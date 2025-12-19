Aktualizacja: 19.12.2025 17:36 Publikacja: 19.12.2025 17:01
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski premier Donald Tusk podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Szef polskiego rządu podczas konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim odniósł się między innymi do tego, że przywódcy państw Unii Europejskiej zdecydowali o przekazaniu Ukrainie 90 mld euro w latach 2026-2027. Środki te zostaną pozyskane dzięki pożyczce na rynkach finansowych zabezpieczonej przez unijny budżet – wynika z projektu konkluzji po trwającym właśnie w Brukseli szczycie Unii Europejskiej, z którym zapoznała się agencja Reutera.
Jak ocenił polski premier, pozycja Ukrainy wobec Rosji jest teraz – po podjęciu decyzji przez liderów UE – mocniejsza. – Macie silniejsze karty. Wiem, że nie grasz w karty – jak kiedyś powiedziałeś – ale z pewnością z nami dysponujesz mocniejszymi kartami — stwierdził polityk, zaznaczając, że „mogłoby być lepiej, bo zawsze coś może wyglądać skuteczniej”. — Jestem jednak zadowolony, że przynajmniej zrealizowaliśmy to, co obiecaliśmy — powiedział Tusk.
Podczas konferencji prasowej Donald Tusk stwierdził także: „pomimo pewnych trudności i kontekstu historycznego musimy się rozumieć”. – Będziemy się rozumieć jeszcze lepiej niż dzisiaj – powiedział. — Oczywiste jest dla mnie, że wasza walka jest naszą wspólną walką o Europę, Polskę, Ukrainę — dodał. — Bardzo doceniam Twoje osobiste wysiłki. Jesteś bohaterem nie tylko w Ukrainie, ale także w Polsce — podkreślił Donald Tusk, mówiąc o Wołodymyrze Zełenskim.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Warszawy w czwartek po godz. 18.00, jednak oficjalną część jego pobytu w Polsce przewidziano na piątek. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, które rozpoczęło się z niewielkim opóźnieniem. Kilka minut po godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się ceremonia oficjalnego powitania Wołodymyra Zełenskiego przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w „cztery oczy” rozpoczęło się ok. godz. 10.20, zaś o godz. 11.00, według pierwotnego planu, miały rozpocząć się rozmowy plenarne delegacji obu państw pod przewodnictwem Nawrockiego i Zełenskiego. Spotkanie prezydentów z przedstawicielami mediów, początkowo planowane na godz. 11.55, opóźniło się o kilkadziesiąt minut.
Prezydenci Polski i Ukrainy mieli rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Poruszone miały zostać także kwestie historyczne, w tym sprawa ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Było to pierwsze spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, odkąd najwyższy urząd w państwie objął Karol Nawrocki, wcześniej pełniący funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
