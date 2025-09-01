Według sierpniowego odczytu Barometru Cen Mieszkań w 10 największych miastach sprzedaż nowych lokali była o 14,3 proc. mniejsza niż w lipcu. Średnia cena za mkw. skurczyła się symbolicznie – o 0,06 proc. W cennikach deweloperów w przypadku 90,9 proc. oferty ceny się utrzymały, w 5 proc. wzrosły, w 4,1 proc. spadły.

- Rynek mieszkaniowy znalazł się w punkcie równowagi – trochę jak huśtawka, która zatrzymała się w połowie. Deweloperzy nie mają dziś powodu, żeby ciąć ceny, ale też nie widzą przestrzeni do ich podnoszenia. Klienci wiedzą, że mogą poczekać, porównać oferty i negocjować rabaty. W takiej sytuacji mieszkania realnie tanieją – nie w cennikach, ale w siłę nabywczą kupujących, którzy zarabiają więcej niż kilka miesięcy temu – skomentował Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes Tabelaofert.pl.

Dane serwisu Tabelaofert.pl. Zmiany średnich cen miesiąc do miesiąca Foto: materiały prasowe

Dane serwisu Tabelaofert.pl. Zmiany średnich cen rok do roku Foto: materiały prasowe

Deweloperzy grają na czas. Większość cenników bez zmian w sierpniu

W Trójmieście w sierpniu średnie ceny wzrosły względem lipca o 1,2 proc. w wyniku wprowadzanie na rynek nowych, droższych projektów. Niewielkie wzrosty średnich cen odnotowano też w Poznaniu (1,0 proc.) i Bydgoszczy (0,7 proc.). W Lublinie średnia cena spadła o 3,6 proc. - i to również było efektem nowych wprowadzeń (tańsze projekty) niż redukcji cen lokali w dotychczasowej ofercie.