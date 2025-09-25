Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Tanie mieszkanie w drogim mieście. Ogromne różnice w cenach

W Warszawie czy Krakowie w ofercie deweloperów można znaleźć apartamenty, których cena przekracza 50 tys. zł za metr. Ale są lokale tańsze nawet pięciokrotnie – wynika z analiz portalu RynekPierwotny.pl.

Publikacja: 25.09.2025 17:06

Tanie mieszkanie w drogim mieście. Ogromne różnice w cenach

Foto: Adobe Stock

aig

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzają, ile w przeliczeniu na metr kwadratowy kosztują najtańsze mieszkania w siedmiu największych miastach. W których dzielnicach je znajdziemy?

Adres podbija ceny nieruchomości

– Ceny mieszkań w największych metropoliach mogą przyprawiać o zawrót głowy – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Warto jednak wiedzieć, że najdroższe od najtańszych często dzieli przepaść. Nawet osoby z mniej zasobnym portfelem znajdą coś dla siebie, jeśli tylko nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań np. w kwestii lokalizacji.

Ekspert przypomina słynne powiedzenie nieżyjącego brytyjskiego potentata nieruchomości Harolda Samuela: decydujący wpływ na wartość nieruchomości ma lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja.

Foto: mat.prasowe

– Oczywiście, im atrakcyjniejsza lokalizacja, tym wyższą wartość mają nieruchomości. Lokalizacja jest atrakcyjna, jeśli ludzie chcą w danym miejscu kupować mieszkania ze względu na dobre warunki życia czy łatwość znalezienia dobrej pracy – tłumaczy ekspert. – Do tego typu porównań najczęściej wykorzystywana jest średnia cena metra kwadratowego lub jej mediana, czyli wartość środkowa.

Reklama
Reklama

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że pod względem mediany cen w TOP 5 najdroższych metropolii w Polsce na pierwszym miejscu jest… Gdańsk (ok. 17,6 tys. zł/mkw.). – Pamiętajmy jednak, że jest to specyficzne miasto. Ze względu na atrakcyjność turystyczną powstają tu bardzo drogie mieszkania (także tzw. apartamenty inwestycyjne) w obiektach m.in. w pobliżu Zatoki Gdańskiej i Śródmieścia, co zawyża zarówno średnią, jak i medianę ceny metra kwadratowego. W dalszej kolejności są Warszawa (ok. 16,6 tys. zł/mkw.) i Kraków (16 tys. zł/mkw.), a następnie Wrocław (14,1 tys. zł/mkw.) i Poznań (ok. 12,9 tys. zł/mkw.) – podają analitycy serwisu.

Czytaj więcej

Jawne ceny nieruchomości przede wszystkim zwiększają transparentność. Potencjalni nabywcy mają możli
Nieruchomości
Jawne ceny mieszkań. Wiele korzyści, ale są i „skutki uboczne”

Tańsze mieszkania na obrzeżach

W każdym mieście są lokalizacje mniej lub bardziej atrakcyjne. Najtańsze mieszkania zlokalizowane są zwykle na obrzeżach. – To miejsca słabiej skomunikowane z centrum i największymi skupiskami miejsc pracy. Mankamentem może być też słaba infrastruktura społeczna – brak w pobliżu przedszkola, szkoły czy ośrodka zdrowia – wskazują analitycy portalu RynekPierwotny.pl.

Foto: mat.prasowe

Jak dodają, zróżnicowanie cen wynika też z cech samego budynku, m.in. z technologii budowy, standardu wykończenia. – Deweloperzy wykorzystują też fakt, że kupujący są skłonni zapłacić więcej za ładny widok z okna, np. na park. W nowych blokach, szczególnie w wieżowcach, wyżej wyceniane są mieszkania na wyższych piętrach, także ze względu na lepsze nasłonecznienie i większą prywatność rozumianą jako brak sąsiadów zaglądających w okna, a także mniejszy hałas – tłumaczą analitycy.

Na cenę mkw. mieszkań wpływa też metraż, liczba pokoi. – Mniejsze lokale w przeliczeniu na mkw. są droższe – np. kawalerki nawet o ponad jedną trzecią niż mieszkania trzypokojowe – szacuje serwis.

Reklama
Reklama

Kiedy mieszkanie jest tanie? Zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl najczęściej oceniamy to nie na podstawie ceny całkowitej, ale właśnie ceny metra kwadratowego. – Rzecz jasna nie da się zastosować jednakowego kryterium dla wszystkich miast – zaznaczają.

Dla uproszczenia do kategorii „tanie” eksperci zaliczyli więc jedną czwartą mieszkań z najniższą ceną metra kwadratowego z łącznej oferty firm deweloperskich.

