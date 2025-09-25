Aktualizacja: 25.09.2025 18:01 Publikacja: 25.09.2025 17:06
Foto: Adobe Stock
Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzają, ile w przeliczeniu na metr kwadratowy kosztują najtańsze mieszkania w siedmiu największych miastach. W których dzielnicach je znajdziemy?
– Ceny mieszkań w największych metropoliach mogą przyprawiać o zawrót głowy – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Warto jednak wiedzieć, że najdroższe od najtańszych często dzieli przepaść. Nawet osoby z mniej zasobnym portfelem znajdą coś dla siebie, jeśli tylko nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań np. w kwestii lokalizacji.
Ekspert przypomina słynne powiedzenie nieżyjącego brytyjskiego potentata nieruchomości Harolda Samuela: decydujący wpływ na wartość nieruchomości ma lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja.
Foto: mat.prasowe
– Oczywiście, im atrakcyjniejsza lokalizacja, tym wyższą wartość mają nieruchomości. Lokalizacja jest atrakcyjna, jeśli ludzie chcą w danym miejscu kupować mieszkania ze względu na dobre warunki życia czy łatwość znalezienia dobrej pracy – tłumaczy ekspert. – Do tego typu porównań najczęściej wykorzystywana jest średnia cena metra kwadratowego lub jej mediana, czyli wartość środkowa.
Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że pod względem mediany cen w TOP 5 najdroższych metropolii w Polsce na pierwszym miejscu jest… Gdańsk (ok. 17,6 tys. zł/mkw.). – Pamiętajmy jednak, że jest to specyficzne miasto. Ze względu na atrakcyjność turystyczną powstają tu bardzo drogie mieszkania (także tzw. apartamenty inwestycyjne) w obiektach m.in. w pobliżu Zatoki Gdańskiej i Śródmieścia, co zawyża zarówno średnią, jak i medianę ceny metra kwadratowego. W dalszej kolejności są Warszawa (ok. 16,6 tys. zł/mkw.) i Kraków (16 tys. zł/mkw.), a następnie Wrocław (14,1 tys. zł/mkw.) i Poznań (ok. 12,9 tys. zł/mkw.) – podają analitycy serwisu.
W każdym mieście są lokalizacje mniej lub bardziej atrakcyjne. Najtańsze mieszkania zlokalizowane są zwykle na obrzeżach. – To miejsca słabiej skomunikowane z centrum i największymi skupiskami miejsc pracy. Mankamentem może być też słaba infrastruktura społeczna – brak w pobliżu przedszkola, szkoły czy ośrodka zdrowia – wskazują analitycy portalu RynekPierwotny.pl.
Foto: mat.prasowe
Jak dodają, zróżnicowanie cen wynika też z cech samego budynku, m.in. z technologii budowy, standardu wykończenia. – Deweloperzy wykorzystują też fakt, że kupujący są skłonni zapłacić więcej za ładny widok z okna, np. na park. W nowych blokach, szczególnie w wieżowcach, wyżej wyceniane są mieszkania na wyższych piętrach, także ze względu na lepsze nasłonecznienie i większą prywatność rozumianą jako brak sąsiadów zaglądających w okna, a także mniejszy hałas – tłumaczą analitycy.
Na cenę mkw. mieszkań wpływa też metraż, liczba pokoi. – Mniejsze lokale w przeliczeniu na mkw. są droższe – np. kawalerki nawet o ponad jedną trzecią niż mieszkania trzypokojowe – szacuje serwis.
Kiedy mieszkanie jest tanie? Zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl najczęściej oceniamy to nie na podstawie ceny całkowitej, ale właśnie ceny metra kwadratowego. – Rzecz jasna nie da się zastosować jednakowego kryterium dla wszystkich miast – zaznaczają.
Dla uproszczenia do kategorii „tanie” eksperci zaliczyli więc jedną czwartą mieszkań z najniższą ceną metra kwadratowego z łącznej oferty firm deweloperskich.
