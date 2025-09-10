Rzeczpospolita
Będzie taniej? Od czwartku ceny wszystkich mieszkań na rynku pierwotnym dostępne w internecie

Ustawa o jawności cen od 11 września obejmie już całą ofertę deweloperską. Jakie będą skutki poza zwiększeniem transparentności na rynku? Czy zmienią się ceny?

Publikacja: 10.09.2025 08:26

Od czwartku ceny wszystkich mieszkań na rynku pierwotnym muszą być dostępne w internecie.

Foto: Mat. prasowe

Adam Roguski

Przyjęte w wakacje przepisy obligowały deweloperów do podawania od 11 lipca w internecie cen mieszkań wprowadzanych do sprzedaży. Od 11 września obowiązek obejmie już pełną ofertę, czyli także lokale z projektów będących w ofercie przed przyjęciem ustawy.

Podaż nowych mieszkań jest wciąż bardzo duża
Nieruchomości
Deweloperzy w lepszych nastrojach. Ceny mieszkań podskoczą?

Konsumenci będą mieć pełną informację o cenach ofertowych i wszelkich zmianach tych cen – deweloperzy muszą zamieszczać te informacje na stronach internetowych oraz raportować je codziennie do rządowego portalu dane.gov.pl. Od tej pory każda reklama inwestycji musi odsyłać do strony internetowej z tymi informacjami. Kara za naruszenie przepisów może sięgnąć nawet do 10 proc. rocznych przychodów.

Jawność cen ofertowych mieszkań. Większy komfort, a jaki wpływ na ceny?

Czy oprócz komfortu konsumenci mogą liczyć na inne skutki – w tym spadek cen ofertowych?

– Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży. Obecnie wiele firm przyciąga klientów rabatami. Po 10 września część deweloperów może jednak zrezygnować z takich mechanizmów na rzecz bezpośredniego korygowania cenników. To mogłoby obniżyć średni poziom cen ofertowych, bez większego wpływu na ostateczne transakcje – komentuje Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego PZFD. – Nie można też wykluczyć odmiennego scenariusza. Sama perspektywa wysokich kar przewidzianych w ustawie może skłonić niektóre firmy do ostrożniejszego podejścia. W efekcie zamiast obniżek mogą pojawić się podwyżki, traktowane jako bufor bezpieczeństwa. Jak faktycznie zachowa się rynek, okaże się w ciągu najbliższych tygodni – dodaje.

Spór wokół podatku od nieruchomości od gotowych niesprzedanych mieszkań. Czy Katowice słusznie domag
Nieruchomości mieszkaniowe
Spór o większy podatek od gotowych mieszkań w ofercie deweloperów

Rządowa baza danych z cenami mieszkań ma być przyjaźniejsza

Obowiązek przesyłania danych na portal dane.gov.pl nie oznacza, że państwo stworzyło wygodny portal pozwalający zapoznać się z pełną ofertą rynkową w jednym miejscu. Resort cyfryzacji pracuje jednak nad poprawą tego stanu rzeczy.

Z codziennym raportowaniem wiąże się jeszcze jeden techniczny problem.

W sierpniu popyt na kredyty mieszkaniowe lekko spowolnił. Ta korekta nie zmienia trendu: zainteresow
Rynek nieruchomości
W sierpniu popyt na kredyty mieszkaniowe lekko spowolnił

„Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że dotąd do systemu trafiło 2700 firm, a kolejne kilkaset czeka w kolejce. Obsługuje je 12-osobowy zespół, który w pocie czoła prowadzi proces – sprawdza każdy wniosek i wprowadza do systemu. Średnie tempo to ok. 300 nowych rejestracji tygodniowo. Dlatego możliwe, że do 11 września nie wszystkie firmy zostaną ujęte w bazie” – napisano w środę wieczorem na koncie LinkedIn PZFD.

Co muszą raportować deweloperzy? Cenne informacje dla klientów

  • cenę za mkw. powierzchni użytkowej mieszkania/domu
  • całkowitą cenę nieruchomości
  • ceny pomieszczeń przynależnych (np. komórek lokatorskich czy miejsc postojowych),
  • wszystkie dodatkowe koszty, które poniesie nabywca

Konsumenci muszą mieć też dostępną pełną historię zmian tych parametrów.

Co z cenami transakcyjnymi mieszkań? Projekt ustawy w Sejmie

W środę Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła po I czytaniu projekt ustawy autorstwa posłów Polski 2050 o zapewnieniu darmowego dostępu do Rejestr Cen Nieruchomości.

Tymczasem rząd pracuje nad projektem ustawy o portalu DOM, który ma prezentować transakcyjne dane uśrednione dla danego obszaru z maksymalnie dwóch lat wstecz.

Nieruchomości Budowa Domu Deweloperzy Mieszkania

