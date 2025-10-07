Aktualizacja: 07.10.2025 09:01 Publikacja: 07.10.2025 08:41
Mimo nalotu dronów popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu był mocny.
We wrześniu o kredyty mieszkaniowe wnioskowało 39,9 tys. osób, o 40,2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 13,1 proc. więcej niż w sierpniu. Według danych Biura Informacji Kredytowej wartość zapytań o pożyczki była wyższa niż rok wcześniej o 42,2 proc.
Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła 472,52 tys. zł, o 6,3 proc. więcej niż rok wcześniej i 1 proc. więcej niż w sierpniu.
Skokowy wzrost liczby potencjalnych pożyczkodawców nie dziwi. W 2024 r. popyt był ograniczony z powodu wysokich stóp procentowych, zmniejszonej zdolności kredytowej. O pożyczkę wnioskowało średnio 28,2 tys. osób. Wiosną tego roku chętnych na kredyt zaczęło przybywać – średnia to 36,2 tys. miesięcznie wobec 27,9 tys. rok wcześniej.
W maju i lipcu Rada Polityki Pieniężnej dokonała dwóch cięć stóp – z 5,75 proc. do 5 proc., a we wrześniu trzeciego, do 4,75 proc. W kwietniu w dół poszły stawki WIBOR. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4,7 proc. WIBOR 6M wynosi 4,55 proc. wobec ponad 5,7 proc.
– We wrześniu w ujęciu rocznym liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o ponad 40 proc. pomimo nadal wysokiego na tle innych krajów UE poziomu stóp procentowych. Dane wrześniowe potwierdzają wzrost zainteresowania zaciągnięciem kredytu, co widać również w danych z rynku nieruchomości – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Rosnący popyt na kredyty jest efektem zarówno spadku poziomu stóp procentowych w tym roku, jak i oczekiwań na kolejne obniżki. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na popyt jest nominalny wzrost wynagrodzeń o 7 proc. rok do roku. Czynniki te bezpośrednio wpływają na rosnącą zdolność kredytową, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zainteresowania kredytem. Dobra z perspektywy kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym (duża oferta na rynku pierwotnym) może dodatkowo wpływać mobilizująco na kredytobiorców i skłaniać do większej aktywności na rynku kredytowym. Obecnie czynnikiem, który może negatywnie wpłynąć na poziom popytu na kredyty mieszkaniowe jest dalsza eskalacja napięć geopolitycznych – dodał.
Zdaniem eksperta, w kolejnych miesiącach padnie nowy rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu. Obecny rekord to 477,01 tys. zł w czerwcu.
Wcześniej BIK podało informacje o sprzedaży kredytów w sierpniu. Banki i SKOK-i udzieliły 19,4 tys. pożyczek (na zakup lokum lub refinansowanie wcześniejszego kredytu), o 13,9 proc. mniej niż w lipcu. Wartość pożyczek wyniosła 8,88 mld zł, o 11,9 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W przeliczeniu na dzień roboczy liczba kredytobiorców i wartość udzielonych kredytów były stabilne.
Sierpniowy wynik wpisuje się w obserwowany od marca trend zdecydowanego ożywienia (około 19 tys. kredytów o wartości blisko 9 mld zł miesięcznie wobec odpowiednio 15-17 tys. i 6-7 mld zł w zeszłym roku).
W ciągu ośmiu miesięcy 2025 r. banki i SKOK-i udzieliły 148,2 tys. kredytów o wartości 65,1 mld zł, o odpowiednio 3 i 9 proc. więcej niż BIK raportowało rok wcześniej – przy czym w I połowie 2024 r. udzielane były jeszcze pożyczki z programu „Bezpieczny kredyt”.
Według wstępnych szacunków JLL w III kwartale w sześciu największych miastach deweloperzy sprzedali około 10,8 tys. mieszkań, o 8 proc. więcej niż w II kwartale i 17,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu dziewięciu miesięcy sprzedaż sięgnęła 29,8 tys. lokali, o 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej.
