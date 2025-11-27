Reklama
Pierwsza podróż Leona XIV pokazuje kierunek jego pontyfikatu

Leon XIV jedzie do Turcji oraz Libanu. Dlaczego za kierunek swojej pierwszej zagranicznej podróży wybiera Bliski Wschód? Co chce przez to pokazać Kościołowi i światu?

Publikacja: 27.11.2025 09:43

Papież Leon XIV

Papież Leon XIV

Foto: REUTERS/Remo Casilli

Przemysław Kulawiński

Papież Leon XIV wyruszył w swoją pierwszą zagraniczną podróż apostolską, która obejmie Turcję i Liban. Wizyta będzie miała charakter religijny, ekumeniczny i międzyreligijny, a także stanowić będzie znak solidarności i nadziei wobec narodów Bliskiego Wschodu. Wybór Turcji i Libanu – krajów o bogatej historii chrześcijaństwa, a zarazem miejsc, gdzie spotykają się różne religie i kultury – ukazuje pragnienie papieża, by jego pontyfikat od początku był znakiem dialogu, pokoju i nadziei. Podróż ta wpisuje się zatem w tradycję papieskich wizyt na Bliskim Wschodzie, które zawsze miały wymiar nie tylko religijny, lecz także humanitarny i dyplomatyczny. Leon XIV pragnie umocnić tamtejsze wspólnoty chrześcijańskie, często żyjące w trudnych warunkach, a jednocześnie podkreślić znaczenie współistnienia i wzajemnego szacunku między wyznawcami różnych religii.

Ważne wspomnienie Soboru w Nicei

Pierwszego dnia papież zamierza odwiedzić Ankarę – stolicę Turcji. Po uroczystym powitaniu na lotnisku w godzinach popołudniowych uda się do Mauzoleum Atatürka – jednego z najważniejszych miejsc w historii współczesnej Turcji, gdzie spoczywa założyciel i pierwszy prezydent Republiki Turcji, Mustafa Kemal Atatürk. Następnie w planach jest spotkanie z prezydentem Turcji, przedstawicielami władz oraz dyplomacji. Wieczorem Leon XIV odleci do Stambułu, gdzie będzie kontynuował swoją wizytę.

Podczas zaplanowanego nabożeństwa w katedrze Ducha Święta odbędzie się spotkanie z biskupami, duchowieństwem oraz osobami konsekrowanymi, wieczorem zaś ma odbyć się prywatne spotkanie z biskupami w Delegaturze Apostolskiej. Leon XIV ma w planach udać się do İzniku, gdzie w 325 r. odbył się pierwszy Sobór Nicejski. To wydarzenie zaowocowało opracowaniem treści wyznania wiary, które do dziś jest odmawiane. W ruinach dawnej Bazyliki św. Neofity papież weźmie udział w ekumenicznej modlitwie.

Dialog z innymi religiami

Ojciec Święty odwiedzi Błękitny Meczet, odbędzie się spotkanie ze zwierzchnikami wspólnot chrześcijańskich, a także z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I – w planach jest podpisanie wspólnej deklaracji. Papież uda się również do katedry ormiańskiej, planuje wziąć udział w Boskiej Liturgii w prawosławnej katedrze św. Jerzego w Stambule. Z jednej strony Leon XIV podejmuje zatem dialog i modlitwę z muzułmanami, z drugiej swoją troską obejmuje również Kościół ormiański, pamięta o ich cierpieniu i ludobójstwie podczas I wojny światowej.

Kolejnym punktem programu jest wizyta w Bejrucie, podczas której planowane są spotkania z władzami i społeczeństwem obywatelskim Libanu. Papież pomodli się przy grobie św. Charbela w klasztorze św. Marouna w Annayi – będącym duchowym sercem Libanu i Kościoła maronickiego. Następnie uda się do narodowego sanktuarium maryjnego w Harissie. Istotnym elementem wizyty jest również udział w spotkaniu międzyreligijnym na Placu Męczenników oraz spotkanie się z młodzieżą przed siedzibą patriarchatu maronickiego w Bkerké – a więc w tym samym miejscu, gdzie w 2012 r. młodzież libańską odwiedził papież Benedykt XVI.

W ostatnim dniu swojej pielgrzymki, papież Leon XIV spotka się z personelem szpitala De la Croix, prowadzonego przez siostry franciszkanki Krzyża z Libanu. Leon XIV zamierza również wykonać symboliczny gest w miejscu tragicznego wybuchu z 2020 r. i pomodlić się tam w ciszy.

Duszpasterskie priorytety

Pierwsza zagraniczna podróż papieża Leona XIV ma niewątpliwie głęboki wymiar symboliczny i duszpasterski. Będąc w Turcji papież nawiąże do korzeni wiary, odwiedzając miejsca związane z początkami Kościoła oraz z historią dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Wizyta w Ankarze i Stambule, a szczególnie modlitwa w İzniku – dawnej Nicei, miejscu pierwszego Soboru Nicejskiego – ma przypominać o jedności chrześcijan i wspólnych źródłach wiary. Również pobyt w Libanie ma doniosłe znaczenie – Liban bowiem, określany często jako „kraj współistnienia”, stanowi serce chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Spotkania papieża z wiernymi, duchowieństwem i przedstawicielami różnych religii będą wyrazem troski o pokój, dialog i przyszłość młodego pokolenia w regionie dotkniętym kryzysami społecznymi i gospodarczymi.

Ta podróż apostolska Leona XIV ukazuje więc nie tylko kierunek jego pontyfikatu, ale i jego duszpasterskie priorytety: bliskość z ludźmi, troskę o jedność Kościoła, dialog międzyreligijny oraz nadzieję dla narodów cierpiących z powodu konfliktów i podziałów na Bliskim Wschodzie.

Autor

Przemysław Kulawiński

historyk Kościoła, prawnik, kanonista, ekspert ds. międzynarodowych. Przez kilka lat pracował w Watykanie oraz kilku rzymskich kancelariach prawnych. Pasjonuje się nauką, archeologią oraz kulturą antyczną. Mieszka w Rzymie. 


