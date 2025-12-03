Ostatnia superpełnia w tym roku już niedługo. Kiedy obserwować Zimny Księżyc?

Aktualizacja: 03.12.2025 08:28 Publikacja: 03.12.2025 07:58
Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi w nocy z czwartku na piątek
Grudniowa pełnia Księżyca będzie już trzecią z rzędu superpełnią. Poprzednie miały miejsce w październiku i listopadzie. Nasz satelita ponownie znajdzie się wyjątkowo blisko Ziemi.
Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi w nocy z czwartku na piątek. Maksimum osiągnie po północy, dokładnie 5 grudnia o godzinie 00.14 czasu polskiego. W niebo można jednak spoglądać o dowolnej porze, ponieważ Księżyc będzie w pełni przez całą noc. Jego jasność będzie wynosić 100 proc. zarówno 4, jak i 5 grudnia.
Grudniowa pełnia nosi nazwę Zimnego Księżyca. Nawiązuje ona do aktualnej pory roku i związanych z nią chłodnych dni i mroźnych nocy. Podobnie jak nazwy innych pełni wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Pełnia Księżyca w grudniu bywa również nazywana Pełnią Długiej Nocy.
O pełni Księżyca mówimy, kiedy nasz satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W tym czasie cała jego tarcza, oświetlona przez Słońce, jest widoczna z Ziemi. Takie zjawisko występuje zwykle raz w miesiącu, średnio co 29,5 dnia. Czasami zdarza się dwukrotnie. Mamy wtedy do czynienia z tzw. pełnią niebieskiego Księżyca, inaczej zwaną Błękitnym Księżycem.
Superpełnia ma miejsce, gdy pełnia Księżyca zbiega się z jego położeniem w pobliżu perygeum. To miejsce na orbicie znajdujące się najbliżej Ziemi. Według NASA nasz satelita wydaje się wtedy nawet o 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum, czyli w najbardziej odległym od Ziemi punkcie orbity.
Grudniowa superpełnia będzie jedną z najjaśniejszych i największych w tym roku pełni Księżyca. Nasz satelita zbliży się do Ziemi na odległość nieco ponad 357 tys. km. Jego średnia odległość wynosi 384 399 km, a w czasie apogeum oddala się nawet na ponad 406 tys. km.
Pełnię Księżyca można obserwować gołym okiem, najlepiej, gdy nocne niebo jest bezchmurne. Jak podpowiadają astronomowie, nasz satelita wydaje się większy, gdy znajduje się blisko horyzontu, z powodu występującego wtedy zjawiska tzw. iluzji księżycowej. Gdy mamy do czynienia z superpełnią, efekt ten jest wzmocniony. Najbliżej horyzontu Księżyc znajduje się tuż po zachodzie słońca lub przed wschodem.
Obserwację superksiężyca mogą tym razem utrudnić warunki atmosferyczne. Z prognoz wynika, że będzie pochmurnie i mogą pojawić się silne zamglenia.
Następne pełnie Księżyca będzie można obserwować już w 2026 roku. Oto ich lista:
