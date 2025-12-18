Rzeczpospolita
Bruksela ma plan na tanie mieszkania. Kolejne regulacje zamiast usuwania barier?

Komisja Europejska ogłosiła Europejski Plan na rzecz Dostępnego Mieszkalnictwa. Zakłada on większe wsparcie UE dla krajowych i regionalnych inicjatyw mających na celu zwiększenie podaży przystępnych cenowo mieszkań. Miliardy euro na ten cel mają płynąć zarówno z funduszy unijnych, jak i pożyczek. Komentarze do planu zebrał serwis Property News.

Publikacja: 18.12.2025 16:14

Komisja Europejska ogłosiła Europejski Plan na rzecz Dostępnego Mieszkalnictwa

Foto: Komisja Europejska

Maria Krzos

Kryzys mieszkaniowy to jedno z głównych wyzwań, z jakimi w ocenie KE mierzą się mieszkańcy krajów unijnych. „Od 2013 r. ceny domów w UE wzrosły o ponad 60 proc., wyprzedzając wzrost dochodów (…) średnie czynsze wzrosły o około 20 proc., a nowe czynsze na rynkach miejskich rosną jeszcze szybciej. Przewiduje się, że popyt na mieszkania będzie rósł o ponad dwa miliony jednostek rocznie, głównie na obszarach miejskich, mimo to liczba pozwoleń na budowę spadła o ponad 20 proc. od 2021 r. Wynajem krótkoterminowy wzrósł o prawie 93 proc. w latach 2018–2024” – brzmi diagnoza, którą znajdziemy w unijnych dokumentach.

Zwiększenie finansowania, regulowanie wynajmu krótkoterminowego, upraszczanie przepisów

Jakiś czas temu Bruksela zapowiedziała podjęcie działań, które mają na celu walkę z tym problemem. Chce to zrobić za pomocą Europejskiego Planu na rzecz Dostępnego Mieszkalnictwa (ang. European Affordable Housing Plan, w polskich tłumaczeniach funkcjonuje też jako Europejski Plan na rzecz Przystępnych Cenowo Mieszkań, Europejski Plan Dostępnego Mieszkalnictwa). „Poziom UE może i musi odgrywać silniejszą rolę we wspieraniu, koordynowaniu i wzmacnianiu wysiłków krajowych, regionalnych i lokalnych poprzez zwiększanie mechanizmów finansowania, regulowanie wynajmu krótkoterminowego i upraszczanie przepisów ograniczających podaż mieszkań, przy jednoczesnym promowaniu wymiany dobrych praktyk” – czytamy w informacjach dotyczących planu.

Miliardy euro na mieszkania w UE

Zaangażowanie UE ma się odbywać na kilku płaszczyznach. Co ważne – w programie znalazła się też zapowiedź zwiększenia zaangażowania finansowego i to jeszcze w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. Na lata 2026–2027 zapowiedziano zaangażowanie dodatkowych 10 mld euro w ramach programu InvestEU. Kolejne 1,5 mld euro ma pochodzić z przesunięć środków dokonywanych w ramach funduszu spójności. „Nowe możliwości finansowania zostaną odblokowane w kolejnym wieloletnim budżecie UE na lata 2028–2034” – czytamy.

Przedstawiciele Komisji, ogłaszając program, podkreślili, że jednym z kluczowych narzędzi do jego realizacji będzie „paneuropejska platforma inwestycyjna”, która połączy środki publiczne i prywatne, w tym kapitał banków rozwojowych (w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), funduszy emerytalnych i instytucji międzynarodowych. Komisja wskazuje, że krajowe i regionalne banki rozwojowe zadeklarowały inwestycje rzędu 375 mld euro do 2029 roku w mieszkania społeczne, dostępne cenowo i zrównoważone.

Czytaj więcej

Powstaje nowy segment rynku nieruchomości? / zdjęcie ilustracyjne
Rynek nieruchomości
Nowy segment rynku nieruchomości? Specjalnie dla seniorów
Nadmierna regulacja zamiast realnych rozwiązań?

– Problem w tym, że polityczne zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym bardzo często kończy się nadmierną regulacją, a nie realnym rozwiązaniem problemów mieszkaniowych, czyli wzrostem podaży. W zaprezentowanym planie widać ten mechanizm wyjątkowo wyraźnie – komentuje dla portalu Property News Kuba Karliński, prezes i założyciel firmy Magmillon.

Jego zdaniem Komisja Europejska trafnie diagnozuje niedobór mieszkań i rosnące ceny, jednak proponowane narzędzia w dużej mierze koncentrują się na regulowaniu istniejącego rynku, zamiast na usuwaniu barier inwestycyjnych. Wskazuje m.in., że z perspektywy Polski szczególnie problematyczna jest rosnąca rola samorządów przy jednoczesnym braku kompetencji i zasobów do zarządzania tak złożonymi projektami.

Czytaj więcej: Europa chce tanich mieszkań. Deweloper ostrzega: efekt może być odwrotny

