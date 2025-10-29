Rzeczpospolita
Wrzesień z rekordem wartości sprzedanych kredytów mieszkaniowych

Prawie 11 mld zł pożyczyliśmy we wrześniu na cele mieszkaniowe. To więcej niż w szczycie „Bezpiecznego kredytu”. Sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym przyspiesza.

Publikacja: 29.10.2025 09:32

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile kredytów mieszkaniowych zaciągnięto we wrześniu i w ciągu dziewięciu miesięcy.
  • Jak kształtuje się popyt na pożyczki.
  • Jakie czynniki wpływają na decyzje konsumentów.
  • Jakie jest przełożenie na sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym.

We wrześniu banki i SKOK-i udzieliły 23,8 tys. kredytów mieszkaniowych (zakup lokalu lub refinansowanie innej pożyczki). Padł nowy miesięczny rekord wartości udzielonych kredytów – 10,7 mld zł – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Średnia kwota kredytu wyniosła 448,9 tys. zł, o 6,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Liczba zaciągniętych pożyczek była o 52 proc. większa niż przed rokiem i o 22 proc. większa niż w ubiegłym miesiącu. Wartość wziętych kredytów była większa o 63 proc. niż rok wcześniej i o 20 proc. większa niż w sierpniu.

Mimo nalotu dronów popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu był mocny.
Rynek nieruchomości
Mimo nalotu dronów popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu był mocny

W ciągu trzech kwartałów sprzedano 172,2 tys. kredytów, o prawie 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych pożyczek sięgnęła prawie 76 mld zł – to o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Pożyczamy na mieszkania tyle, ile za „Bezpiecznego kredytu”

Jak zaznacza Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, nowa rekordowa kwota jest o 336 mln zł większa od tej ze stycznia 2024 r., kiedy rynek napędzany był programem dopłat „Bezpieczny kredyt 2 proc”. Wtedy pożyczkę zaciągnęło 25 tys. osób.

– Głównym powodem tak dużej aktywności w segmencie kredytów mieszkaniowych jest rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych i nadal realnie rosnącymi dochodami. Trzeba jednak mieć na względzie, że te sprzyjające warunki rynkowe mogą zostać zachwiane przez wzrost poczucia niepewności i eskalacji sytuacji globalnej. W przypadku deeskalacji, popyt na kredyty mieszkaniowe może się jeszcze wzmocnić – ocenia Rogowski.

Rosyjskie drony nie popsuły nastrojów. Duży popyt na kredyty mieszkaniowe

Poczucie niepewności jako czynnik ryzyka pojawiło się w komentarzu prof. Rogowskiego w zeszłym miesiącu, kiedy ekspert omawiał bardzo dobrą sprzedaż kredytów w sierpniu. Miało to związek z nalotem rosyjskich dronów. Jednak opublikowane na początku października dane o popycie na pożyczki we wrześniu dowiodły, że poważny incydent nie wyhamował popytu. O kredyt wnioskowało 39,9 tys. osób, o 13,1 proc. więcej niż w sierpniu.

Nieruchomości mieszkaniowe
We wrześniu kupiliśmy tyle nowych mieszkań, jak za działania „Bezpiecznego kredytu”

Rada Polityki Pieniężnej dokonała cięć stóp w maju, lipcu, wrześniu i październiku – w sumie z 5,75 do 4,5 proc. W kwietniu w dół poszły stawki WIBOR. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4,49 proc. WIBOR 6M wynosi 4,32 proc. wobec ponad 5,7 proc.

Sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym wyraźnie odbija

Według szacunków Otodomu, w ciągu trzech kwartałów br. w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali 28 tys. mieszkań, z czego 11 tys. w bardzo mocnym na tle wcześniejszych III kwartale.

– Wiele wskazuje na to, że na kształtowanie się sytuacji w kilku największych polskich miastach w ciągu trzech kwartałów 2025 r. największy wpływ miały dwa czynniki zewnętrzne w stosunku do rynku mieszkaniowego: obniżki stóp procentowych NBP i wygaszenie dyskusji o programie rządowym wspierającym zakup lokalu. Równocześnie kluczowe były czynniki ukształtowane przez sam rynek mieszkaniowy: rekordowa oferta i poziom cen oferowanych lokali – mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodomu.

W tym czasie deweloperzy wprowadzili do oferty 33,1 tys. lokali. W ofercie na koniec września, w siedmiu największych miastach, było ponad 62 tys. lokali.

Według monitoringu Otodomu, sprzedaż mieszkań w październiku zapowiada się równie dobrze, jak we wrześniu, w czym na pewno pomaga czwarta, zaskakująca obniżka stóp. W połowie listopada ekspertka spodziewa się większej akcji rabatowej i promocji u deweloperów, którzy będą dążyć do wykonania rocznych planów. Jeśli do tego w grudniu RPP dokona jeszcze jednego cięcia stóp, przypuszczalnie w IV kwartale sprzedaż może sięgnąć 13 tys. lokali.

