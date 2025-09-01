Rzeczpospolita
Barometr Cen Mieszkań: w sierpniu sprzedaż w dół, a ceny stabilne

W sierpniu sprzedaż mieszkań była gorsza niż w lipcu, a ceny pozostały stabilne - wynika z analiz Tabelaofert.pl. Od 11 września ceny ofertowe wszystkich lokali będą musiały być podawane w internecie. Pytanie, co to zmieni na rynku.

Publikacja: 01.09.2025 09:25

Foto: materiały prasowe

Adam Roguski

Według sierpniowego odczytu Barometru Cen Mieszkań w 10 największych miastach sprzedaż nowych lokali była o 14,3 proc. mniejsza niż w lipcu. Średnia cena za mkw. skurczyła się symbolicznie – o 0,06 proc. W cennikach deweloperów w przypadku 90,9 proc. oferty ceny się utrzymały, w 5 proc. wzrosły, w 4,1 proc. spadły. 

- Rynek mieszkaniowy znalazł się w punkcie równowagi – trochę jak huśtawka, która zatrzymała się w połowie. Deweloperzy nie mają dziś powodu, żeby ciąć ceny, ale też nie widzą przestrzeni do ich podnoszenia. Klienci wiedzą, że mogą poczekać, porównać oferty i negocjować rabaty. W takiej sytuacji mieszkania realnie tanieją – nie w cennikach, ale w siłę nabywczą kupujących, którzy zarabiają więcej niż kilka miesięcy temu – skomentował Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes Tabelaofert.pl.

Deweloperzy grają na czas. Większość cenników bez zmian w sierpniu

W Trójmieście w sierpniu średnie ceny wzrosły względem lipca o 1,2 proc. w wyniku wprowadzanie na rynek nowych, droższych projektów. Niewielkie wzrosty średnich cen odnotowano też w Poznaniu (1,0 proc.) i Bydgoszczy (0,7 proc.). W Lublinie średnia cena spadła o 3,6 proc. - i to również było efektem nowych wprowadzeń (tańsze projekty) niż redukcji cen lokali w dotychczasowej ofercie.

– Deweloperzy dziś grają na czas. W sierpniu ponad 90 proc. cenników nie zostało w ogóle zmienionych – podwyżki dotyczyły zaledwie 5 proc. mieszkań, a obniżki 4,1 proc. Rynek czeka na wejście w życie ustawy o jawności cen i to właśnie 11 września będzie prawdziwym testem, który pokaże, czy przejrzystość w wycenach przełoży się na większą presję na obniżki czy raczej utrwalenie obecnej równowagi – powiedział Chojnacki.

Łódź z nadpodażą mieszkań. Jest wyraźna presja na ceny

Rok do roku w sierpniu ceny były wyższe na wszystkich rynkach poza Łodzią, gdzie zanotowano 3,4-proc. spadek. W Trójmieście i Bydgoszczy ceny wzrosły o ponad 12 proc.

– Łódź to dziś najtańszy z dużych rynków i jedyne miasto, gdzie ceny faktycznie spadły w skali roku. Ogromna podaż powoduje, że to kupujący dyktują warunki, a deweloperzy muszą konkurować ceną i rabatami. W pozostałych miastach widać natomiast inny trend – nowe projekty wchodzące do sprzedaży są droższe, bo rosną koszty budowy. To efekt zmian w przepisach: nowe warunki techniczne wymagają m.in. większych odległości między budynkami, lepszych przegród technicznych czy dodatkowych placów zabaw. Te regulacje są potrzebne, ale znacząco zwiększają koszty, dlatego świeża oferta praktycznie nigdy nie jest tańsza od poprzedniej – wyjaśniła Ewa Palus, główna analityczka Tabelaofert.pl.

W czerwcu sprzedaż na dziesięciu największych rynkach spadła o 8,7 proc. wobec maja, a w lipcu wzrosła o 7,9 proc., co analitycy tłumaczyli odreagowaniem po słabym czerwcu, a nie zmianą trendu. 