W sierpniu najwyższy górny pułap cen w tym segmencie rynku był w Krakowie (ok. 14,6 tys. zł/mkw.) i Warszawie (ok. 14,4 tys. zł/mkw.). W pozostałych metropoliach poprzeczka zawieszona była dużo niżej. – I tak, cena metra kwadratowego, poniżej której plasowała się jedna czwarta najtańszych lokali we Wrocławiu, wynosiła 12,5 tys. zł, w Gdańsku – 12,3 tys. zł, a w Poznaniu – 11,5 tys. zł za mkw. - podaje portal. 

Foto: mat.prasowe

Osiedla po prawej stronie Wisły

A ile kosztują najtańsze z najtańszych mieszkań? – W Krakowie i Warszawie trzeba się liczyć z wydatkiem co najmniej 9-10 tys. zł za metr kwadratowy, w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku minimalna cena to 8-9 tys. zł. Sęk w tym, że tak tanich lokali jest tam jak na lekarstwo – zaznacza Marek Wielgo. – Co innego, jeśli uwzględnimy cenę, poniżej której mieści się jedna czwarta najtańszych lokali w łącznej ofercie deweloperów. Wybór jest wówczas całkiem duży. Oczywiście największy był w stolicy (ponad 4 tys. mieszkań z ujawnioną ceną), bo tu aktywność inwestycyjna firm deweloperskich bije pozostałe rynki na głowę. Najmniejsza, choć wcale niemała oferta w tym segmencie rynku, była zaś w Gdańsku – blisko 1,5 tys. lokali.

Analityk radzi, by szukając tanich mieszkań w Warszawie zacząć od przejrzenia ofert deweloperów budujących po prawej stronie Wisły, czyli w dzielnicach Białołęka (mediana to ok. 13,5 tys. zł/mkw.), Wawer (ok. 13,4 tys. zł/mkw.) i Rembertów (13,7 tys. zł/mkw.).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Rejonami, gdzie deweloperzy są szczególnie aktywni, są „obwarzanki” – gminy i powiaty przylegające d
Nieruchomości
Deweloperzy lubią „obwarzanki” i kurorty. A co lubią klienci?

– Na Białołęce kupujący mogą wybierać spośród niemal 2,6 tys. lokali z ujawnioną ceną poniżej 14,4 tys. zł za mkw. W Wawrze oferta jest dużo mniejsza (391 lokali), zaś w Rembertowie – z uwagi na niewielką aktywność inwestycyjną deweloperów – bardzo skromna (tylko 61). Więcej takich lokali jest w niektórych droższych dzielnicach Warszawy, np. w Ursusie (407), Pradze – Północ (148), Targówku (120), Mokotowie (86) czy Włochach (83) – podaje portal.

– Problem w tym, że najtańsze w cenach jednostkowych są kawalerki i mieszkania dwupokojowe, a takich w cenie do 14,4 tys. zł za metr kwadratowy jest w całej Warszawie tylko niespełna 1,4 tys. W dodatku ponad 80 proc. z nich – na Białołęce, która jest najtańszą dzielnicą w stolicy – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

W Krakowie mieszkań z ujawnioną ceną poniżej 14,6 tys. zł za metr jest ok. 2,7 tys. - Wydaje się, że w tej metropolii najtańszą dzielnicą jest Prądnik Biały, bo tu w ofercie deweloperów takich lokali jest zdecydowanie najwięcej (615). Z drugiej strony, mediana ceny metra kwadratowego w tej dzielnicy jest stosunkowo wysoka (15,7 tys. zł/mkw.), bo powstają tam zarówno tanie, jak i drogie mieszkania. Najniższa mediana jest w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie (ok. 12 tys. zł/mkw.). Tyle tylko, że oferta mieszkań z ceną poniżej 14,6 tys. zł za metr kwadratowy jest tu dużo mniejsza – jest ich tylko 217. Więcej można ich znaleźć w dzielnicy Bieżanów-Prokocim (268), gdzie mediana dla wszystkich lokali wynosi 13,5 tys. zł za metr.

Foto: mat.prasowe

Reklama
Reklama

– We Wrocławiu opuszczamy poprzeczkę do 12,5 tys. zł za metr kwadratowy. Niższą cenę ma tu niemal 2,5 tys. mieszkań. Ponieważ Wrocław podzielono administracyjnie na 48 osiedli, w analizie uwzględniono pięć dawnych dzielnic tej metropolii. Mieszkania z segmentu najtańszych były w sierpniu w czterech: Fabryczna (1 215), Krzyki (605), Psie Pole (596) i Stare Miasto (tylko 39). Tę pierwszą „dzielnicę”, obejmującą 14 osiedli w zachodniej części miasta, można uznać za najtańszą także dlatego, że zdecydowanie najniższa jest tu mediana ceny metra kwadratowego wszystkich mieszkań w ofercie (ok. 13 tys. zł/mkw.) – podaje serwis.

