Próbki z Marsa trafią w końcu na Ziemię? NASA zmienia plany

W pierwszej opcji proponowane jest użycie metody sky crane, która została już wcześniej sprawdzona przy lądowaniu łazików marsjańskich Perseverance i Curiosity. Koszt tego rozwiązania miałby wahać się prawdopodobnie od 6,6 do 7,7 miliardów dolarów. Druga opcja wykorzystuje natomiast rozwiązania stosowane do tej pory w przemyśle, a jej koszt szacowany jest w granicach od 5,8 do 7,1 miliardów dolarów. Dostarczenie próbek z Marsa na Ziemię, w przypadku obu rozwiązań, miałoby być możliwe już nawet w 2035 roku. Proponowane rozwiązania mają więc na celu obniżenie kosztów misji oraz skrócenie czasu jej trwania.

NASA w ciągu najbliższego roku będzie prowadzić równolegle badania dotyczące zarówno jednej, jak i drugiej opcji. Badania prowadzone będą w Laboratorium Napędu Odrzutowego (Jet Propulsion Laboratory, JPL), czyli w jednym z centrów badawczych NASA, które znajduje się w Pasadenie w Kalifornii.

Administrator NASA Bill Nelson ogłosił, że NASA wybierze jedną spośród dwóch nowych proponowanych strategii do drugiej połowy 2026 roku.

Sprowadzenie próbek z Marsa na Ziemię: Jakie korzyści może przynieść?

Nicky Fox zaznaczył, że sprowadzenie próbek z Marsa na Ziemię ma pozwolić na ich kompleksowe przebadanie w najnowocześniejszych laboratoriach. Uzyskane wyniki mają pomóc w zrozumieniu historii geologicznej Marsa oraz ewolucji panującego na nim klimatu. Mogą pozwolić też stwierdzić, czy na tej planecie istniało wcześniej życie oraz przybliżyć wczesną historię Układu Słonecznego, jeszcze zanim na Ziemi rozpoczęło się życie. Zbadanie próbek ma też pomóc w przygotowaniach misji załogowej na Marsa.