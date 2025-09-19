Rzeczpospolita

Nieruchomości
Prywatni inwestorzy wydają miliardy na publiczną infrastrukturę

Ponad 2 tys. umów i 2,5 mld zł na budowę i modernizację dróg – to bilans udziału inwestorów w rozwoju infrastruktury miejskiej w miastach wojewódzkich w latach 2021–2024.

Publikacja: 19.09.2025 12:06

Deweloperzy współfinansują rozwój infrastruktury publicznej w polskich miastach

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

aig

Raport „Inwestycje deweloperskie a drogi publiczne. Wkład inwestorów w rozwój infrastruktury miejskiej” prezentuje Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).

Zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych inwestorzy są zobowiązani do budowy lub przebudowy układu drogowego, jeśli wymaga tego nowa zabudowa. W praktyce odbywa się to poprzez tzw. umowy drogowe, zawierane pomiędzy deweloperem a gminą.

Niejasne zasady wydłużają drogę do inwestycji mieszkaniowych
Nieruchomości
Niejasne zasady wydłużają drogę do inwestycji mieszkaniowych

Deweloperzy budują nie tylko drogi

- W latach 2021–2024 deweloperzy w miastach wojewódzkich podpisali 2090 umów drogowych. Łączna wartość zobowiązań przekroczyła 1,9 mld zł, a po uwzględnieniu umów bez określonych kwot szacunki sięgają 2,56 mld zł – podaje PZFD.

Największą aktywność odnotowano w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Skala tych nakładów jest porównywalna z budżetami dużych programów infrastrukturalnych realizowanych przez państwo i samorządy.

– Nasz raport pokazuje twarde liczby: deweloperzy współfinansują rozwój infrastruktury publicznej w polskich miastach. Kwota ponad 2,5 mld zł w ciągu czterech lat to wsparcie porównywalne z dużymi programami państwowymi. A korzystają wszyscy mieszkańcy – niezależnie od tego, czy kupują mieszkanie na nowym osiedlu. Konieczne jest jednak usprawnienie przepisów, tak aby umowy drogowe były zawierane szybciej i bardziej przewidywalnie, z korzyścią zarówno dla samorządów, jak i inwestorów – mówi Michał Leszczyński, prawnik PZFD.

Od tygodnia formuła „zapytaj o cenę” jest już w pełni zakazana. Sprzedające mieszkania firmy muszą t
Nieruchomości
Jawność cen mieszkań w praktyce. Deweloperzy zdali egzamin?

Umowy drogowe obejmują nie tylko budowę jezdni, ale i sygnalizację świetlną, oświetlenie, drogi rowerowe, zatoki przystankowe. – Inwestorzy są zobowiązani także do przełożenia istniejącej infrastruktury podziemnej, wykonania dokumentacji projektowej, pokrycia kosztów nabycia gruntów – wyjaśnia PZFD.

Branża finansuje także sieci techniczne, przedszkola, szkoły i tereny zielone. – Przykładem jest szkoła podstawowa na warszawskim Służewcu, sfinansowana w całości przez inwestora prywatnego (Echo Investment), która 1 września przyjęła 450 uczniów – podaje związek.

Potrzebne są jasne reguły gry

PZFD podkreśla, że przepisy w zakresie partycypacji w infrastrukturze drogową wymagają jednak doprecyzowania. Najważniejsze postulaty to dopuszczenie finansowania lub współfinansowania dróg, a nie tylko ich budowa, jasne zasady proporcjonalności świadczeń inwestorów, wprowadzenie trybu odwoławczego w przypadku braku porozumienia z gminą oraz jednoznaczne powiązanie umowy drogowej z możliwością uzyskania pozwolenia na budowę.

– Bez zmian legislacyjnych w art. 16 ustawy o drogach publicznych rynek wciąż będzie się mierzył z niepewnością i nadmiernymi obciążeniami nakładanymi na inwestorów. Potrzebne są jasne reguły gry, które zagwarantują proporcjonalność zobowiązań i stabilność procedur. To nie tylko kwestia interesu deweloperów, ale także samorządów, które dzięki przejrzystym zasadom szybciej pozyskają środki na infrastrukturę i unikną sporów prawnych – wyjaśnia Michał Leszczyński. Podkreśla, że zaangażowanie sektora prywatnego odciąża budżety samorządów i podnosi jakość życia lokalnych społeczności. - To inwestycje, z których korzystają wszyscy, nie tylko mieszkańcy nowych osiedli – mówi.

Jak tłumaczy PZFD, raport został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez wszystkie miasta wojewódzkie (z wyjątkiem Wrocławia, który ich nie udostępnił). Informacje dotyczą umów drogowych i ich wartości w latach 2021–2024. W przypadku dokumentów, które nie zawierały danych kwotowych, zastosowano metodę szacunkową, opartą na średnich wartościach podobnych inwestycji.

e-Wydanie