Inwestycja spółki Murapol w Bielsku-Białej.
W ciągu trzech kwartałów br. Murapol wprowadził do oferty lokale w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Toruniu i Siewierzu. W ostatnich tygodniach doszła inwestycja w Lublinie, a teraz w Bielsku-Białej, z którego to miasta Murapol się wywodzi.
Projekt MainPoint powstaje przy ul. Grażyńskiego, w sercu miasta, w pobliżu rynku oraz dworców: PKP i autobusowego. W czteropiętrowym budynku znajdzie się 230 mieszkań o powierzchni od 26 do 61 mkw. – od kawalerek po lokale czteropokojowe. Inwestycja wyróżniać się będzie zielonym dziedzińcem ze strefą rekreacji, w tym przestrzenią coworkingową na świeżym powietrzu oraz serwisem rowerowym. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2026 r., a oddanie inwestycji na IV kwartał 2027 r.
W Bielsku-Białej Murapol zbudował dotychczas 944 mieszkania, w budowie jest II etap osiedla Trzy Lipki liczący 136 lokali. „Miasto tętni życiem dzięki licznym wydarzeniom kulturalnym, artystycznym i sportowym, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Jednocześnie Bielsko-Biała daje dostęp do terenów zielonych, parków, tras spacerowych i rowerowych, a także do tras enduro i szlaków górskich” – podkreśla firma.
Na koniec września w ofercie Murapolu było 4081 mieszkań i apartamentów inwestycyjnych w 16 miastach.
