkań w ostatnich pięciu miesiącach liczył tylko co trzeci deweloper, a co piąty spodziewał się spadków. – Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie – dwóch na trzech deweloperów spodziewa się wzrostu sprzedaży, a tylko nieco ponad 2 proc. nie oczekuje spadków, podczas gdy miesiąc temu było to ponad 16 proc. – wynika z sierpniowego odczytu indeksu nastrojów deweloperów przeprowadzonego przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl.

Reklama Reklama

„Skok” optymizmu deweloperów

– To największy skok optymizmu deweloperów w historii tego badania – podkreślają autorzy badania.

Jak mówi Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu mieszkaniowego Tabelaofert.pl, źródłem tego nagłego optymizmu są przede wszystkim oczekiwane dalsze obniżki stóp procentowych i niższe koszty kredytów hipotecznych. – To właśnie one mogą stać się impulsem do powrotu klientów na rynek – uważa Chojnacki.

W efekcie indeks zmiany tempa sprzedaży odnotował rekordowy, nienotowany dotąd skok – z 0,17 w lipcu do 0,63 w sierpniu. – Tak wysoki odczyt oznacza, że deweloperzy powszechnie spodziewają się poprawy koniunktury, mierzonej poziomem tempa sprzedaży mieszkań. Dane jasno pokazują, że rynek zaczyna wierzyć w szybsze i łatwiejsze transakcje w nadchodzących miesiącach – komentuje wiceprezes portalu.