Już co piąty deweloper marzy o podwyżkach cen ofertowych mieszkań

Listopadowy odczyt Indeksu Nastrojów Deweloperów przyniósł zmniejszenie odsetka firm spodziewających się stabilizacji cen. Wobec października urosła grupa deklarująca podwyżki, choć urosło też grono spółek gotowych na cięcia. Jak rozumieć ankietę?

Publikacja: 15.12.2025 10:37

Czy mieszkania będą drożeć, czy tanieć? I jedno, i drugie – rynek nie jest monolitem.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Listopadowy odczyt Indeksu Nastrojów Deweloperów, przygotowywanego przez portal Tabelaofert.pl, przynosi istotną zmianę. Odsetek firm, które planują podnieść ceny sięgnął 21 proc. – w półroczu było to kilka procent, a w ostatnich miesiącach kilkanaście (13-14 proc.).

Z drugiej strony, wzrósł odsetek firm deklarujących obniżki – do 11 proc. wobec kilku procent w ostatnich miesiącach, ale też kilkunastu w I półroczu.

Oznacza to, że odsetek deweloperów deklarujących stabilizację cen skurczył się do 68 proc. wobec ok. 80 proc.

Od trzech miesięcy widać względne ustabilizowanie nastrojów respondentów, jeśli chodzi o tempo sprzedaży mieszkań. Przyspieszenia spodziewa się 40 proc. firm, spowolnienia 9,6 proc., a połowa nastawia się na stabilizację. Przypomnijmy, że w sierpniu przyspieszenia sprzedaży spodziewało się 65 proc. respondentów.

Indeks portalu Tabelaofert.pl

Foto: mat. prasowe

Indeks portalu Tabelaofert.pl.

Foto: mat. prasowe

Rynek mieszkaniowy wielu prędkości. Będą obniżki, będą podwyżki

Jak podkreślają analitycy portalu Tabelaofert.pl, utrzymująca się duża oferta nowych mieszkań u większości firm deweloperskich nie wywoła presji na obniżki cen. Jak interpretować deklaracje przedsiębiorców?

– Struktura odpowiedzi deweloperów, jeśli chodzi o indeks cen, świadczy o tym, że rynek jest coraz bardziej zróżnicowany, są miejsca, gdzie ceny będą rosły, a są takie, gdzie będą spadki. Rynek jest lokalny i wpływ na nastrój deweloperów ma sytuacja na rynku lokalnym, nawet w obrębie jednej dzielnicy są lokalizacje, gdzie można spodziewać się wzrostu cen oraz takie, gdzie ceny będą spadać – komentuje Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes portalu mieszkaniowego Tabelaofert.pl. – Rynek doszedł do etapu, w którym kluczowa stała się też jakość produktu. Przemyślany i funkcjonalny układ mieszkań, dobra lokalizacja, solidne materiały oraz spójna koncepcja całej inwestycji coraz częściej decydują o tym, że deweloper może utrzymać tempo sprzedaży – dodaje.

Deweloperzy, którzy spodziewają się jednoczesnego wzrostu tempa sprzedaży i cen, to przede wszystkim firmy działające w lokalizacjach o silniejszym popycie, które czują się pewnie ze swoją ofertą i nie postrzegają ceny jako bariery przy sprzedaży.

– Indeks Zmiany Tempa Sprzedaży pozostaje na wyraźnie dodatnim poziomie, potwierdzając, że oczekiwania deweloperów wobec sprzedaży są nadal dobre. Po rekordowym skoku wskaźnika w sierpniu, w kolejnych miesiącach nastąpiła jego naturalna korekta, a listopadowy odczyt na poziomie 0,31 wciąż wyraźnie przewyższa wartości notowane w pierwszej połowie roku. Oznacza to, że po letnim przyspieszeniu deweloperzy nadal spodziewają poprawy tempa sprzedaży, jednak dynamika wzrostu zapewne wyhamuje.

Dobry listopad pod względem sprzedaży nowych mieszkań. Pomogły promocje

Według szacunków portalu Tabelaofert.pl w listopadzie sprzedaż nowych mieszkań wzrosła o 8,2 proc. wobec października. Choć na handel było mniej czasu (dwa długie weekendy), to pomogły akcje promocyjne związane z Black Friday. Średnia cena za mkw. typowego mieszkania w 10 największych miastach spadła wobec października symbolicznie, o 0,02 proc. do 14,08 tys. zł. Do sprzedaży trafiło więcej tańszych lokali, ale zmieniło się podejście firm do kształtowania cen ofertowych.

– Po wejściu w życie ustawy o jawności cen i w okresie Black Friday wielu deweloperów woli pokazywać wyższą cenę katalogową i komunikować atrakcyjny rabat, zamiast od razu oferować niższą stawkę. Dlatego same zmiany w cennikach nie muszą oznaczać, że mieszkania realnie drożeją – dla kupujących kluczowa jest ostateczna cena po rabacie – wskazuje Robert Chojnacki.

Indeks portalu Tabelaofert.pl.

Foto: mat. prasowe

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania
