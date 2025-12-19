Aktualizacja: 19.12.2025 20:43 Publikacja: 19.12.2025 20:30
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Foto: PAP/Leszek Szymański
Wołodymyr Zełenski, który w czwartek przybył do Warszawy, udzielił wywiadu radiowej „Jedynce”. O czym podczas rozmowy mówił prezydent Ukrainy?
Wiem, że nie grasz w karty – jak kiedyś powiedziałeś – ale z pewnością z nami dysponujesz mocniej...
Zełenski zapytany został między innymi, jak ocenia swoją wizytę w Polsce – Przyjaciele, chciałbym podziękować za zaproszenie. Rozumiem, że była to pierwsza oficjalna wizyta zagranicznego przywódcy u prezydenta Karola Nawrockiego, jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie. Dziękuję wszystkim liderom Polski, którzy są nam tak przychylni – powiedział prezydent Ukrainy.
Polityk odniósł się między innymi do tego, że przywódcy państw Unii Europejskiej zdecydowali o przekazaniu Ukrainie 90 mld euro w latach 2026-2027. Środki te zostaną pozyskane dzięki pożyczce na rynkach finansowych zabezpieczonej przez unijny budżet – wynika z projektu konkluzji po trwającym właśnie w Brukseli szczycie Unii Europejskiej, z którym zapoznała się agencja Reutera. – Jestem wdzięczny wszystkim naszym przyjaciołom – w tym między innymi Polsce – którzy o to walczyli. Niektórzy liderzy byli sceptyczni. Jestem wdzięczny za to, że ta decyzja została wywalczona, to wielkie wsparcie dla Ukrainy – zaznaczył Zełenski.
– Omawiałem ze stroną polską kwestię umowy pokojowej. Jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie, dlatego podzieliłem się tym, na co my liczymy. Nasz zespół jest w tej chwili w USA i wkrótce będzie miał spotkanie z negocjatorami amerykańskimi. O wszystkich tych sprawach rozmawialiśmy z panem Donaldem Tuskiem – powiedział prezydent Ukrainy.
Prezydent Ukrainy skomentował także słowa Donalda Tuska, który – zwracając się do Zełenskiego – powiedział: „wiem że nie grasz w karty – jak kiedyś powiedziałeś – ale z pewnością z nami dysponujesz mocniejszymi kartami”. – Nie jesteśmy aż takimi graczami – bardzo poważnie traktujemy sytuację na Ukrainie. Nie ma wątpliwości, że decyzja dotycząca wsparcia nas wzmacnia. Oczywiście, mamy dzięki temu dodatkowe karty. Rosja liczyła na to, że będziemy – choćby w sensie finansowym – słabi. To oczywiście wpływa na morale żołnierza, który nie jest pewien, czy wystarczy mu dronów, nabojów, czy będzie wszystkiego pod dostatkiem. To wpływa na życie cywilów, bo w ten sposób uzupełniamy niedostatki. Ta decyzja z pewnością nas zabezpiecza – stwierdził Zełenski. – Ta decyzja też pokazała jedność. Mimo sceptycyzmu niektórych liderów wystarczająca większość to zamanifestowała – że niezależnie od presji wywieranej przez Rosję, Europa ma własnych liderów i to przywództwo jest w stanie zademonstrować. Jestem wdzięczny, że liderzy Europy są po stronie Ukrainy – podkreślił polityk.
Zełenski zaznaczył także, że „to bardzo istotne – nie tylko z finansowego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia moralnego i prawnego – by Rosja poniosła konsekwencje wywołania wojny”. - Wszystkie te pieniądze są tak czy inaczej powiązane ze sprawą reparacji – zaznaczył. - To jest kluczowe, jesteśmy przekonani, że Rosja powinna zostać ukarana za całe zło, które sprowadziła na naszą ziemię — powiedział polityk, dziękując polskiemu premierowi Donaldowi Tuskowi za wspieranie tego stanowiska.
Podczas rozmowy Wołodymyr Zełenski odniósł się również do relacji Polski i Ukrainy. - Nie możemy okazywać sobie żadnej wrogości, nie może być między nami wrogości. Gdybyśmy byli nieostrożni, to rzeczywiście moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu, który jest bardzo istotny dla przetrwania Europy i bezpieczeństwa Polski — podkreślił prezydent Ukrainy.
Jak zaznaczył polityk, spotkał się po raz pierwszy z prezydentem Karolem Nawrockim. - Sadzę, że po pokonaniu pewnego dystansu osiągniemy jedynie wzmocnienie naszych relacji jako polityków i liderów naszych krajów, dużo o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo chciałbym, by w żadnym razie nie doszło do zrujnowania tego, co zbudowaliśmy do tej pory - powiedział.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Warszawy w czwartek po godz. 18.00, jednak oficjalną część jego pobytu w Polsce przewidziano na piątek.
Pierwszym punktem wizyty było spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, które rozpoczęło się z niewielkim opóźnieniem. Kilka minut po godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się ceremonia oficjalnego powitania Wołodymyra Zełenskiego przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent Ukrainy przywitał się z przedstawicielami strony polskiej, m.in. szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cenckiewiczem, z kolei Prezydent RP powitał reprezentantów ukraińskiej delegacji, wśród których byli m.in. minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha oraz ambasador Wasyl Bodnar. Następnie odegrano hymny Ukrainy i Polski.
Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w „cztery oczy” rozpoczęło się ok. godz. 10.20, zaś o godz. 11.00, według pierwotnego planu, miały rozpocząć się rozmowy plenarne delegacji obu państw pod przewodnictwem Nawrockiego i Zełenskiego. Spotkanie prezydentów z przedstawicielami mediów, początkowo planowane na godz. 11.55, opóźniło się o kilkadziesiąt minut.
Prezydenci Polski i Ukrainy mieli rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Poruszone miały zostać także kwestie historyczne, w tym sprawa ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Było to pierwsze spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, odkąd najwyższy urząd w państwie objął Karol Nawrocki, wcześniej pełniący funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
