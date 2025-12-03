Aktualizacja: 03.12.2025 08:30 Publikacja: 03.12.2025 05:20
Marek Domagalski: Polacy wiedzą, jakich chcą mieć sędziów
Przed kilkoma dniami sędzia Krystian Markiewicz, jeden z liderów sędziowskiego stowarzyszenia Iustitia, powiedział na portalu Onet: My, sędziowie, nie jesteśmy ani ministra Żurka, ani Ziobry, ani prezydenta Nawrockiego. Chyba że powiemy, że nie chcemy niezależnych sądów, żeby politycy sobie wybierali swoich „szarlatanów”. My jesteśmy sędziami Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli nie chcemy anarchii, tylko silnego państwa, szczególnie kiedy za wschodnią granicą jest pełnoskalowa wojna, to apeluję do prezydenta Nawrockiego o odpowiedzialność. Bo słabe sądy to słabe państwo, nikt z nas nie chce teraz słabego państwa.
Zasadę „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” prawnik powinien przekuć w inną: „Nie forsuj regulacji, których nie...
Życzę Zbigniewowi Ziobrze, aby trafił na mądrego sędziego, który podejmie próbę rozsądnej wykładni absurdalnych...
Uprzedzaliśmy, że będą problemy z egzekucją komorniczą 800+, ale nikt nas nie słuchał.
W państwach o stabilnej demokracji wyroki sądów powszechnych i sądów opinii publicznej są zbieżne.
Można w Polsce zrobić coś dobrego, korzystając z dozwolonych i relatywnie przejrzystych metod działania. Bo to,...
