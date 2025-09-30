Aktualizacja: 30.09.2025 11:26 Publikacja: 30.09.2025 10:21
Warunki makro sprzyjają zaciągającym kredyty mieszkaniowe. Wrześniowe strzelanie do rosyjskich dronów może schłodzić nastroje konsumentów?
Foto: Mat. prasowe
W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły 19,4 tys. kredytów mieszkaniowych (na zakup lokum lub refinansowanie wcześniejszego kredytu), o 13,9 proc. mniej niż w lipcu. Według szacunków Biura Informacji Kredytowej wartość pożyczek wyniosła 8,88 mld zł, o 11,9 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.
Pod względem średniej liczby konsumentów i wartości sprzedaży dziennej lipiec i sierpień wypadły praktycznie tak samo – w sierpniu dni roboczych było o 3 mniej, co wystarczyło, by przełożyć się na kilkunastoprocentowy spadek.
Rok do roku zmiana jest skokowa: w sierpniu 2025 r. liczba pożyczek urosła o 29,5 proc., a wartość o 40,4 proc., co wynika z niskiej bazy – II połowa 2024 r. upłynęła pod znakiem wysokich stóp procentowych i małej zdolności kredytowej konsumentów.
W sierpniu średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 457,44 tys. zł i była o 8,4 proc. wyższa niż przed rokiem oraz 2,6 proc. wyższa niż w lipcu.
Sierpniowy wynik wpisuje się w obserwowany od marca trend zdecydowanego ożywienia (około 19 tys. kredytów o wartości blisko 9 mld zł miesięcznie wobec odpowiednio 15-17 tys. i 6-7 mld zł w zeszłym roku).
– Skala i wartość akcji kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w sierpniu br. potwierdzają wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi mimo braku programu wsparcia oraz nadal wysokiego na tle innych krajów UE poziomu oprocentowania nowych kredytów – komentuje Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. Zwraca uwagę na obniżki stóp procentowych – w sumie z 5,75 do 4,75 proc. (do ostatniej doszło na początku września) oraz realny wzrost dochodów, co przekłada się na wzrost zdolności kredytowej.
– Końcówka tego roku na rynku kredytów mieszkaniowych powinna być dobra. Sprzyja temu sytuacja makroekonomiczna: spadek inflacji i stóp procentowych, realny wzrost dochodów i nadal jeden z najniższych poziomów bezrobocia wśród krajów UE. Jako negatywny czynnik można wskazać wzrost poczucia niepewności i eskalacji sytuacji globalnej – i w mojej opinii ten czynnik może istotnie wpłynąć na sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych. Deeskalacja powinna dodatkowo wzmocnić popyt – przewiduje Rogowski. Na początku września polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony, część zestrzeliły myśliwce NATO.
W ciągu ośmiu miesięcy 2025 r. banki i SKOK-i udzieliły 148,2 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 65,1 mld zł. To o odpowiednio 3 i 9 proc. więcej niż BIK raportowało rok wcześniej, ale należy pamiętać, że w I połowie 2024 r. sprzedawane były jeszcze pożyczki z programu „Bezpieczny kredyt”.
Na początku września poznaliśmy dane BIK o popycie na kredyty mieszkaniowe w sierpniu. O pożyczkę wnioskowało 35,3 tys. osób, o 13,7 proc. mniej niż w bardzo mocnym lipcu. Korekta to również efekt kalendarza i mniejszej liczby dni roboczych.
– Dane sierpniowe potwierdzają wzrost zainteresowania zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego. Rosnący popyt jest efektem zarówno obniżek stóp procentowych, jak i oczekiwań na kolejne. Dodatkowym czynnikiem jest nominalny wzrost wynagrodzeń o 9 proc. rok do roku. Czynniki te bezpośrednio wpływają na rosnącą zdolność kredytową. Dobra z perspektywy kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym – duża oferta na rynku pierwotnym – może wpływać mobilizująco na kredytobiorców i zachęcać do większej aktywności na rynku kredytowym – komentował wówczas Rogowski.
Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 467,9 tys. zł, o 1,2 proc. mniej niż w lipcu.
