Rzeczpospolita
Prawo
Głos kobiet ma być lepiej słyszalny w lokalnych samorządach. Rząd szykuje ustawę

W rządzie trafiają prace nad projektem ustawy, który ma dać podstawy prawne do tworzenia w lokalnych samorządach rad kobiet: gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Publikacja: 01.12.2025 11:51

Rady kobiet będą funkcjonowały w oparciu o nadane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego statuty.

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak obecnie funkcjonują rady kobiet i dlaczego konieczna jest zmiana legislacyjna?
  • Kto będzie mógł wnioskować o utworzenie rady kobiet w gminie, powiecie lub województwie?
  • Jaki będą zadania rad kobiet?

Przypomnijmy, iż obecnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość tworzenia i funkcjonowania młodzieżowych rad gmin oraz gminnych rad seniorów. W poniedziałek 1 grudnia do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt ustawy, który daje podstawy prawne do tworzenia i funkcjonowania w samorządach trzeciego typu takich gremiów, a mianowicie rad kobiet. Zgodnie z założeniami będą one reprezentować środowiska kobiece przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podejmować inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt przewiduje dodanie w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa przepisów określających nowe zadania, polegające na podejmowaniu działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, powiatu i województwa, w szczególności wśród kobiet, w celu wspierania aktywności społecznej kobiet oraz umożliwienia ich udziału w kształtowaniu polityki lokalnej. Zadania te mają być realizowane poprzez umożliwienie radzie gminy, radzie powiatu i sejmikowi województwa tworzenia rad kobiet, mających charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Rady kobiet zależą od dobrej woli i otwartości wójtów

Autorzy projektu podają w ocenach skutków regulacji, iż obecnie kilkaset kobiet jest zaangażowanych w działalność tzw. rad kobiet, które po 2016 r., czyli pierwszej fali protestów w obronie praw kobiet, powstały już w ponad 70 miastach i miasteczkach. Jak czytamy „dotychczas powstałe rady kobiet składają się zwykle z kilkunastu kobiet, które mają doświadczenie z różnych dziedzin życia publicznego, np. edukacji, zdrowia, kultury, czy przedsiębiorczości. Kobiety te często przychodzą już z doświadczeniem znajomości i opiniowania projektów aktów prawa miejscowego oraz innych aktów normatywnych, które dotyczą lub mogą dotyczyć praw, angażują się w akcje społeczne i animują lokalne społeczności, organizują, uczestniczą w wydarzeniach”.

Jednocześnie autorzy projektu zwracają uwagę, że rady kobiet w obecnej formie nie mają prawnej podmiotowości i zależą od dobrej woli i otwartości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, stąd „od trzech lat mocno wybrzmiewa postulat ustawowego umocowania rad kobiet, który wyłączyłby aspekt uznaniowości”. Wskazano też na niekorzystne rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powoływania takich organów. Jako przykład podano Iławę, gdzie burmistrz zarządzeniem powołał radę kobiet w gminie. Zarządzenie zakwestionował Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który stwierdził, że powołane przez burmistrza przepisy nie mogą stanowić podstawy do wydania takiego zarządzenia, jak też taka podstawa prawna nie istnieje w ogóle w przepisach obowiązującego prawa. Rozstrzygnięcie to podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. II SA/OI 962/19).

Czytaj więcej

Sąd uznał, że przepisy nie przewidują możliwości powołania rady kobiet w gminie
Prawo w regionach
Burmistrzowi nie udało się z radą kobiet

Kto będzie mógł wystąpić z wnioskiem o utworzenie rady kobiet i jakie będą ich zadania

Zgodnie z projektem z wnioskiem o utworzenie rady kobiet do rady gminy, rady powiatu bądź sejmiku województwa będą mogli wystąpić: 

1) wójt (burmistrz / prezydent miasta), starosta, marszałek województwa;

2) podmioty reprezentujące zainteresowane środowiska, w szczególności:

a) organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie danej gminy/powiatu/województwa,

b) środowiska kobiece z terenu danej gminy/powiatu/województwa.

Do zadań rad kobiet będzie należało: opiniowanie projektów uchwał dotyczących polityki równego traktowania; udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy/powiatu/województwa na rzecz równego traktowania; monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy/powiatu/województwa na rzecz równego traktowania; podejmowanie działań na rzecz równego traktowania, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Rady kobiet będą mogły również zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały (wójt/starosta/marszałek lub osoba przez niego wyznaczona będzie obowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały) oraz współuczestniczyć w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki równego traktowania, np. Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. 

Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy kobiety

Projekt przewiduje dodanie w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa przepisów określających nowe zadania, polegające na podejmowaniu działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, powiatu i województwa, w szczególności wśród kobiet, w celu wspierania aktywności społecznej kobiet oraz umożliwienia ich udziału w kształtowaniu polityki lokalnej. Zadania te mają być realizowane poprzez umożliwienie radzie gminy, radzie powiatu i sejmikowi województwa tworzenia rad kobiet, mających charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

