Z tego artykułu dowiesz się: Ile kredytów mieszkaniowych zaciągnięto we wrześniu i w ciągu dziewięciu miesięcy.

Jak kształtuje się popyt na pożyczki.

Jakie czynniki wpływają na decyzje konsumentów.

Jakie jest przełożenie na sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym.

We wrześniu banki i SKOK-i udzieliły 23,8 tys. kredytów mieszkaniowych (zakup lokalu lub refinansowanie innej pożyczki). Padł nowy miesięczny rekord wartości udzielonych kredytów – 10,7 mld zł – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Średnia kwota kredytu wyniosła 448,9 tys. zł, o 6,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Liczba zaciągniętych pożyczek była o 52 proc. większa niż przed rokiem i o 22 proc. większa niż w ubiegłym miesiącu. Wartość wziętych kredytów była większa o 63 proc. niż rok wcześniej i o 20 proc. większa niż w sierpniu.

W ciągu trzech kwartałów sprzedano 172,2 tys. kredytów, o prawie 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych pożyczek sięgnęła prawie 76 mld zł – to o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.