Arabia Saudyjska zbombardowała port w Jemenie. Ultimatum dla sił ZEA

Arabia Saudyjska poparła apel wspieranych przez siebie władz Jemenu o opuszczenie kraju w ciągu 24 godzin przez siły Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które mają wspierać separatystów na południu kraju.

Publikacja: 30.12.2025 11:34

Zaatakowany przez Arabię Saudyjską dok w jemeńskim porcie

Zaatakowany przez Arabię Saudyjską dok w jemeńskim porcie

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko przyjęła Arabia Saudyjska wobec obecności sił ZEA w Jemenie?
  • Jakie wydarzenia doprowadziły do napięć między Arabią Saudyjską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi?
  • Jakie są skutki konfliktu w Jemenie dla relacji międzynarodowych w regionie?
  • Dlaczego Arabia Saudyjska zdecydowała się na zbombardowanie portu Mukalla?
  • Jaką rolę odgrywa Południowa Rada Tymczasowa w obecnym konflikcie?
  • Jakie działania podjęła jemeńska rada prezydencka w odpowiedzi na obecność ZEA?

Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską zbombardowała jemeński port Mukalla, gdzie miała dotrzeć duża dostawa broni i pojazdów bojowych, które miały trafić do jemeńskich separatystów z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To nowa odsłona konfliktu w Jemenie, gdzie dotychczasowi sojusznicy wspierający uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, popierany dotychczas zgodnie przez Arabię Saudyjską i ZEA, zwrócili się przeciwko sobie, co doprowadziło do konfliktu między Rijadem a Abu Zabi.

Arabia Saudyjska oświadczyła, że jej bezpieczeństwo narodowe stanowi czerwoną linię dla władz w Rijadzie. 

Rząd Jemenu stawia ultimatum ZEA i zrywa współpracę wojskową

Arabia Saudyjska poparła jednocześnie ultimatum przedstawione ZEA przez cieszącą się nadal poparciem Arabii Saudyjskiej radę prezydencką. Ta domaga się opuszczenia Jemenu przez siły Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ciągu 24 godzin. 

Przewodniczący rady prezydenckiej Jemenu Raszad al-Alimi zerwał pakt obronny z ZEA — podała jemeńska państwowa agencja informacyjna. W transmitowanym przez jemeńską telewizję przemówieniu al-Alimi oskarżył ZEA o zaognianie wewnętrznego konfliktu w Jemenie poprzez poparcie dla Południowej Rady Tymczasowej (STC). 

— Niestety zostało ostatecznie potwierdzone, że Zjednoczone Emiraty Arabskie naciskają i nakazują Południowej Radzie Tymczasowej podważanie rządów władz państwowych i rebelię poprzez eskalację militarną — oświadczył. 

MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie skomentowało jak dotąd całej sprawy. 

Arabia Saudyjska ostrzega separatystów z południa, ZEA dostarcza im broń

Od 2014 roku w Jemenie trwa wojna domowa pomiędzy popieranymi przez społeczność międzynarodową władzami i wiernymi im siłami a rebeliantami Huti (kontrolują północ kraju, w tym jego stolicę Sanę). Arabia Saudyjska stanęła na czele koalicji wspierającej od 2015 roku walkę władz Jemenu z Huti. Do koalicji należały m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, które od 2019 roku zaczęły zmniejszać swoje zaangażowanie militarne we wspieranie jemeńskich władz, ale nadal utrzymywały poparcie dla uznawanego przez społeczność międzynarodową rządu kraju. 

Rebelianci Huti w Jemenie (MAPA)

Rebelianci Huti w Jemenie (MAPA)

Foto: PAP

Konflikt w Jemenie skomplikował się, gdy wśród sił wspierających rząd doszło do rozłamu i wspomniana wcześniej, powstała w 2017 roku Południowa Rada Tymczasowa zdecydowała się na przejęcie władzy na południu kraju (w 2020 roku). Ostatecznie między STC a rządem Jemenu doszło do porozumienia, ale relacje między obiema stronami pozostawały napięte. 

W grudniu STC rozpoczęła błyskawiczną ofensywę przeciwko wspieranym przez Arabię Saudyjską jemeńskim wojskom rządowym. W efekcie Arabia Saudyjska i ZEA znalazły się nagle po przeciwnych stronach, ze względu na poparcie ZEA dla STC. Arabia Saudyjska ostrzegła STC, by ta nie podejmowała działań zbrojnych w prowincji Hadramout, graniczącej z Arabią Saudyjską. Wspierani przez ZEA separatyści kontrolują m.in. prowincję Hadramout.

Teraz Saudyjczycy i koalicja, którą kierują, zdecydowali się na reakcję na przybicie do portu Mukalla dwóch statków z ZEA w sobotę i niedzielę, bez zgody saudyjskiej koalicji. Statki miały dostarczyć broń i pojazdy bojowe dla STC. 

Z informacji przekazywanych przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską wynika, że w ataku na port Mukalla nikt nie ucierpiał. Dwa źródła, na które powołuje się Reuters podają, że zbombardowany został dok, w którym doszło do rozładunku broni przywiezionej z ZEA. 

W związku z dostawą broni jemeńska rada prezydencka ogłosiła strefę zakazu lotów i wprowadziła blokadę morską wszystkich portów na okres 72 godzin. W tym czasie do portów w Jemenie mogą przybijać jedynie jednostki, które otrzymają na to zgodę od saudyjskiej koalicji. „Będziemy nadal przeciwdziałać wszelkiemu wsparciu wojskowemu ze strony każdego kraju, dla jakiejkolwiek jemeńskiej frakcji, do którego dochodzi bez koordynacji z legalnym rządem” — głosi oświadczenie saudyjskiej koalicji. 

Prowincja Hadramout ma silne kulturowe i historyczne więzi z Arabią Saudyjską. Wielu wpływowych Saudyjczyków ma w niej swoje korzenie. 