W sierpniu najwyższy górny pułap cen w tym segmencie rynku był w Krakowie (ok. 14,6 tys. zł/mkw.) i Warszawie (ok. 14,4 tys. zł/mkw.). W pozostałych metropoliach poprzeczka zawieszona była dużo niżej. – I tak, cena metra kwadratowego, poniżej której plasowała się jedna czwarta najtańszych lokali we Wrocławiu, wynosiła 12,5 tys. zł, w Gdańsku – 12,3 tys. zł, a w Poznaniu – 11,5 tys. zł za mkw. - podaje portal.
Foto: mat.prasowe
A ile kosztują najtańsze z najtańszych mieszkań? – W Krakowie i Warszawie trzeba się liczyć z wydatkiem co najmniej 9-10 tys. zł za metr kwadratowy, w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku minimalna cena to 8-9 tys. zł. Sęk w tym, że tak tanich lokali jest tam jak na lekarstwo – zaznacza Marek Wielgo. – Co innego, jeśli uwzględnimy cenę, poniżej której mieści się jedna czwarta najtańszych lokali w łącznej ofercie deweloperów. Wybór jest wówczas całkiem duży. Oczywiście największy był w stolicy (ponad 4 tys. mieszkań z ujawnioną ceną), bo tu aktywność inwestycyjna firm deweloperskich bije pozostałe rynki na głowę. Najmniejsza, choć wcale niemała oferta w tym segmencie rynku, była zaś w Gdańsku – blisko 1,5 tys. lokali.
Analityk radzi, by szukając tanich mieszkań w Warszawie zacząć od przejrzenia ofert deweloperów budujących po prawej stronie Wisły, czyli w dzielnicach Białołęka (mediana to ok. 13,5 tys. zł/mkw.), Wawer (ok. 13,4 tys. zł/mkw.) i Rembertów (13,7 tys. zł/mkw.).
– Na Białołęce kupujący mogą wybierać spośród niemal 2,6 tys. lokali z ujawnioną ceną poniżej 14,4 tys. zł za mkw. W Wawrze oferta jest dużo mniejsza (391 lokali), zaś w Rembertowie – z uwagi na niewielką aktywność inwestycyjną deweloperów – bardzo skromna (tylko 61). Więcej takich lokali jest w niektórych droższych dzielnicach Warszawy, np. w Ursusie (407), Pradze – Północ (148), Targówku (120), Mokotowie (86) czy Włochach (83) – podaje portal.
– Problem w tym, że najtańsze w cenach jednostkowych są kawalerki i mieszkania dwupokojowe, a takich w cenie do 14,4 tys. zł za metr kwadratowy jest w całej Warszawie tylko niespełna 1,4 tys. W dodatku ponad 80 proc. z nich – na Białołęce, która jest najtańszą dzielnicą w stolicy – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.
W Krakowie mieszkań z ujawnioną ceną poniżej 14,6 tys. zł za metr jest ok. 2,7 tys. - Wydaje się, że w tej metropolii najtańszą dzielnicą jest Prądnik Biały, bo tu w ofercie deweloperów takich lokali jest zdecydowanie najwięcej (615). Z drugiej strony, mediana ceny metra kwadratowego w tej dzielnicy jest stosunkowo wysoka (15,7 tys. zł/mkw.), bo powstają tam zarówno tanie, jak i drogie mieszkania. Najniższa mediana jest w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie (ok. 12 tys. zł/mkw.). Tyle tylko, że oferta mieszkań z ceną poniżej 14,6 tys. zł za metr kwadratowy jest tu dużo mniejsza – jest ich tylko 217. Więcej można ich znaleźć w dzielnicy Bieżanów-Prokocim (268), gdzie mediana dla wszystkich lokali wynosi 13,5 tys. zł za metr.
