W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły 19,4 tys. kredytów mieszkaniowych (na zakup lokum lub refinansowanie wcześniejszego kredytu), o 13,9 proc. mniej niż w lipcu. Według szacunków Biura Informacji Kredytowej wartość pożyczek wyniosła 8,88 mld zł, o 11,9 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Średnia dzienna sprzedaż kredytów mieszkaniowych stabilna. Ożywienie w pełni

Pod względem średniej liczby konsumentów i wartości sprzedaży dziennej lipiec i sierpień wypadły praktycznie tak samo – w sierpniu dni roboczych było o 3 mniej, co wystarczyło, by przełożyć się na kilkunastoprocentowy spadek.

Rok do roku zmiana jest skokowa: w sierpniu 2025 r. liczba pożyczek urosła o 29,5 proc., a wartość o 40,4 proc., co wynika z niskiej bazy – II połowa 2024 r. upłynęła pod znakiem wysokich stóp procentowych i małej zdolności kredytowej konsumentów.

W sierpniu średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 457,44 tys. zł i była o 8,4 proc. wyższa niż przed rokiem oraz 2,6 proc. wyższa niż w lipcu.