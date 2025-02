Wszystkie pełnie Księżyca w 2025 roku: Kiedy wypadają? Lista

Czym jest pełnia Księżyca?

Księżyc krąży wokół Ziemi oraz wokół własnej osi. W obu przypadkach pełny obrót zajmuje 27 dni. Z tego względu w każdym miejscu na Ziemi widać tylko jedną część naszego satelity. Podczas swojej wędrówki Księżyc zmienia ułożenie wobec Ziemi i Słońca. Dzięki temu widzimy jego płaszczyznę pod różnymi kątami, co zostało nazwane fazami Księżyca. Pierwszą fazą jest nów. W tym czasie nasz satelita jest zwrócony do Ziemi nieoświetloną, ciemną stroną, przez co w ogóle nie widać go na niebie. Każdej nocy Księżyca „przybywa”.

Drugą fazę określa się jako pierwszą kwadrę. Oznacza ona, że Ziemia, Księżyc oraz Słońce tworzą ze sobą kąt prosty. Na niebie widzimy tylko wschodnią część tarczy. Trzecia faza to pełnia, podczas której widać całego satelitę. Następnie Księżyca stopniowo „ubywa”. Ostatnia faza nazywana jest ostatnią lub trzecią kwadrą i jest odwrotnością pierwszej kwadry. W tym czasie Ziemia, Księżyc i Słońce również tworzą ze sobą kąt prosty, ale na niebie widzimy tylko zachodnią część satelity. W kolejnych dniach Księżyc będzie coraz bardziej zbliżać się do nowiu, a cały cykl się powtórzy.

Jak pełnia Księżyca wpływa na organizm człowieka?

Podczas pełni Księżyca wiele osób ma problemy ze snem. U niektórych pojawiają się jego zaburzenia, u innych nawet bezsenność. W 2021 r. naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji przeprowadzili badania, które wykazały, że fazy Księżyca faktycznie mogą mieć wpływ na jakość snu, ale nie wszyscy są podatni na ich wpływ w takim samym stopniu. Co ciekawe, na problemy teoretycznie bardziej narażeni są mężczyźni. Podczas badań zaobserwowano u nich gorszą jakość snu i dłużej utrzymujący się stan wybudzenia w porównaniu z mężczyznami, których sen analizowano w momencie, gdy zmieniła się faza Księżyca i nie był on już tak jasny. Póki co nie udało się ustalić związku przyczynowo-skutkowego, jednak naukowcy podejrzewają, że może chodzić o zmianę siły przyciągania księżycowego oraz zmiany w natężeniu pola magnetycznego Ziemi.