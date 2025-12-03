Rzeczpospolita
Ostatnia superpełnia w tym roku już niedługo. Kiedy obserwować Zimny Księżyc?

Przed nami ostatnia w tym roku pełnia Księżyca. Będzie można ją obserwować w nocy z 4 na 5 grudnia. Na niebie pojawi się Zimny Księżyc. Po raz kolejny będzie to superpełnia, co oznacza, że Księżyc będzie wydawał się wyjątkowo jasny i większy niż zwykle.

Publikacja: 03.12.2025 07:58

Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi w nocy z czwartku na piątek

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Grudniowa pełnia Księżyca będzie już trzecią z rzędu superpełnią. Poprzednie miały miejsce w październiku i listopadzie. Nasz satelita ponownie znajdzie się wyjątkowo blisko Ziemi. 

Grudniowa pełnia Księżyca. Skąd pochodzi nazwa Zimny Księżyc?

Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi w nocy z czwartku na piątek. Maksimum osiągnie po północy, dokładnie 5 grudnia o godzinie 00.14 czasu polskiego. W niebo można jednak spoglądać o dowolnej porze, ponieważ Księżyc będzie w pełni przez całą noc. Jego jasność będzie wynosić 100 proc. zarówno 4, jak i 5 grudnia. 

Grudniowa pełnia nosi nazwę Zimnego Księżyca. Nawiązuje ona do aktualnej pory roku i związanych z nią chłodnych dni i mroźnych nocy. Podobnie jak nazwy innych pełni wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Pełnia Księżyca w grudniu bywa również nazywana Pełnią Długiej Nocy.

Czym jest superpełnia Księżyca? 

O pełni Księżyca mówimy, kiedy nasz satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W tym czasie cała jego tarcza, oświetlona przez Słońce, jest widoczna z Ziemi. Takie zjawisko występuje zwykle raz w miesiącu, średnio co 29,5 dnia. Czasami zdarza się dwukrotnie. Mamy wtedy do czynienia z tzw. pełnią niebieskiego Księżyca, inaczej zwaną Błękitnym Księżycem.

Superpełnia ma miejsce, gdy pełnia Księżyca zbiega się z jego położeniem w pobliżu perygeum. To miejsce na orbicie znajdujące się najbliżej Ziemi. Według NASA nasz satelita wydaje się wtedy nawet o 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum, czyli w najbardziej odległym od Ziemi punkcie orbity.

Grudniowa superpełnia będzie jedną z najjaśniejszych i największych w tym roku pełni Księżyca. Nasz satelita zbliży się do Ziemi na odległość nieco ponad 357 tys. km. Jego średnia odległość wynosi 384 399 km, a w czasie apogeum oddala się nawet na ponad 406 tys. km.

Jak obserwować pełnię Księżyca? Czy tym razem będzie widoczna?

Pełnię Księżyca można obserwować gołym okiem, najlepiej, gdy nocne niebo jest bezchmurne. Jak podpowiadają astronomowie, nasz satelita wydaje się większy, gdy znajduje się blisko horyzontu, z powodu występującego wtedy zjawiska tzw. iluzji księżycowej. Gdy mamy do czynienia z superpełnią, efekt ten jest wzmocniony. Najbliżej horyzontu Księżyc znajduje się tuż po zachodzie słońca lub przed wschodem.

Obserwację superksiężyca mogą tym razem utrudnić warunki atmosferyczne. Z prognoz wynika, że będzie pochmurnie i mogą pojawić się silne zamglenia.

Kalendarz pełni Księżyca na 2026 rok

Następne pełnie Księżyca będzie można obserwować już w 2026 roku. Oto ich lista:

  • 3 stycznia – Wilczy Księżyc
  • 1 lutego - Śnieżny Księżyc
  • 3 marca - Robaczy Księżyc
  • 2 kwietnia - Różowy Księżyc
  • 1 maja - Kwiatowy Księżyc
  • 31 maja - Błękitny Księżyc
  • 30 czerwca - Truskawkowy Księżyc
  • 29 lipca - Księżyc Koźli
  • 28 sierpnia - Księżyc Jesiotrów
  • 26 września - Księżyc Żniwiarzy
  • 26 października - Księżyc Myśliwych
  • 24 listopada - Księżyc Bobrów
  • 24 grudnia - Zimny Księżyc

