Tematem obrad czwartkowego posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów ma być ustawa ograniczająca sprzedaż wyrobów nikotynowych. Ma to być nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W praktyce ma ona wprowadzić zakaz sprzedaży aromatyzowanych saszetek nikotynowych i jednorazowych papierosów elektronicznych.
Ministerstwo Zdrowia, które opracowało projekt, przedstawia w uzasadnieniu argumenty przede wszystkim zdrowotne. Powołuje się m.in. na raporty Światowej Organizacji Zdrowia, świadczące o szkodliwości saszetek nikotynowych. Zwraca uwagę, że owe saszetki, jak też papierosy elektroniczne są atrakcyjne zwłaszcza dla osób młodych, a to grozi ryzykiem popadnięcia w nałóg w już nastoletnim wieku.
MZ przytacza dane z Global Youth Tobacco Survey z 2022 r., badania zrealizowanego wśród dzieci w wieku 12–15 lat w Polsce. Wynika z niego, że obecnie papierosów elektronicznych używa 22,3 proc. dzieci (21,2 proc. chłopców oraz 23,4 proc. dziewcząt).
Jednak do tego projektu w trakcie konsultacji publicznych wpłynęło kilkadziesiąt stanowisk różnych organizacji, w tym lekarskich. W wielu z nich wskazano, że projekt opacznie odzwierciedla troskę o zdrowie Polaków. Projektowane zakazy, mimo planowanego 6-miesięcznego vacatio legis, są bowiem zaskoczeniem, zwłaszcza dla branży tytoniowej. Padają też ostrzeżenia przed rozrostem szarej strefy, co zwykle zdarza się przy zbyt restrykcyjnej polityce państwa w obszarze używek.
Jak przypomina Jakub Bińkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, każdy biznes oczekuje od państwa gwarancji stabilności i przewidywalności otoczenia gospodarczego.
– Niestety, branża tytoniowa w ostatnich latach na takie gwarancje nie może liczyć. Świadczą o tym zarówno większe niż umówione wcześniej podwyżki akcyzy na papierosy, a teraz wprowadzane nagle zakazy sprzedaży niektórych wyrobów, takich jak np. saszetki nikotynowe – zauważa Bińkowski. I dodaje, że prawdopodobny po wprowadzeniu zakazu rozrost szarej strefy grozi wprowadzeniem na rynek produktów bez udokumentowanego pochodzenia. – Jest ryzyko, że będzie w nich jeszcze więcej szkodliwych substancji, niż w tych legalnych – przestrzega działacz ZPP.
Planowane zakazy są wątpliwe także pod względem sztuki tworzenia prawa. Tak twierdzi dr Anna Partyka-Opiela, radca prawny w kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Jej zdaniem chodzi o zasady przydatności, konieczności i proporcjonalności tworzonego prawa, wypracowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
– Nie ma pewności, czy osiągnie się zakładany cel zdrowotny. Saszetki i tak są bowiem używane głównie przez byłych palaczy chcących zerwać z nikotynowym nałogiem. Są alternatywne metody osiągnięcia prozdrowotnego celu, jak np. sprawniejsza egzekucja zakazu sprzedaży takich saszetek osobom niepełnoletnim w stacjonarnych sklepach – wskazuje prawniczka.
Samo Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu ustawy przytacza dane świadczące o tym, że saszetki nikotynowe charakteryzują się wolniejszą absorpcją nikotyny, niż tradycyjne papierosy. Szczyt stężenia 9,6-12,1 nanogramów nikotyny na mililitr jest osiągany w ciągu około 10 minut ssania, co oznacza dużo niższy potencjał uzależniający. W przypadku papierosów większy szczyt (10-30 ng/ml) jest) osiągany już w ciągu 5-8 minut.
W opiniach napływających do MZ pojawiał się też argument, że państwo już wydało przepisy, które w swoisty sposób zalegalizowały obecność saszetek nikotynowych na rynku. Od 1 lipca nałożono na nie podatek akcyzowy, jak od innych wyrobów tytoniowych.
– Niepokoi nas też, że resorty zdrowia i finansów w ogóle nie były otwarte na dyskusję podczas konsultacji projektu ustawy, a także nie poczekały na efekty wprowadzonych niedawno zmian prawnych. Skłonne do dialogu było jedynie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na szczęście nie jest jeszcze za późno, by powstrzymać tę szkodliwą legislację i na to właśnie liczymy – komentuje Jakub Bińkowski.
Natomiast dr Anna Partyka-Opiela przytacza sprawdzoną zasadę: prawo działa najlepiej, gdy w społeczeństwie istnieje świadomość, że jest ono słuszne. – Jeśli państwo postawi na edukację prozdrowotną i skuteczniejsze egzekwowanie istniejących regulacji, w tym zakazu sprzedaży wyrobów nikotynowych dzieciom, to cel zostanie osiągnięty i to skuteczniej niż poprzez kolejne zakazy sprzedaży produktów – uważa prawniczka.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
