Z tego artykułu się dowiesz: Jakie przesłanie przekazał Donald Tusk Wołodymyrowi Zełenskiemu?

Jakie decyzje podjęli przywódcy Unii Europejskiej ws. wsparcia finansowego dla Ukrainy?

Jakie znaczenie ma decyzja Unii Europejskiej dla pozycji Ukrainy wobec Rosji?

Jakie kwestie były poruszane podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce?

Szef polskiego rządu podczas konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim odniósł się między innymi do tego, że przywódcy państw Unii Europejskiej zdecydowali o przekazaniu Ukrainie 90 mld euro w latach 2026-2027. Środki te zostaną pozyskane dzięki pożyczce na rynkach finansowych zabezpieczonej przez unijny budżet – wynika z projektu konkluzji po trwającym właśnie w Brukseli szczycie Unii Europejskiej, z którym zapoznała się agencja Reutera.

Donald Tusk: Ukraina dysponuje silniejszymi kartami

Jak ocenił polski premier, pozycja Ukrainy wobec Rosji jest teraz – po podjęciu decyzji przez liderów UE – mocniejsza. – Macie silniejsze karty. Wiem, że nie grasz w karty – jak kiedyś powiedziałeś – ale z pewnością z nami dysponujesz mocniejszymi kartami — stwierdził polityk, zaznaczając, że „mogłoby być lepiej, bo zawsze coś może wyglądać skuteczniej”. — Jestem jednak zadowolony, że przynajmniej zrealizowaliśmy to, co obiecaliśmy — powiedział Tusk.

Podczas konferencji prasowej Donald Tusk stwierdził także: „pomimo pewnych trudności i kontekstu historycznego musimy się rozumieć”. – Będziemy się rozumieć jeszcze lepiej niż dzisiaj – powiedział. — Oczywiste jest dla mnie, że wasza walka jest naszą wspólną walką o Europę, Polskę, Ukrainę — dodał. — Bardzo doceniam Twoje osobiste wysiłki. Jesteś bohaterem nie tylko w Ukrainie, ale także w Polsce — podkreślił Donald Tusk, mówiąc o Wołodymyrze Zełenskim.