Foto: mat.prasowe
– We Wrocławiu opuszczamy poprzeczkę do 12,5 tys. zł za metr kwadratowy. Niższą cenę ma tu niemal 2,5 tys. mieszkań. Ponieważ Wrocław podzielono administracyjnie na 48 osiedli, w analizie uwzględniono pięć dawnych dzielnic tej metropolii. Mieszkania z segmentu najtańszych były w sierpniu w czterech: Fabryczna (1 215), Krzyki (605), Psie Pole (596) i Stare Miasto (tylko 39). Tę pierwszą „dzielnicę”, obejmującą 14 osiedli w zachodniej części miasta, można uznać za najtańszą także dlatego, że zdecydowanie najniższa jest tu mediana ceny metra kwadratowego wszystkich mieszkań w ofercie (ok. 13 tys. zł/mkw.) – podaje serwis.
W ofercie deweloperów w Gdańsku jest niespełna 1,5 tys. mieszkań z ujawnioną ceną poniżej 12,3 tys. zł za mkw. Po 650-640 mieszkań jest w dzielnicach Jasień i Orunia Górna – Gdańsk Południe, które są najtańszymi dzielnicami Gdańska, jeśli chodzi o medianę ceny metra kwadratowego (odpowiednio 11,3 tys. i 10,8 tys. zł/mkw.). – Pomijamy Kokoszki czy Matarnię, gdzie jest jeszcze taniej, ale niewiele się tu buduje. Pozostałe tanie mieszkania są głównie w dzielnicach Osowa (95) i Ujeścisko-Łostowice (74). Dużych metraży (trzy- i czteropokojowe) jest w tym segmencie rynku ok. 850, zaś małych (głównie „dwójek”) – ok. 650 – wskazują autorzy raportu.
Ze względu na rozdrobnienie administracyjne w Poznaniu, także tu uwzględniono dawne dzielnice. – Dzięki temu można wskazać, w którym rejonie metropolii jest największe skupisko tanich mieszkań, w tym przypadku z ceną poniżej 11,5 tys. zł za metr – wskazują eksperci. – Łącznie jest ich w Poznaniu ok. 2,1 tys., z czego ok. 1 tys. oferują deweloperzy w dzielnicy Stare Miasto, która rozciąga się od centrum do północnych rubieży stolicy Wielkopolski. Jest to obszar o najbardziej intensywnej zabudowie deweloperskiej, a równocześnie najbardziej zróżnicowanej ofercie. Świadczy o tym chociażby duża oferta lokali w segmencie premium. Co ciekawe, Stare Miasto było też w sierpniu najtańszym rejonem Poznania pod względem mediany ceny metra kwadratowego mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów (12,5 tys. zł/mkw.). Jeśli chodzi o średnią cenę metra kwadratowego, to najtańsze było Nowe Miasto. Doliczyliśmy się tu jednak „tylko” 373 mieszkań z ceną poniżej 11,5 tys. zł za metr kwadratowy. Bez problemu można je było znaleźć także w droższych dzielnicach: Jeżycach (399) i Grunwaldzie (305). Poszukiwania można sobie natomiast darować w dzielnicy Wilda, w której mediana cen jest najwyższa i w sierpniu wynosiła aż 15,7 tys. zł za mkw.
– Nabywcami najtańszych mieszkań są głównie ludzie młodzi, dla których jest to pierwsze lokum – mówi Marek Wielgo, zwracając jednocześnie uwagę, że lokalizacje peryferyjne z czasem mogą zyskać na atrakcyjności. – Doskonałym przykładem jest warszawski Ursynów. Kiedyś uważany za odludzie, zwłaszcza w latach 70. i 80., kiedy rozpoczęto tam masową budowę blokowisk. Wtedy to miejsce kojarzyło się z pustkowiem, brakiem infrastruktury i słabą komunikacją z centrum miasta – przypomina Wielgo. – Dopiero w latach 90. i 2000. Ursynów zaczął zyskiwać na atrakcyjności, m.in. dzięki budowie metra. Dziś dzielnica jest jedną z najbardziej prestiżowych. Niestety, ceny nowych mieszkań nie należą tu do najniższych – mediana wynosi ok. 18,5 tys. zł/mkw.