W ofercie deweloperów w Gdańsku jest niespełna 1,5 tys. mieszkań z ujawnioną ceną poniżej 12,3 tys. zł za mkw. Po 650-640 mieszkań jest w dzielnicach Jasień i Orunia Górna – Gdańsk Południe, które są najtańszymi dzielnicami Gdańska, jeśli chodzi o medianę ceny metra kwadratowego (odpowiednio 11,3 tys. i 10,8 tys. zł/mkw.). – Pomijamy Kokoszki czy Matarnię, gdzie jest jeszcze taniej, ale niewiele się tu buduje. Pozostałe tanie mieszkania są głównie w dzielnicach Osowa (95) i Ujeścisko-Łostowice (74). Dużych metraży (trzy- i czteropokojowe) jest w tym segmencie rynku ok. 850, zaś małych (głównie „dwójek”) – ok. 650 – wskazują autorzy raportu.

Tanie mieszkania dla młodych

Ze względu na rozdrobnienie administracyjne w Poznaniu, także tu uwzględniono dawne dzielnice. – Dzięki temu można wskazać, w którym rejonie metropolii jest największe skupisko tanich mieszkań, w tym przypadku z ceną poniżej 11,5 tys. zł za metr – wskazują eksperci. – Łącznie jest ich w Poznaniu ok. 2,1 tys., z czego ok. 1 tys. oferują deweloperzy w dzielnicy Stare Miasto, która rozciąga się od centrum do północnych rubieży stolicy Wielkopolski. Jest to obszar o najbardziej intensywnej zabudowie deweloperskiej, a równocześnie najbardziej zróżnicowanej ofercie. Świadczy o tym chociażby duża oferta lokali w segmencie premium. Co ciekawe, Stare Miasto było też w sierpniu najtańszym rejonem Poznania pod względem mediany ceny metra kwadratowego mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów (12,5 tys. zł/mkw.). Jeśli chodzi o średnią cenę metra kwadratowego, to najtańsze było Nowe Miasto. Doliczyliśmy się tu jednak „tylko” 373 mieszkań z ceną poniżej 11,5 tys. zł za metr kwadratowy. Bez problemu można je było znaleźć także w droższych dzielnicach: Jeżycach (399) i Grunwaldzie (305). Poszukiwania można sobie natomiast darować w dzielnicy Wilda, w której mediana cen jest najwyższa i w sierpniu wynosiła aż 15,7 tys. zł za mkw.

Czytaj więcej

Deweloperzy współfinansują rozwój infrastruktury publicznej w polskich miastach
Nieruchomości
Prywatni inwestorzy wydają miliardy na publiczną infrastrukturę

– Nabywcami najtańszych mieszkań są głównie ludzie młodzi, dla których jest to pierwsze lokum – mówi Marek Wielgo, zwracając jednocześnie uwagę, że lokalizacje peryferyjne z czasem mogą zyskać na atrakcyjności. – Doskonałym przykładem jest warszawski Ursynów. Kiedyś uważany za odludzie, zwłaszcza w latach 70. i 80., kiedy rozpoczęto tam masową budowę blokowisk. Wtedy to miejsce kojarzyło się z pustkowiem, brakiem infrastruktury i słabą komunikacją z centrum miasta – przypomina Wielgo. – Dopiero w latach 90. i 2000. Ursynów zaczął zyskiwać na atrakcyjności, m.in. dzięki budowie metra. Dziś dzielnica jest jedną z najbardziej prestiżowych. Niestety, ceny nowych mieszkań nie należą tu do najniższych – mediana wynosi ok. 18,5 tys. zł/mkw.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Deweloperzy Mieszkania

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzają, ile w przeliczeniu na metr kwadratowy kosztują najtańsze mieszkania w siedmiu największych miastach. W których dzielnicach je znajdziemy?

Adres podbija ceny nieruchomości

Pozostało jeszcze 98% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W I połowie 2025 r. najwięcej mieszkań Murapol sprzedał w Łodzi (na zdjęciu jedno z osiedli) i w Gda
Nieruchomości
Murapol po konferencji: cel sprzedaży ponad 3 tys. mieszkań podtrzymany
Warszawa to wysokie pensje, ale i ceny mieszkań. Siła nabywcza konsumentów jest tu najgorsza w porów
Nieruchomości
W których miastach kupimy najwięcej metrów nowego mieszkania za średnią pensję?
Wielu lokatorów wydaje na mieszkanie znaczną część swojego dochodu
Nieruchomości
Ile Polak wydaje na najem mieszkania
Stawki najmu mieszkań są bardzo zróżnicowane. Najwięcej trzeba zapłacić w Warszawie
Nieruchomości
Mieszkanie czy akademik. Ile kosztuje najem?
CPD ma na radarze działkę pod budowę aparthotelu z widokiem na jasnogórski klasztor.
Nieruchomości
Ta spółka chce być pierwszym polskim REIT-em. Na razie dużo obiecuje
Reklama
Reklama
e-Wydanie