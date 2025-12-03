Marek Domagalski: Polacy wiedzą, jakich chcą mieć sędziów

Przed kilkoma dniami sędzia Krystian Markiewicz, jeden z liderów sędziowskiego stowarzyszenia Iustitia, powiedział na portalu Onet: My, sędziowie, nie jesteśmy ani ministra Żurka, ani Ziobry, ani prezydenta Nawrockiego. Chyba że powiemy, że nie chcemy niezależnych sądów, żeby politycy sobie wybierali swoich „szarlatanów”. My jesteśmy sędziami Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli nie chcemy anarchii, tylko silnego państwa, szczególnie kiedy za wschodnią granicą jest pełnoskalowa wojna, to apeluję do prezydenta Nawrockiego o odpowiedzialność. Bo słabe sądy to słabe państwo, nikt z nas nie chce teraz słabego państwa.