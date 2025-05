„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Obraz pól zasianych ziarnem harmonijnie wpisuje się w krajobraz waszej pięknej, ojczystej ziemi. Pozwólcie, by także ziarno Słowa Bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon. Słuchajcie tego Słowa z uwagą, by móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Z serca Wam błogosławię” - powiedział papież, cytowany przez Radio Watykańskie.



Pierwsza audiencja generalna 267. papieża Kościoła Katolickiego

To pierwsza środowa audiencja generalna, w której uczestniczy Leon XIV po zaprzysiężeniu go na 267. papieża Kościoła katolickiego 18 maja. Leon XIV został wybrany nowym papieżem przez konklawe 8 maja. Jest następcą zmarłego 21 kwietnia papieża Franciszka, którego pontyfikat zakończył się po nieco ponad 12 latach.



Leon XIV to pierwszy obywatel USA, który został papieżem, a zarazem drugi z rzędu papież z Ameryki (Franciszek był Argentyńczykiem, Leon XIV ma również obywatelstwo Peru).

Watykan: Czym jest audiencja generalna?

Audiencja generalna jest cotygodniowym spotkaniem papieża z wiernymi, które odbywa się na Placu Świętego Piotra lub w Auli Pawła VI w Watykanie (w zależności od pory roku). Tradycję przyjmowania wiernych w czasie audiencji generalnej wprowadził papież Pius XI w 1930 roku.