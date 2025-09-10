Aktualizacja: 10.09.2025 10:51 Publikacja: 10.09.2025 08:26
Od czwartku ceny wszystkich mieszkań na rynku pierwotnym muszą być dostępne w internecie.
Foto: Mat. prasowe
Przyjęte w wakacje przepisy obligowały deweloperów do podawania od 11 lipca w internecie cen mieszkań wprowadzanych do sprzedaży. Od 11 września obowiązek obejmie już pełną ofertę, czyli także lokale z projektów będących w ofercie przed przyjęciem ustawy.
Konsumenci będą mieć pełną informację o cenach ofertowych i wszelkich zmianach tych cen – deweloperzy muszą zamieszczać te informacje na stronach internetowych oraz raportować je codziennie do rządowego portalu dane.gov.pl. Od tej pory każda reklama inwestycji musi odsyłać do strony internetowej z tymi informacjami. Kara za naruszenie przepisów może sięgnąć nawet do 10 proc. rocznych przychodów.
Czy oprócz komfortu konsumenci mogą liczyć na inne skutki – w tym spadek cen ofertowych?
– Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży. Obecnie wiele firm przyciąga klientów rabatami. Po 10 września część deweloperów może jednak zrezygnować z takich mechanizmów na rzecz bezpośredniego korygowania cenników. To mogłoby obniżyć średni poziom cen ofertowych, bez większego wpływu na ostateczne transakcje – komentuje Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego PZFD. – Nie można też wykluczyć odmiennego scenariusza. Sama perspektywa wysokich kar przewidzianych w ustawie może skłonić niektóre firmy do ostrożniejszego podejścia. W efekcie zamiast obniżek mogą pojawić się podwyżki, traktowane jako bufor bezpieczeństwa. Jak faktycznie zachowa się rynek, okaże się w ciągu najbliższych tygodni – dodaje.
Obowiązek przesyłania danych na portal dane.gov.pl nie oznacza, że państwo stworzyło wygodny portal pozwalający zapoznać się z pełną ofertą rynkową w jednym miejscu. Resort cyfryzacji pracuje jednak nad poprawą tego stanu rzeczy.
Z codziennym raportowaniem wiąże się jeszcze jeden techniczny problem.
„Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że dotąd do systemu trafiło 2700 firm, a kolejne kilkaset czeka w kolejce. Obsługuje je 12-osobowy zespół, który w pocie czoła prowadzi proces – sprawdza każdy wniosek i wprowadza do systemu. Średnie tempo to ok. 300 nowych rejestracji tygodniowo. Dlatego możliwe, że do 11 września nie wszystkie firmy zostaną ujęte w bazie” – napisano w środę wieczorem na koncie LinkedIn PZFD.
Konsumenci muszą mieć też dostępną pełną historię zmian tych parametrów.
W środę Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła po I czytaniu projekt ustawy autorstwa posłów Polski 2050 o zapewnieniu darmowego dostępu do Rejestr Cen Nieruchomości.
Tymczasem rząd pracuje nad projektem ustawy o portalu DOM, który ma prezentować transakcyjne dane uśrednione dla danego obszaru z maksymalnie dwóch lat wstecz.
