Rząd przyjął projekt ustawy autorstwa resortu rozwoju dotyczący utworzenia portalu DOM (Dane o Obrocie Mieszkaniami), który w założeniu ma dostarczać danych o cenach transakcyjnych mieszkań i domów z rynku pierwotnego i wtórnego.

Portal DOM pokaże tylko uśrednione ceny nieruchomości i to pod warunkami

Portal nie ma dostarczać danych o cenie zapłaconej za konkretną nieruchomość. Użytkownicy będą mogli uzyskać informacje w oparciu o różne parametry (np. rynek pierwotny czy wtórny, mieszkanie czy dom, powierzchnia użytkowa, liczba pokoi, kondygnacja, transakcja dokonana przez osobę fizyczną czy prawną), w interesującym okresie (maksymalnie dwa lata wstecz), na interesującym terenie (od ulicy po województwo).

Jednak średnia cena pojawi się pod warunkiem, że dla danego zapytania będzie co najmniej sześć transakcji dokonanych przez różnych nabywców (nie zostaną wyświetlone wyniki, jeśli np. sześć nieruchomości kupiła jedna osoba, nie będzie możliwe wygenerowanie średniej ceny dla czterech lokali i dwóch domów).