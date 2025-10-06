Rzeczpospolita

Nastroje kredytobiorców. Czy to już czas na wizytę w banku?

Po obniżkach stóp procentowych 12 proc. klientów przeliczyło swoją zdolność kredytową. 6 proc. zaczęło rozważać zadłużenie się na mieszkanie – wynika z badania portalu ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl.

Publikacja: 06.10.2025 13:19

Obniżki stóp procentowych nie wpłynęły zbyt mocno na zdolność kredytową nabywców

Foto: Adobe Stock

aig

Serwis Nieruchomosci-online.pl sprawdził, jak na obniżki stóp procentowych zareagowały osoby, które nie mają jeszcze kredytu hipotecznego. W badaniu wzięła udział grupa 1017 dorosłych osób. Nastroje kredytowe sprawdzono w sierpniu, a więc po dwóch tegorocznych obniżkach stóp (majowej i lipcowej), łącznie o 0,75 pkt proc. Trzeba pamiętać, że po raz trzeci w tym roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy we wrześniu, o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.

Kredyt tańszy, ale ciągle drogi

– 73 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w ogóle nie zamierza zaciągać kredytu hipotecznego. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w Polsce większość nieruchomości wciąż jest nabywanych za gotówkę lub drogą dziedziczenia. Nieruchomości na kredyt stanowią mniej więcej jedną trzecią transakcji. Wyniki naszego badania pokazują więc, że tegoroczne, względnie niewielkie obniżki stóp procentowych nie spowodowały jeszcze wyraźnej zmiany w podejściu Polaków do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego – komentuje Anna Zachara-Widła, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl.

Jak wynika z badania „To my. Polacy o nieruchomościach”, na ostatnie obniżki oprocentowania w jakiś sposób zareagowała średnio co piąta osoba niemająca kredytu: 12 proc. ankietowanych ponownie przeliczyło swoją zdolność (w banku lub samodzielnie), a 6 proc. potwierdziło, że zaczęło rozważać wzięcie kredytu. 8 proc. badanych deklaruje, że wciąż nie stać ich na kredyt, bo ten i tak pozostaje drogi.

– Tak niewielkie obniżki stóp procentowych nie spowodują nagle, że kredyty będą tanie, a Polacy odważniej ruszą po kredyt hipoteczny. Wynagrodzenia także nie rosną w takim tempie, aby gwałtownie poprawić zdolność kredytową. W naszych badaniach widzimy, jak duże obciążenie dla osób z kredytem stanowią dziś miesięczne jego koszty – zaznacza Anna Zachara-Widła.

Ostatnie obniżki stóp procentowych nie wpłynęły jeszcze zauważalnie na zdolność kredytową nabywców. W tym samym sierpniowym badaniu Nieruchomosci-online.pl 52 proc. ankietowanych zgodziło się z opinią, że dziś bardzo trudno o kredyt na mieszkanie. To praktycznie tyle samo co w kwietniu, czyli przed rozpoczęciem cyklu obniżek stóp.

Banki mają trochę więcej pracy

– Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, od stycznia do sierpnia 2025 r. Polacy złożyli prawie o jedną trzecią więcej wniosków o kredyt mieszkaniowy niż w analogicznym okresie 2024 r. – zwracają uwagę eksperci portalu Nieruchomosci-online.pl. – Popyt na hipoteki jest faktycznie większy niż przed rokiem, ale nie można powiedzieć, że jedynym impulsem do zmiany trendu były obniżki stóp procentowych z maja i lipca – zaznaczają.

Najwięcej wniosków o kredyt mieszkaniowy złożono w lipcu – 40,9 tys. W maju – 38,6 tys., w czerwcu – 37,5 tys.

– Rzeczywiście od majowej obniżki stóp procentowych banki mają nieco więcej pracy, ale trzeba zauważyć, że popyt na hipoteki zaczął budzić się już wcześniej. W marcu wniosków było 36,9 tys., a w kwietniu 35,6 tys., czyli o ok. 20 proc. więcej niż rok wcześniej – zauważa Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl. – Już wiosną na kredytobiorców zadziałało kilka czynników: oczekiwanie na spadek stóp procentowych, wzrost wynagrodzeń oraz dostrzegalne na rynku wtórnym korekty cen mieszkań, które zachęcały niektórych do zakupu.

Jak dodaje, także sierpniowe dane nie wskazują, że rynek kredytowy ruszył już z kopyta. – Złożono 35,3 tys. wniosków, czyli nieco mniej niż w marcu czy kwietniu. Chociaż trzeba pamiętać, że sierpień to wciąż czas urlopów, przez co niektórzy mogli czekać z wnioskiem do września – mówi Rafał Bieńkowski.

