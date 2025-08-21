Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nie żyje arcybiskup Józef Kowalczyk. Były prymas miał 86 lat

Nie żyje arcybiskup senior Józef Kowalczyk, były prymas Polski, wieloletni nuncjusz apostolski w Polsce, bliski współpracownik papieża Jana Pawła II - poinformowała Archidiecezja Gnieźnieńska.

Aktualizacja: 21.08.2025 09:13 Publikacja: 21.08.2025 08:35

Arcybiskup Józef Kowalczyk

Arcybiskup Józef Kowalczyk

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Jakub Czermiński

„W nocy 20 sierpnia 2025 roku, w wieku 86 lat, odszedł do Domu Ojca abp senior Józef Kowalczyk” - czytamy w komunikacie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W tekście przekazano, że hierarcha zmarł w szpitalu w Tarnowie, w którym od trzech tygodni przebywał w poważnym stanie.

Archidiecezja zaznaczyła, że wiadomość o śmierci abp. seniora Józefa Kowalczyka ogłosił w Gnieźnie dzwon św. Wojciech. Informacje o pogrzebie mają zostać podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Czytaj więcej

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas podczas uroczystej mszy świętej w Archikatedrze pw. św. Jan
Kościół
Abp Adrian Galbas: Franciszek nie zaklinał rzeczywistości

Nie żyje abp Józef Kowalczyk

Józef Kowalczyk za tydzień, 28 sierpnia, obchodziłby 87. urodziny. Przyszedł na świat we wsi Jadowniki Mokre (województwo małopolskie). W 1956 r. rozpoczął studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie, natomiast święcenia kapłańskie przyjął 14 stycznia 1962 r. w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie z rąk biskupa Józefa Drzazgi. W tym samym roku otrzymał nominację na wikariusza parafii pw. Świętej Trójcy w Kwidzynie.

W 1963 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaś dwa lata później wyjechał do Rzymu, gdzie podjął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Ukończył także kurs kanonicznej praktyki administracyjnej przy Kongregacji Soboru (dzisiejszej Dykasterii ds. Duchowieństwa).

Jak przypomina Archidiecezja Gnieźnieńska, w 1968 r. Józef Kowalczyk uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego na podstawie rozprawy „Nadzwyczajny szafarz bierzmowania. Studium porównawcze między dyscypliną Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich”.

Arcybiskup Józef Kowalczyk podczas premiery swojej książki „”Nauczanie Prymasa. Wywiady i wypowiedzi

Arcybiskup Józef Kowalczyk podczas premiery swojej książki „”Nauczanie Prymasa. Wywiady i wypowiedzi medialne. Listy pasterskie i okolicznościowe 2010-2014”, marzec 2017 r.

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Późniejszy prymas w 1968 r. rozpoczął trzyletnie Studium w Rocie Rzymskiej, które ukończył z tytułem adwokata Roty Rzymskiej. Józef Kowalczyk podjął pracę w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów, został też członkiem Zespołu Stolicy Apostolskiej ds. Stałych Kontaktów roboczych z przedstawicielami rządu PRL.

W biogramie opublikowanym przez Archidiecezję Gnieźnieńską przypomniano, że w 1978 r. na polecenie papieża Jana Pawła II ks. Józef Kowalczyk został przeniesiony z Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bożego do Sekretariatu Stanu, otrzymał misję utworzenia sekcji polskiej. Brał udział w ustanowieniu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

Źródło: rp.pl

Kościół Osoby Józef Kowalczyk

