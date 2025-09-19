Są też firmy, które nie prowadzą jeszcze sprzedaży mieszkań, ale już sygnalizują prace nad inwestycjami. Klient, który szuka mieszkania w określonej dzielnicy, może wziąć pod uwagę także planowane budowy.

Problemy z raportowaniem

Kto się nie dostosuje do nowego prawa, musi się liczyć z konsekwencjami. Kary wynoszą do 10 proc. obrotu firmy. Czy deweloperzy zdali egzamin? Zofia Derdziuk-Markiewicz, prawnik Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), zapewnia, że większość firm członkowskich poradziła sobie z obowiązkiem publikacji cen na stronach internetowych. W organizowanych przez związek szkoleniach wzięło udział ponad 3,3 tys. uczestników z całej Polski.

- Ustawa zobowiązuje deweloperów nie tylko do publikacji cen na stronach internetowych, ale też do ich codziennego raportowania – raz na dobę – w formie otwartych plików na portal dane.gov.pl. Jak każdy nowy mechanizm, raportowanie wymaga jeszcze dopracowania i „oswojenia” przez użytkowników, jednak firmy członkowskie sprawnie go wdrażają – ocenia Zofia Derdziuk-Markiewicz.

Część deweloperów mówi o trudnościach – najczęściej technicznych czy organizacyjnych. - Zdarzają się np. błędy walidacji danych po stronie portalu, także w odniesieniu do plików, które wcześniej były akceptowane – mówi Zofia Derdziuk-Markiewicz. - Ministerstwo Cyfryzacji stara się te przypadki sukcesywnie wyjaśniać. Proces rejestracji, uwierzytelnienia konta i nadania uprawnień edytora może zająć kilka tygodni. Dopiero po uzyskaniu takich uprawnień możliwe jest wprowadzenie danych do systemu – wyjaśnia.

Czytaj więcej Nieruchomości Czy deweloperzy pokazują ceny mieszkań? Sprawdzamy Od dziś deweloperzy muszą prezentować w internecie ceny wszystkich mieszkań i domów. Portal pokaz...

Szymon Zawiłło z biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji mówi, że wielu deweloperów z założeniem profilu zwlekało do ostatniej chwili. - Ponieważ nie przysłali wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem (ustawa weszła w życie 11 lipca, przewidziano dwumiesięczny okres przygotowawczy), to nie wszyscy mają profil dostawcy lub uprawnienia dla swoich pracowników – podkreśla. - Skala nie jest możliwa do określenia, Ministerstwo Cyfryzacji nie kontroluje rynku deweloperów. Wnioski są realizowane według kolejności ich wpływu. Do godz. 14.30 we wtorek 16 września założono ponad 3,6 tys. profili dostawców dla deweloperów i liczba ta stale rośnie – wskazuje.