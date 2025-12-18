Aktualizacja: 18.12.2025 21:08 Publikacja: 18.12.2025 16:14
Komisja Europejska ogłosiła Europejski Plan na rzecz Dostępnego Mieszkalnictwa
Foto: Komisja Europejska
Kryzys mieszkaniowy to jedno z głównych wyzwań, z jakimi w ocenie KE mierzą się mieszkańcy krajów unijnych. „Od 2013 r. ceny domów w UE wzrosły o ponad 60 proc., wyprzedzając wzrost dochodów (…) średnie czynsze wzrosły o około 20 proc., a nowe czynsze na rynkach miejskich rosną jeszcze szybciej. Przewiduje się, że popyt na mieszkania będzie rósł o ponad dwa miliony jednostek rocznie, głównie na obszarach miejskich, mimo to liczba pozwoleń na budowę spadła o ponad 20 proc. od 2021 r. Wynajem krótkoterminowy wzrósł o prawie 93 proc. w latach 2018–2024” – brzmi diagnoza, którą znajdziemy w unijnych dokumentach.
Jakiś czas temu Bruksela zapowiedziała podjęcie działań, które mają na celu walkę z tym problemem. Chce to zrobić za pomocą Europejskiego Planu na rzecz Dostępnego Mieszkalnictwa (ang. European Affordable Housing Plan, w polskich tłumaczeniach funkcjonuje też jako Europejski Plan na rzecz Przystępnych Cenowo Mieszkań, Europejski Plan Dostępnego Mieszkalnictwa). „Poziom UE może i musi odgrywać silniejszą rolę we wspieraniu, koordynowaniu i wzmacnianiu wysiłków krajowych, regionalnych i lokalnych poprzez zwiększanie mechanizmów finansowania, regulowanie wynajmu krótkoterminowego i upraszczanie przepisów ograniczających podaż mieszkań, przy jednoczesnym promowaniu wymiany dobrych praktyk” – czytamy w informacjach dotyczących planu.
Zaangażowanie UE ma się odbywać na kilku płaszczyznach. Co ważne – w programie znalazła się też zapowiedź zwiększenia zaangażowania finansowego i to jeszcze w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. Na lata 2026–2027 zapowiedziano zaangażowanie dodatkowych 10 mld euro w ramach programu InvestEU. Kolejne 1,5 mld euro ma pochodzić z przesunięć środków dokonywanych w ramach funduszu spójności. „Nowe możliwości finansowania zostaną odblokowane w kolejnym wieloletnim budżecie UE na lata 2028–2034” – czytamy.
Przedstawiciele Komisji, ogłaszając program, podkreślili, że jednym z kluczowych narzędzi do jego realizacji będzie „paneuropejska platforma inwestycyjna”, która połączy środki publiczne i prywatne, w tym kapitał banków rozwojowych (w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), funduszy emerytalnych i instytucji międzynarodowych. Komisja wskazuje, że krajowe i regionalne banki rozwojowe zadeklarowały inwestycje rzędu 375 mld euro do 2029 roku w mieszkania społeczne, dostępne cenowo i zrównoważone.
Czytaj więcej
Mieszkania serwisowane dla seniorów cały czas nie są jeszcze znane na polskim rynku nieruchomości...
– Problem w tym, że polityczne zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym bardzo często kończy się nadmierną regulacją, a nie realnym rozwiązaniem problemów mieszkaniowych, czyli wzrostem podaży. W zaprezentowanym planie widać ten mechanizm wyjątkowo wyraźnie – komentuje dla portalu Property News Kuba Karliński, prezes i założyciel firmy Magmillon.
Jego zdaniem Komisja Europejska trafnie diagnozuje niedobór mieszkań i rosnące ceny, jednak proponowane narzędzia w dużej mierze koncentrują się na regulowaniu istniejącego rynku, zamiast na usuwaniu barier inwestycyjnych. Wskazuje m.in., że z perspektywy Polski szczególnie problematyczna jest rosnąca rola samorządów przy jednoczesnym braku kompetencji i zasobów do zarządzania tak złożonymi projektami.
Czytaj więcej: Europa chce tanich mieszkań. Deweloper ostrzega: efekt może być odwrotny
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tegoroczny wynik sprzedaży nowych mieszkań powinien być wyższy od ubiegłorocznego o ok. 10 proc. Przyszły rok ma...
Po szczytach studenckiego sezonu rynek najmu wraca na normalne tory. Czynsze można negocjować, rabaty sięgają 10...
W listopadzie kupujących mieszkania przyciągnęły deweloperskie promocje. Sprzedaż używanych lokali spadła, choć...
Przynajmniej do połowy roku będzie się utrzymywać korzystna dla konsumentów sytuacja. Duża oferta, festiwal raba...
Listopadowy odczyt Indeksu Nastrojów Deweloperów przyniósł zmniejszenie odsetka firm spodziewających się stabili...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas