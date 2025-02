NASA: Na Marsie pobrano próbkę skały „niepodobną do niczego, co widzieliśmy”

Silver Mountain to 26. próbka pobrana przez Perseverance. Na specjalnym koncie NASA's Perseverance Mars Rover na X, „należącym” do łazika (konto ma w opisie „Łazik marsjański NASA, eksploruje od lutego 2021. Hobby: fotografia, zbieranie kamieni, jazda terenowa”), Perseverance „ogłosił”: „Moja 26. próbka, znana jako „Silver Mountain”, ma tekstury niepodobne do niczego, co widzieliśmy wcześniej. Zamknąłem rdzeń skalny w probówce na próbki, aby w przyszłości można go było analizować w laboratoriach na Ziemi”.

Skała znaleziona na Marsie może być „kamieniem milowym”

Na stronie NASA czytamy, że próbka ma wielkość 2,9 cm (1,1 cala). Jest pierwszą próbką skał pochodzących z okresu Noachian (okres noachijski – okres w historii geologicznej Marsa, z którego pochodzą najstarsze formacje zachowane na powierzchni planety). Według NASA jest to „kamień milowy w naszej misji odkrywania historii geologicznej krateru Jezero”.

Fakt, że udało się dokonać jej pobrania, jest o tyle istotny, że na zaplanowanej przez naukowców trasie łazika tego typu skały już nie będą występować. „(…) to jedyne miejsce na naszej planowanej trasie, gdzie ta regionalna jednostka piroksenu o niskiej zawartości wapnia została zidentyfikowana z orbity, ta próbka jest jedynym w swoim rodzaju skarbem dla przyszłych analiz próbek z Marsa” – czytamy.

Kiedy próbki z Marsa trafią na Ziemię? Program „Mars Sample Return”

Łazik Perseverance zabrał na Marsa 43 probówki – 38 służy do pobierania próbek, pięć tworzy mechanizm wspierający cały proces (NASA nazywa je „witness tubes”). Na początku stycznia agencja ogłosiła, że próbki mogą wrócić na Ziemię w 2035 r., najpóźniej w 2039 r. W tej chwili NASA rozważa dwa warianty misji powrotnej. Wybór zostanie ogłoszony w 2026 r.