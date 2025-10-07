Rzeczpospolita
Mimo nalotu dronów popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu był mocny

Wrzesień to kolejny miesiąc zwiększonego zainteresowania zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego. Sprzyja otoczenie makro, w statystykach nie widać, by bezprecedensowe strzelanie do rosyjskich dronów przełożyło się na nastroje konsumentów.

Publikacja: 07.10.2025 08:41

Mimo nalotu dronów popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu był mocny.

Mimo nalotu dronów popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu był mocny.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe we wrześniu?
  • Jak zmiany stóp procentowych i wskaźników WIBOR wpływały na zainteresowanie kredytami?
  • Jak sytuacja na rynku nieruchomości wpływa na decyzje kredytobiorców?
  • Jak sprzedaż kredytów mieszkaniowych zmieniała się w ciągu roku?

We wrześniu o kredyty mieszkaniowe wnioskowało 39,9 tys. osób, o 40,2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 13,1 proc. więcej niż w sierpniu. Według danych Biura Informacji Kredytowej wartość zapytań o pożyczki była wyższa niż rok wcześniej o 42,2 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła 472,52 tys. zł, o 6,3 proc. więcej niż rok wcześniej i 1 proc. więcej niż w sierpniu.

Skokowy wzrost liczby potencjalnych pożyczkodawców nie dziwi. W 2024 r. popyt był ograniczony z powodu wysokich stóp procentowych, zmniejszonej zdolności kredytowej. O pożyczkę wnioskowało średnio 28,2 tys. osób. Wiosną tego roku chętnych na kredyt zaczęło przybywać – średnia to 36,2 tys. miesięcznie wobec 27,9 tys. rok wcześniej.

W maju i lipcu Rada Polityki Pieniężnej dokonała dwóch cięć stóp – z 5,75 proc. do 5 proc., a we wrześniu trzeciego, do 4,75 proc. W kwietniu w dół poszły stawki WIBOR. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4,7 proc. WIBOR 6M wynosi 4,55 proc. wobec ponad 5,7 proc.

Czytaj więcej

Warunki makro sprzyjają zaciągającym kredyty mieszkaniowe.
Nieruchomości mieszkaniowe
Mocna sprzedaż kredytów mieszkaniowych w sierpniu, ale przypomniała o sobie wojna

Niższe stopy, wyższe płace, większa zdolność. To napędza popyt na kredyty mieszkaniowe

– We wrześniu w ujęciu rocznym liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o ponad 40 proc. pomimo nadal wysokiego na tle innych krajów UE poziomu stóp procentowych. Dane wrześniowe potwierdzają wzrost zainteresowania zaciągnięciem kredytu, co widać również w danych z rynku nieruchomości – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Rosnący popyt na kredyty jest efektem zarówno spadku poziomu stóp procentowych w tym roku, jak i oczekiwań na kolejne obniżki. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na popyt jest nominalny wzrost wynagrodzeń o 7 proc. rok do roku. Czynniki te bezpośrednio wpływają na rosnącą zdolność kredytową, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zainteresowania kredytem. Dobra z perspektywy kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym (duża oferta na rynku pierwotnym) może dodatkowo wpływać mobilizująco na kredytobiorców i skłaniać do większej aktywności na rynku kredytowym. Obecnie czynnikiem, który może negatywnie wpłynąć na poziom popytu na kredyty mieszkaniowe jest dalsza eskalacja napięć geopolitycznych – dodał.

Zdaniem eksperta, w kolejnych miesiącach padnie nowy rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu. Obecny rekord to 477,01 tys. zł w czerwcu.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych większa niż rok wcześniej ze wsparciem rządowym

Wcześniej BIK podało informacje o sprzedaży kredytów w sierpniu. Banki i SKOK-i udzieliły 19,4 tys. pożyczek (na zakup lokum lub refinansowanie wcześniejszego kredytu), o 13,9 proc. mniej niż w lipcu. Wartość pożyczek wyniosła 8,88 mld zł, o 11,9 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W przeliczeniu na dzień roboczy liczba kredytobiorców i wartość udzielonych kredytów były stabilne.

Sierpniowy wynik wpisuje się w obserwowany od marca trend zdecydowanego ożywienia (około 19 tys. kredytów o wartości blisko 9 mld zł miesięcznie wobec odpowiednio 15-17 tys. i 6-7 mld zł w zeszłym roku).

W ciągu ośmiu miesięcy 2025 r. banki i SKOK-i udzieliły 148,2 tys. kredytów o wartości 65,1 mld zł, o odpowiednio 3 i 9 proc. więcej niż BIK raportowało rok wcześniej – przy czym w I połowie 2024 r. udzielane były jeszcze pożyczki z programu „Bezpieczny kredyt”.

Większa sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym w III kwartale

Według wstępnych szacunków JLL w III kwartale w sześciu największych miastach deweloperzy sprzedali około 10,8 tys. mieszkań, o 8 proc. więcej niż w II kwartale i 17,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu dziewięciu miesięcy sprzedaż sięgnęła 29,8 tys. lokali, o 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

