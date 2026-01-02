Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Arabia Saudyjska zbombardowała siły wspierane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w Jemenie?

Jakie są cele działań koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską w południowym Jemenie?

Jakie zarzuty formułują wobec siebie Arabia Saudyjska i Południowa Rada Tymczasowa?

Do ataku doszło w ramach działań, prowadzonych przez wspierającą uznawany przez społeczność międzynarodową jemeński rząd koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską, których celem jest odbicie obozów kontrolowanych przez STC w muhafazie Hadramaut, która graniczy z Arabią Saudyjską.

Reklama Reklama

Naloty koalicji pod wodzą Arabii Saudyjskiej wspierają kontrofensywę Narodowych Sił Ochrony

Działania Arabii Saudyjskiej mają związek z błyskawiczną ofensywą sił wiernych STC przeciwko wspieranym przez Arabię Saudyjską jemeńskim wojskom rządowym, która rozpoczęła się w grudniu. Wcześniej STC, która powstała w 2017 roku a władzę w południowym Jemenie przejęła w 2020 roku, współdziała z siłami rządowymi, ale stosunki między Radą a rządem Jemenu były napięte.

W Jemenie od 2014 roku trwa wojna domowa, w której siły rządowe walczą z rebeliantami Huti wspieranymi przez Iran. Obecnie w konflikcie wewnętrznym w Jemenie zaczyna się jednak kształtować nowy front, w którym po jednej stronie są siły rządowe cieszące się poparciem Arabii Saudyjskiej, a po drugiej – siły wierne STC, które mają wsparcie dotychczasowego sojusznika Arabii Saudyjskiej w konflikcie, który toczy się w Jemenie, ZEA.