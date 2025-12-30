Konflikt w Jemenie skomplikował się, gdy wśród sił wspierających rząd doszło do rozłamu i wspomniana wcześniej, powstała w 2017 roku Południowa Rada Tymczasowa zdecydowała się na przejęcie władzy na południu kraju (w 2020 roku). Ostatecznie między STC a rządem Jemenu doszło do porozumienia, ale relacje między obiema stronami pozostawały napięte.

W grudniu STC rozpoczęła błyskawiczną ofensywę przeciwko wspieranym przez Arabię Saudyjską jemeńskim wojskom rządowym. W efekcie Arabia Saudyjska i ZEA znalazły się nagle po przeciwnych stronach, ze względu na poparcie ZEA dla STC. Arabia Saudyjska ostrzegła STC, by ta nie podejmowała działań zbrojnych w prowincji Hadramout, graniczącej z Arabią Saudyjską. Wspierani przez ZEA separatyści kontrolują m.in. prowincję Hadramout.

Teraz Saudyjczycy i koalicja, którą kierują, zdecydowali się na reakcję na przybicie do portu Mukalla dwóch statków z ZEA w sobotę i niedzielę, bez zgody saudyjskiej koalicji. Statki miały dostarczyć broń i pojazdy bojowe dla STC.

Z informacji przekazywanych przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską wynika, że w ataku na port Mukalla nikt nie ucierpiał. Dwa źródła, na które powołuje się Reuters podają, że zbombardowany został dok, w którym doszło do rozładunku broni przywiezionej z ZEA.

W związku z dostawą broni jemeńska rada prezydencka ogłosiła strefę zakazu lotów i wprowadziła blokadę morską wszystkich portów na okres 72 godzin. W tym czasie do portów w Jemenie mogą przybijać jedynie jednostki, które otrzymają na to zgodę od saudyjskiej koalicji. „Będziemy nadal przeciwdziałać wszelkiemu wsparciu wojskowemu ze strony każdego kraju, dla jakiejkolwiek jemeńskiej frakcji, do którego dochodzi bez koordynacji z legalnym rządem” — głosi oświadczenie saudyjskiej koalicji.