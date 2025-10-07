Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpłynęły na wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe we wrześniu?

Jak zmiany stóp procentowych i wskaźników WIBOR wpływały na zainteresowanie kredytami?

Jak sytuacja na rynku nieruchomości wpływa na decyzje kredytobiorców?

Jak sprzedaż kredytów mieszkaniowych zmieniała się w ciągu roku?

We wrześniu o kredyty mieszkaniowe wnioskowało 39,9 tys. osób, o 40,2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 13,1 proc. więcej niż w sierpniu. Według danych Biura Informacji Kredytowej wartość zapytań o pożyczki była wyższa niż rok wcześniej o 42,2 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła 472,52 tys. zł, o 6,3 proc. więcej niż rok wcześniej i 1 proc. więcej niż w sierpniu.

Skokowy wzrost liczby potencjalnych pożyczkodawców nie dziwi. W 2024 r. popyt był ograniczony z powodu wysokich stóp procentowych, zmniejszonej zdolności kredytowej. O pożyczkę wnioskowało średnio 28,2 tys. osób. Wiosną tego roku chętnych na kredyt zaczęło przybywać – średnia to 36,2 tys. miesięcznie wobec 27,9 tys. rok wcześniej.

W maju i lipcu Rada Polityki Pieniężnej dokonała dwóch cięć stóp – z 5,75 proc. do 5 proc., a we wrześniu trzeciego, do 4,75 proc. W kwietniu w dół poszły stawki WIBOR. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4,7 proc. WIBOR 6M wynosi 4,55 proc. wobec ponad 5,7 proc.