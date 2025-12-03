Ostatnia superpełnia w tym roku już niedługo. Kiedy obserwować Zimny Księżyc?

Grudniowa pełnia Księżyca będzie już trzecią z rzędu superpełnią. Poprzednie miały miejsce w październiku i listopadzie. Nasz satelita ponownie znajdzie się wyjątkowo blisko Ziemi.

Grudniowa pełnia Księżyca. Skąd pochodzi nazwa Zimny Księżyc?

Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi w nocy z czwartku na piątek. Maksimum osiągnie po północy, dokładnie 5 grudnia o godzinie 00.14 czasu polskiego. W niebo można jednak spoglądać o dowolnej porze, ponieważ Księżyc będzie w pełni przez całą noc. Jego jasność będzie wynosić 100 proc. zarówno 4, jak i 5 grudnia.

Grudniowa pełnia nosi nazwę Zimnego Księżyca. Nawiązuje ona do aktualnej pory roku i związanych z nią chłodnych dni i mroźnych nocy. Podobnie jak nazwy innych pełni wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Pełnia Księżyca w grudniu bywa również nazywana Pełnią Długiej Nocy.

Czym jest superpełnia Księżyca?

O pełni Księżyca mówimy, kiedy nasz satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W tym czasie cała jego tarcza, oświetlona przez Słońce, jest widoczna z Ziemi. Takie zjawisko występuje zwykle raz w miesiącu, średnio co 29,5 dnia. Czasami zdarza się dwukrotnie. Mamy wtedy do czynienia z tzw. pełnią niebieskiego Księżyca, inaczej zwaną Błękitnym Księżycem.