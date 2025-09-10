Przyjęte w wakacje przepisy obligowały deweloperów do podawania od 11 lipca w internecie cen mieszkań wprowadzanych do sprzedaży. Od 11 września obowiązek obejmie już pełną ofertę, czyli także lokale z projektów będących w ofercie przed przyjęciem ustawy.

Konsumenci będą mieć pełną informację o cenach ofertowych i wszelkich zmianach tych cen – deweloperzy muszą zamieszczać te informacje na stronach internetowych oraz raportować je codziennie do rządowego portalu dane.gov.pl. Od tej pory każda reklama inwestycji musi odsyłać do strony internetowej z tymi informacjami. Kara za naruszenie przepisów może sięgnąć nawet do 10 proc. rocznych przychodów.

Jawność cen ofertowych mieszkań. Większy komfort, a jaki wpływ na ceny?

Czy oprócz komfortu konsumenci mogą liczyć na inne skutki – w tym spadek cen ofertowych?

– Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży. Obecnie wiele firm przyciąga klientów rabatami. Po 10 września część deweloperów może jednak zrezygnować z takich mechanizmów na rzecz bezpośredniego korygowania cenników. To mogłoby obniżyć średni poziom cen ofertowych, bez większego wpływu na ostateczne transakcje – komentuje Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego PZFD. – Nie można też wykluczyć odmiennego scenariusza. Sama perspektywa wysokich kar przewidzianych w ustawie może skłonić niektóre firmy do ostrożniejszego podejścia. W efekcie zamiast obniżek mogą pojawić się podwyżki, traktowane jako bufor bezpieczeństwa. Jak faktycznie zachowa się rynek, okaże się w ciągu najbliższych tygodni – dodaje.