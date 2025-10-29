Aktualizacja: 29.10.2025 10:44 Publikacja: 29.10.2025 09:32
Prawie 11 mld zł pożyczyliśmy we wrześniu na cele mieszkaniowe. To więcej niż w szczycie „Bezpiecznego kredytu”.
Foto: mat. prasowe
We wrześniu banki i SKOK-i udzieliły 23,8 tys. kredytów mieszkaniowych (zakup lokalu lub refinansowanie innej pożyczki). Padł nowy miesięczny rekord wartości udzielonych kredytów – 10,7 mld zł – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Średnia kwota kredytu wyniosła 448,9 tys. zł, o 6,8 proc. więcej niż rok wcześniej.
Liczba zaciągniętych pożyczek była o 52 proc. większa niż przed rokiem i o 22 proc. większa niż w ubiegłym miesiącu. Wartość wziętych kredytów była większa o 63 proc. niż rok wcześniej i o 20 proc. większa niż w sierpniu.
W ciągu trzech kwartałów sprzedano 172,2 tys. kredytów, o prawie 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych pożyczek sięgnęła prawie 76 mld zł – to o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.
Jak zaznacza Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, nowa rekordowa kwota jest o 336 mln zł większa od tej ze stycznia 2024 r., kiedy rynek napędzany był programem dopłat „Bezpieczny kredyt 2 proc”. Wtedy pożyczkę zaciągnęło 25 tys. osób.
– Głównym powodem tak dużej aktywności w segmencie kredytów mieszkaniowych jest rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych i nadal realnie rosnącymi dochodami. Trzeba jednak mieć na względzie, że te sprzyjające warunki rynkowe mogą zostać zachwiane przez wzrost poczucia niepewności i eskalacji sytuacji globalnej. W przypadku deeskalacji, popyt na kredyty mieszkaniowe może się jeszcze wzmocnić – ocenia Rogowski.
Poczucie niepewności jako czynnik ryzyka pojawiło się w komentarzu prof. Rogowskiego w zeszłym miesiącu, kiedy ekspert omawiał bardzo dobrą sprzedaż kredytów w sierpniu. Miało to związek z nalotem rosyjskich dronów. Jednak opublikowane na początku października dane o popycie na pożyczki we wrześniu dowiodły, że poważny incydent nie wyhamował popytu. O kredyt wnioskowało 39,9 tys. osób, o 13,1 proc. więcej niż w sierpniu.
Rada Polityki Pieniężnej dokonała cięć stóp w maju, lipcu, wrześniu i październiku – w sumie z 5,75 do 4,5 proc. W kwietniu w dół poszły stawki WIBOR. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4,49 proc. WIBOR 6M wynosi 4,32 proc. wobec ponad 5,7 proc.
Według szacunków Otodomu, w ciągu trzech kwartałów br. w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali 28 tys. mieszkań, z czego 11 tys. w bardzo mocnym na tle wcześniejszych III kwartale.
– Wiele wskazuje na to, że na kształtowanie się sytuacji w kilku największych polskich miastach w ciągu trzech kwartałów 2025 r. największy wpływ miały dwa czynniki zewnętrzne w stosunku do rynku mieszkaniowego: obniżki stóp procentowych NBP i wygaszenie dyskusji o programie rządowym wspierającym zakup lokalu. Równocześnie kluczowe były czynniki ukształtowane przez sam rynek mieszkaniowy: rekordowa oferta i poziom cen oferowanych lokali – mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodomu.
W tym czasie deweloperzy wprowadzili do oferty 33,1 tys. lokali. W ofercie na koniec września, w siedmiu największych miastach, było ponad 62 tys. lokali.
Według monitoringu Otodomu, sprzedaż mieszkań w październiku zapowiada się równie dobrze, jak we wrześniu, w czym na pewno pomaga czwarta, zaskakująca obniżka stóp. W połowie listopada ekspertka spodziewa się większej akcji rabatowej i promocji u deweloperów, którzy będą dążyć do wykonania rocznych planów. Jeśli do tego w grudniu RPP dokona jeszcze jednego cięcia stóp, przypuszczalnie w IV kwartale sprzedaż może sięgnąć 13 tys. lokali.
