Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy Najwyższa Izba Kontroli planuje opublikować wnioski z kontroli programu „Bezpieczny kredyt”?

Jakie aspekty rządowych programów mieszkaniowych są obecnie badane przez NIK?

Dlaczego NIK nie bada niezrealizowanych pomysłów obecnego rządu w zakresie dopłat do kredytów?

W jaki sposób program „Bezpieczny kredyt” wpłynął na wzrost cen nieruchomości w 2023 roku?

Jakie były warunki uczestnictwa w programie „Bezpieczny kredyt” i kto mógł z niego skorzystać?

Dlaczego program „Bezpieczny kredyt” zakończono po zaledwie pół roku od wprowadzenia?

W tym tygodniu ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informowała na platformie X, że Najwyższa Izba Kontroli, na jej wniosek, podejmie się prześwietlenia programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – taka kontrola została wpisana do tegorocznego planu pracy instytucji.

Reklama Reklama

Wiemy już, kiedy NIK planuje podzielić się wnioskami z kontroli.

Raport z kontroli rządowych programów mieszkaniowych w połowie przyszłego roku

– W uchwalonym przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli Planie pracy NIK na 2025 r. zostały przewidziane działania kontrolne w sygnalizowanych przez panią minister obszarach, tj. kontrola P/25/018 „Rządowe programy mieszkaniowe”. W ramach kontroli, która już trwa, NIK bada m.in. czy rządowe programy mieszkaniowe były realizowane prawidłowo i skutecznie – mówi Marcin Marjański, p.o. rzecznika NIK.