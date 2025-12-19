– Omawiałem ze stroną polską kwestię umowy pokojowej. Jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie, dlatego podzieliłem się tym, na co my liczymy. Nasz zespół jest w tej chwili w USA i wkrótce będzie miał spotkanie z negocjatorami amerykańskimi. O wszystkich tych sprawach rozmawialiśmy z panem Donaldem Tuskiem – powiedział prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy skomentował także słowa Donalda Tuska, który – zwracając się do Zełenskiego – powiedział: „wiem że nie grasz w karty – jak kiedyś powiedziałeś – ale z pewnością z nami dysponujesz mocniejszymi kartami”. – Nie jesteśmy aż takimi graczami – bardzo poważnie traktujemy sytuację na Ukrainie. Nie ma wątpliwości, że decyzja dotycząca wsparcia nas wzmacnia. Oczywiście, mamy dzięki temu dodatkowe karty. Rosja liczyła na to, że będziemy – choćby w sensie finansowym – słabi. To oczywiście wpływa na morale żołnierza, który nie jest pewien, czy wystarczy mu dronów, nabojów, czy będzie wszystkiego pod dostatkiem. To wpływa na życie cywilów, bo w ten sposób uzupełniamy niedostatki. Ta decyzja z pewnością nas zabezpiecza – stwierdził Zełenski. – Ta decyzja też pokazała jedność. Mimo sceptycyzmu niektórych liderów wystarczająca większość to zamanifestowała – że niezależnie od presji wywieranej przez Rosję, Europa ma własnych liderów i to przywództwo jest w stanie zademonstrować. Jestem wdzięczny, że liderzy Europy są po stronie Ukrainy – podkreślił polityk.

Zełenski zaznaczył także, że „to bardzo istotne – nie tylko z finansowego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia moralnego i prawnego – by Rosja poniosła konsekwencje wywołania wojny”. - Wszystkie te pieniądze są tak czy inaczej powiązane ze sprawą reparacji – zaznaczył. - To jest kluczowe, jesteśmy przekonani, że Rosja powinna zostać ukarana za całe zło, które sprowadziła na naszą ziemię — powiedział polityk, dziękując polskiemu premierowi Donaldowi Tuskowi za wspieranie tego stanowiska.

Zełenski o relacjach Ukraina-Polska

Podczas rozmowy Wołodymyr Zełenski odniósł się również do relacji Polski i Ukrainy. - Nie możemy okazywać sobie żadnej wrogości, nie może być między nami wrogości. Gdybyśmy byli nieostrożni, to rzeczywiście moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu, który jest bardzo istotny dla przetrwania Europy i bezpieczeństwa Polski — podkreślił prezydent Ukrainy.

Jak zaznaczył polityk, spotkał się po raz pierwszy z prezydentem Karolem Nawrockim. - Sadzę, że po pokonaniu pewnego dystansu osiągniemy jedynie wzmocnienie naszych relacji jako polityków i liderów naszych krajów, dużo o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo chciałbym, by w żadnym razie nie doszło do zrujnowania tego, co zbudowaliśmy do tej pory - powiedział.