Ceny mieszkań się ustabilizowały. Z danych Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że w 17 analizowanych miastach przeciętne ceny w porównaniu ze styczniem spadły średnio o 1 proc. – Obniżki stóp procentowych, a co za tym idzie - wzrost zdolności kredytowej klientów - sprawiły, że rynek nieruchomości powoli się ożywia – wskazują eksperci Rankomat.pl i Rentier.io.

Z ich analiz wynika, że zdolność kredytowa części kredytobiorców wzrosła od stycznia tego roku o ponad 200 tys. zł.

Kredyty hipoteczne są ciągle drogie

– Pomimo obniżek stóp procentowych oprocentowanie nowo udzielanych kredytów hipotecznych pod względem wysokości plasuje nas na drugim miejscu w UE – wskazują analitycy. – U nas jest to 6,69 proc., a np. w Czechach 4,68 proc., we Francji 3 proc., a na Malcie zaledwie 1,76 proc. Gdybyśmy mieli takie oprocentowanie jak we Francji, rata kredytu w wysokości 500 tys. zł na 30 lat zamiast 3 223 zł wynosiłaby 2 108 zł. Oprocentowanie naszych kredytów jest ponad dwukrotnie wyższe niż we Francji, a rata jest wyższa o 52 proc.