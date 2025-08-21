Nie żyje arcybiskup Józef Kowalczyk. Były prymas miał 86 lat

„W nocy 20 sierpnia 2025 roku, w wieku 86 lat, odszedł do Domu Ojca abp senior Józef Kowalczyk” - czytamy w komunikacie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W tekście przekazano, że hierarcha zmarł w szpitalu w Tarnowie, w którym od trzech tygodni przebywał w poważnym stanie.

Archidiecezja zaznaczyła, że wiadomość o śmierci abp. seniora Józefa Kowalczyka ogłosił w Gnieźnie dzwon św. Wojciech. Informacje o pogrzebie mają zostać podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Nie żyje abp Józef Kowalczyk

Józef Kowalczyk za tydzień, 28 sierpnia, obchodziłby 87. urodziny. Przyszedł na świat we wsi Jadowniki Mokre (województwo małopolskie). W 1956 r. rozpoczął studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie, natomiast święcenia kapłańskie przyjął 14 stycznia 1962 r. w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie z rąk biskupa Józefa Drzazgi. W tym samym roku otrzymał nominację na wikariusza parafii pw. Świętej Trójcy w Kwidzynie.

W 1963 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaś dwa lata później wyjechał do Rzymu, gdzie podjął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Ukończył także kurs kanonicznej praktyki administracyjnej przy Kongregacji Soboru (dzisiejszej Dykasterii ds. Duchowieństwa).