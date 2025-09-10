Aktualizacja: 10.09.2025 13:48 Publikacja: 10.09.2025 12:22
Brak oferty z cenami mieszkań na stronie dewelopera czy brak raportowania do rządowego systemu może być potraktowany jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
Foto: rednet
Już od czwartku 11 września deweloperzy będą musieli publikować na swoich stronach internetowych ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów. Ale to nie wszystko. Firmy sprzedające nieruchomości muszą też codziennie przesyłać raporty pokazujące ofertę i zmiany cen do rządowego portalu dane.gov.pl.
– Brak oferty na stronie czy brak raportowania do rządowego systemu może być potraktowany jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – w zależności od określonego stanu faktycznego i stopnia naruszenia obowiązków – mówi Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD). – W razie wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia obowiązków firmy powinny wstrzymać sprzedaż do czasu upewnienia się, że ich działania są zgodne z przepisami – uważa ekspert.
– Jesteśmy przekonani, że wszystkie firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich (ponad 320 – red.) są przygotowane do raportowania cen ofertowych – podkreśla Przemysław Dziąg. – Przeszkoliliśmy już ponad 3 tysiące osób, na bieżąco monitorujemy wdrażanie ustawy. Poza naszym związkiem działa jednak wiele firm, które wciąż nie mają pełnej świadomości nowych obowiązków. Codziennie odbieramy telefony z prośbami o wyjaśnienia. Część deweloperów nie zdaje sobie sprawy, że rejestracja w portalu dane.gov.pl nie odbywa się automatycznie, lecz wymaga ręcznej, dwuetapowej autoryzacji przez urzędników Ministerstwa Cyfryzacji, a to niestety zajmuje czas – podkreśla.
Czytaj więcej
Ustawa o jawności cen od 11 września obejmie już całą ofertę deweloperską. Jakie będą skutki poza...
Przemysław Dziąg zaznacza, że w rządowym portalu muszą być zarejestrowane wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż nieruchomości deweloperskich - i główne spółki, i powoływane do budowy danego osiedla spółki celowe.
– Automatyzacja procesu z pewnością przyspieszyłaby rejestrację i zmniejszyła zaangażowanie merytorycznych pracowników Ministerstwa Cyfryzacji, którzy mogliby zajmować się mniej technicznymi sprawami. Trzeba jednak pamiętać, że obecny model, oparty na ręcznej weryfikacji, ma gwarantować bezpieczeństwo i pewność, że do systemu trafiają wyłącznie podmioty uprawnione – mówi Przemysław Dziąg. –Liczymy na to, że w przyszłości uda się połączyć te dwa cele: szybkość obsługi i zachowanie pełnej kontroli nad poprawnością danych.
Szymon Zawiłło z biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji tłumaczy, że dane dotyczące cen ofertowych mieszkań są udostępniane w portalu dane.gov.pl przez deweloperów, a nie urzędników.
- Pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji wykonują czynności związane z zakładaniem tzw. profili dostawców dla deweloperów oraz nadawaniem dla ich pracowników uprawnień edytora portalu (chodzi o osobę, która będzie uprawniona do dodawania, aktualizowania i usuwania danych w zakresie właściwości dostawcy). Pracownicy resortu obsługują poza tym wnioski dotyczące automatyzacji procesu udostępniania danych dla deweloperów, którzy chcą skorzystać z tej formy udostępniania danych – wyjaśnia urzędnik z resortu cyfryzacji. - W portalu dane.gov.pl założono ponad 2800 profili dostawców dla deweloperów (dane na 10 września godz. 8.30, liczba ta cały czas rośnie. Nie jest możliwe wskazanie, ile firm złożyło wniosek o rejestrację edytora danych. Skrzynka kontaktowa portalu dane.gov.pl obsługuje bowiem także innego typu wnioski i pytania od dostawców.
Szymon Zawiłło podkreśla, że deweloperzy, którzy złożyli wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem i przesłali komplet danych niezbędnych do rejestracji, zostali już zarejestrowani w portalu dane.gov.pl.
Jak dodaje, to, czy deweloper wypełni ustawowe obowiązki weryfikuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Czytaj więcej
Wzrostu tempa sprzedaży mieszkań spodziewa się aż 65 proc. deweloperów – wynika z analiz portalu...
A jak sami deweloperzy technicznie zmieniają ceny na swoich stronach internetowych? – To zależy od wielkości firmy deweloperskiej i przyjętych zasad. W większych spółkach zmiany cenników są najczęściej wprowadzane przez zintegrowane systemy informatyczne, które automatycznie aktualizują dane na stronie – wyjaśnia Przemysław Dziąg. –W mniejszych firmach proces ten jest czasem prowadzony manualnie. Odpowiedzialny za sprzedaż czy marketing pracownik wprowadza nowe ceny bezpośrednio w panelu strony.
Na trudności związane z wdrażaniem ustawy zwraca uwagę także Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes portalu Tabelaofert.pl. – Zdecydowana większość komunikacji została oparta na stwierdzeniu „deweloperze, masz pokazać cenę”. Na większość wątpliwości dotyczących poszczególnych zapisów, zainteresowana strona otrzymała odpowiedź: „deweloperze, czego nie rozumiesz – masz pokazać cenę”, często w formie krótkiego filmiku w social mediach – mówi Chojnacki. – Populizm wziął górę nad merytoryką, który można opisać jako patolegislację - twierdzi.
Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego CBRE, zaznacza, że deweloperzy do ujawniania cen mieszkań na swoich stronach przygotowują się od kilku miesięcy. – Technicznie największy problem mogą mieć mali, lokalni deweloperzy, którzy nie potrzebowali dotychczas własnej strony internetowej lub mieli tylko rzadko aktualizowaną stronę o podstawowych funkcjonalnościach – mówi Mikulska. – Odrębną kwestią jest codzienne raportowanie cen do portalu dane.gov.pl, które może być większym problemem dla mniejszych deweloperów, którzy dotychczas nie potrzebowali takich kompetencji. Zdecydowana większość deweloperów będzie jednak gotowa 11 września na ujawnienie cen, zgodnie z ustawą – zapewnia.
Czytaj więcej
Promocje często obejmują mieszkania na ukończonych osiedlach. Taniej bywa też na początku budowy...
Ekspertka CBRE zauważa też, że szybkie procedowanie ustawy i krótki okres vacatio legis powodują, że w trakcie prób dostosowania do nowego prawa pojawia się wiele nowych pytań i doraźnych rozwiązań. –Na przykład w ustawie nie są zdefiniowane szczegóły przekazywania danych na portal dane.gov.pl, więc od początku widać dość dużą dowolność w formatach i zawartości przekazywanych plików. W portalu dane.gov.pl opublikowano wprawdzie wzorcowy zakres danych dotyczących cen mieszkań, ale jest to wersja z 22 lipca, czyli udostępniona w momencie, kiedy część cen już została przekazana do serwisu – mówi Agnieszka Mikulska. –Nie jest to też plik prawnie obowiązujący, choć zapewne większość deweloperów dostosuje się do tego standardu. Inne pliki udostępnione na portalu dla deweloperów są datowane nawet na koniec sierpnia, co potwierdza, że proces jest na etapie dopracowywania, a kolejne pytania i sugerowane rozwiązania mogą pojawić się nawet po 11 września.
–Ustawa wpłynie przede wszystkim na działania i strategie marketingowe deweloperów, które nie będą mogły się już opierać na próbie przyciągnięcia nabywcy do biura sprzedaży poprzez utajnienie ceny – mówi Agnieszka Mikulska. –Większa przejrzystość rynku może też zachęcić do sprawdzenia oferty przez tych nabywców, których zniechęcała polityka ukrywania cen. Prawdopodobnie deweloperzy będą testować różne rozwiązania. Już teraz obok informacji o konkretnej cenie pojawia się czasem zachęta „zadzwoń o promocję”, co oznacza, że deweloper nadal zdecydowanie preferuje bezpośredni kontakt z klientem. Inni mogą jednak postawić na jak najbardziej funkcjonalne i atrakcyjne strony internetowe. Jawność cen mieszkań może docelowo wpłynąć na ujednolicenie wskaźników prezentowanych w analizach rynku, natomiast wpływ na realne ceny będzie zapewne niewielki. Ujawnienie cen nie wpływa na kluczowe elementy kształtujące ich poziom - chodzi o koszty budowy, ceny działek, koszty finansowania.
Czytaj więcej
Na jaki kredyt mieszkaniowy mogli liczyć w lipcu przeciętnie zarabiający single, bezdzietne pary...
Robert Chojnacki dopowiada, że osoby, które chcą kupić mieszkanie zaoszczędzą trochę czasu. Nie będą musiały się kontaktować z biurem sprzedaży, aby sprawdzić cenę – mówi. – Będzie mniej spotkań w biurach sprzedaży, co pozwoli na optymalizację kosztów i zarządzanie takimi biurami. Część pracowników będzie się mogła zająć raportowaniem 365 dni w roku.
Zdaniem wiceprezesa Chojnackiego „komunikacja dotycząca jawności cen sprowadziła jednak wybór i zakup mieszkania wyłącznie do ceny”. -Niestety będą osoby, które dokonają wyboru nieruchomości wyłącznie na podstawie ceny podanej na stronie, bez zapoznania się chociażby ze standardem mieszkania, bez porównania z konkurencyjnymi ofertami, bez sprawdzenia otoczenia osiedla. Na spotkaniach w biurze sprzedaży klient mógł się dowiedzieć wielu rzeczy, zapytać o rabaty – dodaje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Już od czwartku 11 września deweloperzy będą musieli publikować na swoich stronach internetowych ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów. Ale to nie wszystko. Firmy sprzedające nieruchomości muszą też codziennie przesyłać raporty pokazujące ofertę i zmiany cen do rządowego portalu dane.gov.pl.
– Brak oferty na stronie czy brak raportowania do rządowego systemu może być potraktowany jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – w zależności od określonego stanu faktycznego i stopnia naruszenia obowiązków – mówi Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD). – W razie wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia obowiązków firmy powinny wstrzymać sprzedaż do czasu upewnienia się, że ich działania są zgodne z przepisami – uważa ekspert.
Biurowiec w warszawskim kompleksie Towarowa 22 jest pierwszym w Polsce nowym budynkiem, który stawia na wykorzys...
Średnia cena mieszkań sprzedawanych na rynku wtórnym w sierpniu była niższa niż przed rokiem już nie tylko w War...
Ponad dwie trzecie stołecznych biurowców oferuje powierzchnie handlowo-usługowe. Gastronomia, sklepy spożywcze,...
Wrocławskie biura uzyskały Wellbeing Workspace Certificate, który potwierdza, że powierzchnia do pracy jest zapr...
Wzrostu tempa sprzedaży mieszkań spodziewa się aż 65 proc. deweloperów – wynika z analiz portalu Tabelaofert.pl....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas