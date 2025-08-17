Egipskie ministerstwo ogłosiło w lipcu, że odkryto pozostałości miasta rezydencjalnego z wczesnego okresu koptyjskiego (III–VII w.) na stanowisku archeologicznym Ain Al-Kharab, położonym w oazie Kharga. Miasto rzuca światło na kluczowy okres w historii Egiptu, który był świadkiem przejścia od pogaństwa do chrześcijaństwa i niegdyś stanowił centrum wczesnego życia chrześcijańskiego.

Znaleziska archeologów w oazie Kharga

Pod auspicjami Egipskiej Najwyższej Rady Starożytności (SCA) zespół archeologów w Ain Al-Kharab odkrył rzędy domów z cegły mułowej, grobowce i dwa kościoły, w tym jedną budowlę w stylu bazyliki, składającą się z centralnej sali flankowanej dwiema nawami i trzema rzędami kwadratowych kolumn. Odkryto również fresk przedstawiający Jezusa Chrystusa uzdrawiającego chorych.

Mohamed Ismail Khaled, sekretarz generalny SCA, powiedział: „Odkrycia potwierdzają znaczenie oazy Kharga jako centrum religijnego i społecznego w różnych okresach historycznych, zwłaszcza na początku ery koptyjskiej”.

Minister turystyki i starożytności, Szarif Fathy, dodał: „To odkrycie pogłębia naszą wiedzę o wczesnym chrześcijaństwie w Egipcie i podkreśla głęboko zakorzenione w naszym dziedzictwie wartości tolerancji”.