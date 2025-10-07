– Na pierwszą w tym roku obniżkę stóp, wprowadzoną na początku maja, rynek deweloperski zareagował wyraźnym wzrostem sprzedaży. Już w czerwcu nastąpiło jednak ochłodzenie zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Podobny schemat powtórzył się po lipcowej decyzji RPP: wzrosła liczba nowych inwestycji oraz sprzedanych mieszkań, by w sierpniu ponownie nieco wyhamować. Nic więc dziwnego, że po trzeciej tegorocznej obniżce stóp, we wrześniu sprzedaż znów przyspieszyła, osiągając najwyższy poziom od 22 miesięcy – mówi Kuniewicz.

Zdaniem ekspertki, na rynku pierwotnym widać już więcej niż impuls. – Potencjalni nabywcy mieszkań są bez wątpienia beneficjentami zarówno przepisów o jawności cen, jak również wysokiej oferty, która oznacza duży wybór mieszkań. Jeśli dodamy do tego systematycznie poprawiające się warunki uzyskania kredytu mieszkaniowego, otrzymamy odpowiedź na pytanie, dlaczego, mimo utrzymywania się wysokich cen mieszkań, sprzedaż rośnie – mówi Kuniewicz.

We wrześniu deweloperzy wprowadzili na rynek znacznie mniej mieszkań niż sprzedali

We wrześniu deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 3,2 tys. lokali, drugi miesiąc z rzędu liczba sprzedanych mieszkań była większa od liczby lokali we wprowadzanych projektach. Tymczasem oferta na koniec września i tak wzrosła wobec stanu na koniec sierpnia – o 0,4 proc., do 62,5 tys. (wobec 51,4 tys. rok wcześniej). Dlaczego?

– We wrześniu zaobserwowaliśmy wyraźny powrót do oferty mieszkań, które wcześniej miały status zarezerwowanych lub sprzedanych. Takie zwroty nie są nowym zjawiskiem, ale skala sugeruje, że mamy do czynienia z efektem wejścia w życie przepisów o jawności cen – wskazuje Kuniewicz.

To z jednej strony ruchy klientów, którzy po 11 września zobaczyli, że mogą znaleźć lepsze cenowo oferty i zmieniali decyzje, a z drugiej ruchy deweloperów – niektóre firmy nadawały mieszkaniom status zarezerwowanych – choć nie stał za tym klient (sprawianie wrażenia, że oferta jest mniejsza).