Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Arabia Saudyjska zbombardowała wspierane przez ZEA siły w Jemenie

Saudyjskie lotnictwo miało zbombardować wspierane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie siły w południowym Jemenie - twierdzą przedstawiciele Południowej Rady Tymczasowej (STC).

Publikacja: 02.01.2026 15:21

Kilka dni temu Arabia Saudyjska zbombardowała port Mukalla

Kilka dni temu Arabia Saudyjska zbombardowała port Mukalla

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Arabia Saudyjska zbombardowała siły wspierane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w Jemenie?
  • Jakie są cele działań koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską w południowym Jemenie?
  • Jakie zarzuty formułują wobec siebie Arabia Saudyjska i Południowa Rada Tymczasowa?

Do ataku doszło w ramach działań, prowadzonych przez wspierającą uznawany przez społeczność międzynarodową jemeński rząd koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską, których celem jest odbicie obozów kontrolowanych przez STC w muhafazie Hadramaut, która graniczy z Arabią Saudyjską. 

Naloty koalicji pod wodzą Arabii Saudyjskiej wspierają kontrofensywę Narodowych Sił Ochrony

Działania Arabii Saudyjskiej mają związek z błyskawiczną ofensywą sił wiernych STC przeciwko wspieranym przez Arabię Saudyjską jemeńskim wojskom rządowym, która rozpoczęła się w grudniu. Wcześniej STC, która powstała w 2017 roku a władzę w południowym Jemenie przejęła w 2020 roku, współdziała z siłami rządowymi, ale stosunki między Radą a rządem Jemenu były napięte.

W Jemenie od 2014 roku trwa wojna domowa, w której siły rządowe walczą z rebeliantami Huti wspieranymi przez Iran. Obecnie w konflikcie wewnętrznym w Jemenie zaczyna się jednak kształtować nowy front, w którym po jednej stronie są siły rządowe cieszące się poparciem Arabii Saudyjskiej, a po drugiej – siły wierne STC, które mają wsparcie dotychczasowego sojusznika Arabii Saudyjskiej w konflikcie, który toczy się w Jemenie, ZEA.

Czytaj więcej

USA od 15 marca prowadzą ataki na cele w Jemenie
Konflikty zbrojne
USA w nocy bombardowały Jemen. Celem byli przywódcy rebeliantów Huti?
Reklama
Reklama

Kilka dni temu koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską zbombardowała jemeński port Mukalla, gdzie miała dotrzeć duża dostawa broni i pojazdów bojowych, które miały trafić do jemeńskich separatystów z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. ZEA zaprzeczyła, jakoby dostarczała broń jednej ze stron konfliktu w Jemenie. 

Ofensywa sił wiernych STC doprowadziła do wycofania się Narodowych Sił Ochrony, formacji militarnej wspieranej przez Arabię Saudyjską, z zajmowanych przez nie pozycji na południu kraju. Teraz siły te nacierają w stronę utraconych obozów, z których siły wierne Radzie nie chcą się wycofać. 

Salem al-Chanbaszi, wyznaczony przez rząd Jemenu na gubernatora prowincji Hadramaut twierdzi, że działania mające na celu odzyskanie przez siły rządowe kontroli nad prowincją mają charakter „pokojowy”. 

– To nie jest deklaracja wojny, to nie zmierzanie do eskalacji – oświadczył. – To odpowiedzialne działania prewencyjne, by usunąć uzbrojenie i zapobiec temu, aby obozy zostały wykorzystane do zagrożenia bezpieczeństwu Hadramaut – dodał. 

Rebelianci Huti w Jemenie (MAPA)

Rebelianci Huti w Jemenie (MAPA)

Foto: PAP

Tymczasem ambasador Arabii Saudyjskiej w Jemenie oskarżył przewodniczącego Południowej Rady Tymczasowej o uniemożliwianie delegacji z Arabii Saudyjskiej, która miałaby mediować między zwaśnionymi stronami, wylądowania na lotnisku w Adenie. 

Reklama
Reklama

Rijad wprowadził wymóg, by samoloty lądujące w Jemenie przechodziły inspekcję w Arabii Saudyjskiej?

Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej domaga się wycofania sił STC z dwóch muhafaz na południu – Hadramaut i Al-Mahra w ramach deeskalacji napięć. STC na razie odrzuca te żądania. 

Rzecznik koalicji gen. Turki al-Maliki oświadczył w piątek, że wspierane przez Arabię Saudyjską okręty zostały rozmieszczone na wodach Morza Arabskiego, by przeprowadzać inspekcje na statkach zmierzających do Jemenu i sprawdzać, czy nie przemycają one broni. 

Z kolei powiązane z STC Ministerstwo Transportu Jemenu twierdzi, że Arabia Saudyjska wprowadziła wymóg, by samoloty lądujące w Adenie przechodziły inspekcję w saudyjskiej Dżuddzie. Resort potępił to posunięcie uważając je za „szokujące”. Jak dotąd Arabia Saudyjska nie potwierdziła tych doniesień. 

Arabia Saudyjska i ZEA były sojusznikami, jeśli chodzi o walkę z szyickimi rebeliantami Huti, jednak ZEA wspiera jednocześnie separatyzm na południu Jemenu, który miałby doprowadzić do ponownej secesji Jemenu Południowego, który był już niepodległym krajem w latach 1967-1990. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Azja Arabia Saudyjska Jemen Zjednoczone Emiraty Arabskie Wojna w Jemenie
Chińczycy prowadzą duże gry wojenne wokół Tajwanu
Dyplomacja
Gry wojenne Pekinu. Chiny ćwiczą przejęcie Tajwanu głodem
Chińskie okręty, samoloty i wojska lądowe uczestniczą w ćwiczeniach wokół Tajwanu
Dyplomacja
Chińska armia przeprowadza gry wojenne wokół Tajwanu. Znowu
Kanadyjscy żołnierze
Dyplomacja
Kanada rozważa budowę bazy wojskowej w Europie, w pobliżu Rosji
Donald Trump i Gustavo Petro
Dyplomacja
Donald Trump grozi prezydentowi Kolumbii. „Produkuje kokainę”
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Władimir Putin i Emmanuel Macron
Dyplomacja
Zemsta na Friedrichu Merzu? Emmanuel Macron chce rozmawiać z Władimirem Putinem
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama