Bogate kraje Zatoki Arabskiej mocno stawiają na AI, Emiraty w szczególności

Sztuczna inteligencja była zamknięta w tzw. sandboxie, swojego rodzaju klatce, z której nie było wyjścia do świata zewnętrznego. Nie mogła połączyć się z internetem, mogła jedynie toczyć długie konwersacje z naukowcami mającymi do niej dostęp. Słabym ogniwem okazał się jeden z nich, który niedawno przeżył tragedię śmierci żony. Sztuczna inteligencja, mając dostęp do wszystkich cyfrowych śladów pozostawionych przez żonę w czasie całego jej życia z łatwością i maestrią wcieliła się w nią, obiecując naukowcowi wskrzeszenie jej w cyfrowej formie w zamian za wypuszczenie. Tak w 2017 r. Max Tegmark w swojej książce Życie 3.0 fantazjował na temat sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence – AI).

ChatGPT ma już dwa lata

Dwa lata temu, 30.11.2023, Sam Altman wypuścił ChatGPT, najbliższy substytut sztucznej inteligencji w świat, bezwarunkowo, za darmo. Sztuczna inteligencja nie jest bynajmniej konceptem nowym. Co najmniej od 1945 r. istnieje w zbiorowej świadomości za sprawą Alana Turinga i jego słynnego testu. Kontrowersyjny w swoich założeniach test miał na celu zmylenie rozmówcy w taki sposób, żeby nie wiedział on, czy rozmawia z AI czy z człowiekiem. Po dziś dzień nie udało się zmylić człowieka, chociaż, w zależności od interpretacji, można uznać, że ostatniej wersji ChatGPT 5.0 ta sztuka się udała. Bez wątpienia test bardzo zdenerwował replikanta w otwierającej scenie kultowego filmu „Blade Runner” Ridleya Scotta z 1982 r.

Sztuczna inteligencja jest konceptem niezwykle porywającym i wzbudzającym wielkie emocje. Największe umysły świata poświęcały swoje kariery i dekady pracy nad jej tworzeniem. Od czasu do czasu pojawiały się elektryzujące opinię publiczną informacje o przełomie w badaniach, po czym często następował długi zastój zwany zimą AI. Z pozoru proste koncepty potrafiły przeradzać się w kilkuletnie megaprojekty, a zainteresowanie tematem powracało do laboratoriów i wąskich kręgów naukowych. Tak jakby same badania utknęły w spirali hajpu i frustracji niespełnionych oczekiwań.

Dopiero geometryczny wzrost szybkości procesorów i dostępnej pamięci umożliwił przełom w badaniach nad AI. W ciągu ostatnich 60 lat pamięć komputerowa staniała do tego stopnia, że gdyby podobna deflacja przytrafiła się cenom złota, to całe złoto wydobyte kiedykolwiek na Ziemi można by kupić za niecałe 10 dol. Kula śniegowa zaczęła się staczać i powiększać.

USA, Chiny i … ZEA

Wiodącymi krajami w rozwoju AI są oczywiście Stany Zjednoczone, niedościgniony prymus i ambitne, dużo odpisujące Chiny. A kraje arabskie? Na pierwszy rzut oka mają one ze sztuczną inteligencją mniej więcej wspólnego, co wspomniana wyżej kula śniegowa z arabską pustynią.