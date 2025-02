Zbliża się pełnia Księżyca w lutym 2025. Kiedy obserwować Śnieżny Księżyc?

Najbliższą pełnię Księżyca będziemy mogli obserwować 12 lutego. Pełnia występująca w tym miesiącu nosi nazwę Śnieżnego lub Głodnego Księżyca. Nasz satelita znajdzie się wtedy bliżej Ziemi niż zwykle, będzie więc świecił jaśniej.

Czym jest pełnia Księżyca?

Pełnia to jedna z czterech faz Księżyca. Podczas niej cała tarcza Księżyca jest oświetlona przez Słońce. Nasz satelita znajduje się wtedy po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, a w związku z tym cała oświetlona część Księżyca zwrócona jest w stronę naszej planety. Pełnia występuje średnio co 29,5 dnia. Z tego powodu nie zawsze w lutym możemy obserwować to zjawisko.

Zdarza się również, że w jednym miesiącu występują dwie pełnie, druga z nich nosi wtedy nazwę pełni niebieskiego Księżyca. Jeśli natomiast pełnia Księżyca zbiega się z jego położeniem w pobliżu perygeum, czyli miejscem na orbicie znajdującym się możliwie najbliżej Ziemi, mamy do czynienia z superpełnią. Podczas tego zjawiska Księżyc wydaje się nawet o 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum, czyli w czasie, gdy znajduje się on w najbardziej odległym od Ziemi punkcie orbity.

Pozostałe fazy Księżyca to nów, I kwadra i III kwadra. Gdy Księżyc jest w nowiu, z Ziemi widoczna jest jego nieoświetlona strona. Znajduje się on wtedy między Ziemią a Słońcem. W pierwszej i trzeciej kwadrze Księżyc jest częściowo oświetlony przez Słońce.