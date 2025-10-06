Nastroje kredytobiorców. Czy to już czas na wizytę w banku?

Serwis Nieruchomosci-online.pl sprawdził, jak na obniżki stóp procentowych zareagowały osoby, które nie mają jeszcze kredytu hipotecznego. W badaniu wzięła udział grupa 1017 dorosłych osób. Nastroje kredytowe sprawdzono w sierpniu, a więc po dwóch tegorocznych obniżkach stóp (majowej i lipcowej), łącznie o 0,75 pkt proc. Trzeba pamiętać, że po raz trzeci w tym roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy we wrześniu, o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.

Kredyt tańszy, ale ciągle drogi

– 73 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w ogóle nie zamierza zaciągać kredytu hipotecznego. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w Polsce większość nieruchomości wciąż jest nabywanych za gotówkę lub drogą dziedziczenia. Nieruchomości na kredyt stanowią mniej więcej jedną trzecią transakcji. Wyniki naszego badania pokazują więc, że tegoroczne, względnie niewielkie obniżki stóp procentowych nie spowodowały jeszcze wyraźnej zmiany w podejściu Polaków do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego – komentuje Anna Zachara-Widła, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl.

Jak wynika z badania „To my. Polacy o nieruchomościach”, na ostatnie obniżki oprocentowania w jakiś sposób zareagowała średnio co piąta osoba niemająca kredytu: 12 proc. ankietowanych ponownie przeliczyło swoją zdolność (w banku lub samodzielnie), a 6 proc. potwierdziło, że zaczęło rozważać wzięcie kredytu. 8 proc. badanych deklaruje, że wciąż nie stać ich na kredyt, bo ten i tak pozostaje drogi.