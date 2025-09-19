Aktualizacja: 19.09.2025 13:09 Publikacja: 19.09.2025 12:06
Deweloperzy współfinansują rozwój infrastruktury publicznej w polskich miastach
Foto: Adobe Stock
Raport „Inwestycje deweloperskie a drogi publiczne. Wkład inwestorów w rozwój infrastruktury miejskiej” prezentuje Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).
Zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych inwestorzy są zobowiązani do budowy lub przebudowy układu drogowego, jeśli wymaga tego nowa zabudowa. W praktyce odbywa się to poprzez tzw. umowy drogowe, zawierane pomiędzy deweloperem a gminą.
Czytaj więcej
Nieprecyzyjne przepisy określające zasady inwestowania przez deweloperów w infrastrukturę drogową...
- W latach 2021–2024 deweloperzy w miastach wojewódzkich podpisali 2090 umów drogowych. Łączna wartość zobowiązań przekroczyła 1,9 mld zł, a po uwzględnieniu umów bez określonych kwot szacunki sięgają 2,56 mld zł – podaje PZFD.
Największą aktywność odnotowano w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Skala tych nakładów jest porównywalna z budżetami dużych programów infrastrukturalnych realizowanych przez państwo i samorządy.
– Nasz raport pokazuje twarde liczby: deweloperzy współfinansują rozwój infrastruktury publicznej w polskich miastach. Kwota ponad 2,5 mld zł w ciągu czterech lat to wsparcie porównywalne z dużymi programami państwowymi. A korzystają wszyscy mieszkańcy – niezależnie od tego, czy kupują mieszkanie na nowym osiedlu. Konieczne jest jednak usprawnienie przepisów, tak aby umowy drogowe były zawierane szybciej i bardziej przewidywalnie, z korzyścią zarówno dla samorządów, jak i inwestorów – mówi Michał Leszczyński, prawnik PZFD.
Czytaj więcej
Od tygodnia formuła „zapytaj o cenę” na stronach internetowych jest już w pełni zakazana. Jakie h...
Umowy drogowe obejmują nie tylko budowę jezdni, ale i sygnalizację świetlną, oświetlenie, drogi rowerowe, zatoki przystankowe. – Inwestorzy są zobowiązani także do przełożenia istniejącej infrastruktury podziemnej, wykonania dokumentacji projektowej, pokrycia kosztów nabycia gruntów – wyjaśnia PZFD.
Branża finansuje także sieci techniczne, przedszkola, szkoły i tereny zielone. – Przykładem jest szkoła podstawowa na warszawskim Służewcu, sfinansowana w całości przez inwestora prywatnego (Echo Investment), która 1 września przyjęła 450 uczniów – podaje związek.
PZFD podkreśla, że przepisy w zakresie partycypacji w infrastrukturze drogową wymagają jednak doprecyzowania. Najważniejsze postulaty to dopuszczenie finansowania lub współfinansowania dróg, a nie tylko ich budowa, jasne zasady proporcjonalności świadczeń inwestorów, wprowadzenie trybu odwoławczego w przypadku braku porozumienia z gminą oraz jednoznaczne powiązanie umowy drogowej z możliwością uzyskania pozwolenia na budowę.
– Bez zmian legislacyjnych w art. 16 ustawy o drogach publicznych rynek wciąż będzie się mierzył z niepewnością i nadmiernymi obciążeniami nakładanymi na inwestorów. Potrzebne są jasne reguły gry, które zagwarantują proporcjonalność zobowiązań i stabilność procedur. To nie tylko kwestia interesu deweloperów, ale także samorządów, które dzięki przejrzystym zasadom szybciej pozyskają środki na infrastrukturę i unikną sporów prawnych – wyjaśnia Michał Leszczyński. Podkreśla, że zaangażowanie sektora prywatnego odciąża budżety samorządów i podnosi jakość życia lokalnych społeczności. - To inwestycje, z których korzystają wszyscy, nie tylko mieszkańcy nowych osiedli – mówi.
Jak tłumaczy PZFD, raport został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez wszystkie miasta wojewódzkie (z wyjątkiem Wrocławia, który ich nie udostępnił). Informacje dotyczą umów drogowych i ich wartości w latach 2021–2024. W przypadku dokumentów, które nie zawierały danych kwotowych, zastosowano metodę szacunkową, opartą na średnich wartościach podobnych inwestycji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Raport „Inwestycje deweloperskie a drogi publiczne. Wkład inwestorów w rozwój infrastruktury miejskiej” prezentuje Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).
Zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych inwestorzy są zobowiązani do budowy lub przebudowy układu drogowego, jeśli wymaga tego nowa zabudowa. W praktyce odbywa się to poprzez tzw. umowy drogowe, zawierane pomiędzy deweloperem a gminą.
Pod względem wartości transakcji w Polsce na pierwszy plan wysuwają się magazyny. Czym przyciągają kapitał?
Od tygodnia formuła „zapytaj o cenę” na stronach internetowych jest już w pełni zakazana. Jakie hasła stosują te...
Szef dewelopersko-inwestycyjnej grupy Michał Sapota został aresztowany na trzy miesiące. Zarządca przymusowy Mar...
W II półroczu nie będzie przełomu, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań – kredyty wciąż są relatywnie drogie. Rezygn...
Polska przyciąga uwagę zagranicznych inwestorów i zamożnych klientów poszukujących nieruchomości premium – wynik...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas