Michał Długosz: Prawo podatkowe a lewo konstytucyjne

Niektórzy traktują prywatną przedsiębiorczość jak drapieżnego tygrysa, którego trzeba zastrzelić. Inni widzą w niej krowę, którą można doić. Zbyt mało osób dostrzega w niej zdrowego konia, który ciągnie solidny wóz. Przepisy prawa podatkowego stanowią pułapkę nie tylko dla obywateli i przedsiębiorców, ale nawet dla urzędników, którzy otwarcie przyznają, że ich nie rozumieją.

