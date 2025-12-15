Aktualizacja: 15.12.2025 20:44 Publikacja: 15.12.2025 10:37
Czy mieszkania będą drożeć, czy tanieć? I jedno, i drugie – rynek nie jest monolitem.
Listopadowy odczyt Indeksu Nastrojów Deweloperów, przygotowywanego przez portal Tabelaofert.pl, przynosi istotną zmianę. Odsetek firm, które planują podnieść ceny sięgnął 21 proc. – w półroczu było to kilka procent, a w ostatnich miesiącach kilkanaście (13-14 proc.).
Z drugiej strony, wzrósł odsetek firm deklarujących obniżki – do 11 proc. wobec kilku procent w ostatnich miesiącach, ale też kilkunastu w I półroczu.
Oznacza to, że odsetek deweloperów deklarujących stabilizację cen skurczył się do 68 proc. wobec ok. 80 proc.
Od trzech miesięcy widać względne ustabilizowanie nastrojów respondentów, jeśli chodzi o tempo sprzedaży mieszkań. Przyspieszenia spodziewa się 40 proc. firm, spowolnienia 9,6 proc., a połowa nastawia się na stabilizację. Przypomnijmy, że w sierpniu przyspieszenia sprzedaży spodziewało się 65 proc. respondentów.
Jak podkreślają analitycy portalu Tabelaofert.pl, utrzymująca się duża oferta nowych mieszkań u większości firm deweloperskich nie wywoła presji na obniżki cen. Jak interpretować deklaracje przedsiębiorców?
– Struktura odpowiedzi deweloperów, jeśli chodzi o indeks cen, świadczy o tym, że rynek jest coraz bardziej zróżnicowany, są miejsca, gdzie ceny będą rosły, a są takie, gdzie będą spadki. Rynek jest lokalny i wpływ na nastrój deweloperów ma sytuacja na rynku lokalnym, nawet w obrębie jednej dzielnicy są lokalizacje, gdzie można spodziewać się wzrostu cen oraz takie, gdzie ceny będą spadać – komentuje Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes portalu mieszkaniowego Tabelaofert.pl. – Rynek doszedł do etapu, w którym kluczowa stała się też jakość produktu. Przemyślany i funkcjonalny układ mieszkań, dobra lokalizacja, solidne materiały oraz spójna koncepcja całej inwestycji coraz częściej decydują o tym, że deweloper może utrzymać tempo sprzedaży – dodaje.
Deweloperzy, którzy spodziewają się jednoczesnego wzrostu tempa sprzedaży i cen, to przede wszystkim firmy działające w lokalizacjach o silniejszym popycie, które czują się pewnie ze swoją ofertą i nie postrzegają ceny jako bariery przy sprzedaży.
– Indeks Zmiany Tempa Sprzedaży pozostaje na wyraźnie dodatnim poziomie, potwierdzając, że oczekiwania deweloperów wobec sprzedaży są nadal dobre. Po rekordowym skoku wskaźnika w sierpniu, w kolejnych miesiącach nastąpiła jego naturalna korekta, a listopadowy odczyt na poziomie 0,31 wciąż wyraźnie przewyższa wartości notowane w pierwszej połowie roku. Oznacza to, że po letnim przyspieszeniu deweloperzy nadal spodziewają poprawy tempa sprzedaży, jednak dynamika wzrostu zapewne wyhamuje.
Według szacunków portalu Tabelaofert.pl w listopadzie sprzedaż nowych mieszkań wzrosła o 8,2 proc. wobec października. Choć na handel było mniej czasu (dwa długie weekendy), to pomogły akcje promocyjne związane z Black Friday. Średnia cena za mkw. typowego mieszkania w 10 największych miastach spadła wobec października symbolicznie, o 0,02 proc. do 14,08 tys. zł. Do sprzedaży trafiło więcej tańszych lokali, ale zmieniło się podejście firm do kształtowania cen ofertowych.
– Po wejściu w życie ustawy o jawności cen i w okresie Black Friday wielu deweloperów woli pokazywać wyższą cenę katalogową i komunikować atrakcyjny rabat, zamiast od razu oferować niższą stawkę. Dlatego same zmiany w cennikach nie muszą oznaczać, że mieszkania realnie drożeją – dla kupujących kluczowa jest ostateczna cena po rabacie – wskazuje Robert Chojnacki.
