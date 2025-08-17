Rzeczpospolita
Ważne odkrycie archeologów w Egipcie. Rzuca nowe światło na początki chrześcijaństwa

Niedawne odkrycie starożytnego miasta koptyjskiego na Pustyni Zachodniej w Egipcie może dostarczyć cennych informacji na temat wczesnej historii chrześcijaństwa – podało egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności. Miasto, którego początki sięgają III–VII wieku, obejmuje rezydencje, grobowce i dwa kościoły.

Publikacja: 17.08.2025 17:04

W Egipcie odkryto pozostałości miasta z wczesnego okresu koptyjskiego

Foto: Ministerstwo Turystyki i Starożytności

Magdalena Zapart

Egipskie ministerstwo ogłosiło w lipcu, że odkryto pozostałości miasta rezydencjalnego z wczesnego okresu koptyjskiego (III–VII w.) na stanowisku archeologicznym Ain Al-Kharab, położonym w oazie Kharga. Miasto rzuca światło na kluczowy okres w historii Egiptu, który był świadkiem przejścia od pogaństwa do chrześcijaństwa i niegdyś stanowił centrum wczesnego życia chrześcijańskiego.

Znaleziska archeologów w oazie Kharga

Pod auspicjami Egipskiej Najwyższej Rady Starożytności (SCA) zespół archeologów w Ain Al-Kharab odkrył rzędy domów z cegły mułowej, grobowce i dwa kościoły, w tym jedną budowlę w stylu bazyliki, składającą się z centralnej sali flankowanej dwiema nawami i trzema rzędami kwadratowych kolumn. Odkryto również fresk przedstawiający Jezusa Chrystusa uzdrawiającego chorych.

Mohamed Ismail Khaled, sekretarz generalny SCA, powiedział: „Odkrycia potwierdzają znaczenie oazy Kharga jako centrum religijnego i społecznego w różnych okresach historycznych, zwłaszcza na początku ery koptyjskiej”.

Minister turystyki i starożytności, Szarif Fathy, dodał: „To odkrycie pogłębia naszą wiedzę o wczesnym chrześcijaństwie w Egipcie i podkreśla głęboko zakorzenione w naszym dziedzictwie wartości tolerancji”.

Koptowie – dziedzictwo i współczesne wyzwania

Koptowie to chrześcijańska grupa etniczno-religijna pochodząca z tego regionu, stanowiąca największą wspólnotę chrześcijańską na Bliskim Wschodzie i około 10 proc. populacji Egiptu. Są zrzeszeni głównie w Koptyjskim Kościele Ortodoksyjnym z siedzibą w Aleksandrii.

W przeszłości byli prześladowani jako mniejszość religijna, a w ostatnich latach również atakowani przez Bractwo Muzułmańskie, polityczną grupę islamistyczną. Po obaleniu prezydenta Mohammeda Mursiego w 2013 roku co najmniej 45 kościołów i wiele obiektów chrześcijańskich zostało zaatakowanych. Koptowie byli jednak pionierami egipskiego ruchu niepodległościowego i zawsze pielęgnowali silne poczucie egipskiej tożsamości.

Według egiptologa Stephena Harveya miejsca koptyjskie w Egipcie cieszą się obecnie nowym zainteresowaniem konserwatorów zabytków, co przynosi zaskakujące rezultaty. Dobrym przykładem jest – jak twierdzi – Czerwony Klasztor w Sohag w Górnym Egipcie. „Czerwony Klasztor został odkryty dawno temu – mówi Harvey w rozmowie z „The Art Newspaper” – ale uważano, że pochodzi z dużo późniejszego okresu, aż do niedawnych badań konserwatorskich Amerykańskiego Centrum Badawczego w Egipcie, które ujawniły bardzo wczesną datę jego powstania”.

Niedawne odkrycie starożytnego miasta na Pustyni Zachodniej jest znaczące – jak podkreśla uczony – ponieważ dostarcza „wczesnych dowodów na istnienie życia koptyjskiego poza Doliną Nilu, a także ze względu na artystyczną wartość wczesnych wizerunków z Nowego Testamentu, które są zawsze wyczekiwane i doceniane”.

Źródło: rp.pl

