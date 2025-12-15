Listopadowy odczyt Indeksu Nastrojów Deweloperów, przygotowywanego przez portal Tabelaofert.pl, przynosi istotną zmianę. Odsetek firm, które planują podnieść ceny sięgnął 21 proc. – w półroczu było to kilka procent, a w ostatnich miesiącach kilkanaście (13-14 proc.).

Z drugiej strony, wzrósł odsetek firm deklarujących obniżki – do 11 proc. wobec kilku procent w ostatnich miesiącach, ale też kilkunastu w I półroczu.

Oznacza to, że odsetek deweloperów deklarujących stabilizację cen skurczył się do 68 proc. wobec ok. 80 proc.

Od trzech miesięcy widać względne ustabilizowanie nastrojów respondentów, jeśli chodzi o tempo sprzedaży mieszkań. Przyspieszenia spodziewa się 40 proc. firm, spowolnienia 9,6 proc., a połowa nastawia się na stabilizację. Przypomnijmy, że w sierpniu przyspieszenia sprzedaży spodziewało się 65 proc. respondentów.