Kryzys mieszkaniowy to jedno z głównych wyzwań, z jakimi w ocenie KE mierzą się mieszkańcy krajów unijnych. „Od 2013 r. ceny domów w UE wzrosły o ponad 60 proc., wyprzedzając wzrost dochodów (…) średnie czynsze wzrosły o około 20 proc., a nowe czynsze na rynkach miejskich rosną jeszcze szybciej. Przewiduje się, że popyt na mieszkania będzie rósł o ponad dwa miliony jednostek rocznie, głównie na obszarach miejskich, mimo to liczba pozwoleń na budowę spadła o ponad 20 proc. od 2021 r. Wynajem krótkoterminowy wzrósł o prawie 93 proc. w latach 2018–2024” – brzmi diagnoza, którą znajdziemy w unijnych dokumentach.

Zwiększenie finansowania, regulowanie wynajmu krótkoterminowego, upraszczanie przepisów

Jakiś czas temu Bruksela zapowiedziała podjęcie działań, które mają na celu walkę z tym problemem. Chce to zrobić za pomocą Europejskiego Planu na rzecz Dostępnego Mieszkalnictwa (ang. European Affordable Housing Plan, w polskich tłumaczeniach funkcjonuje też jako Europejski Plan na rzecz Przystępnych Cenowo Mieszkań, Europejski Plan Dostępnego Mieszkalnictwa). „Poziom UE może i musi odgrywać silniejszą rolę we wspieraniu, koordynowaniu i wzmacnianiu wysiłków krajowych, regionalnych i lokalnych poprzez zwiększanie mechanizmów finansowania, regulowanie wynajmu krótkoterminowego i upraszczanie przepisów ograniczających podaż mieszkań, przy jednoczesnym promowaniu wymiany dobrych praktyk” – czytamy w informacjach dotyczących planu.

Miliardy euro na mieszkania w UE

Zaangażowanie UE ma się odbywać na kilku płaszczyznach. Co ważne – w programie znalazła się też zapowiedź zwiększenia zaangażowania finansowego i to jeszcze w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. Na lata 2026–2027 zapowiedziano zaangażowanie dodatkowych 10 mld euro w ramach programu InvestEU. Kolejne 1,5 mld euro ma pochodzić z przesunięć środków dokonywanych w ramach funduszu spójności. „Nowe możliwości finansowania zostaną odblokowane w kolejnym wieloletnim budżecie UE na lata 2028–2034” – czytamy.

Przedstawiciele Komisji, ogłaszając program, podkreślili, że jednym z kluczowych narzędzi do jego realizacji będzie „paneuropejska platforma inwestycyjna”, która połączy środki publiczne i prywatne, w tym kapitał banków rozwojowych (w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), funduszy emerytalnych i instytucji międzynarodowych. Komisja wskazuje, że krajowe i regionalne banki rozwojowe zadeklarowały inwestycje rzędu 375 mld euro do 2029 roku w mieszkania społeczne, dostępne cenowo i zrównoważone.