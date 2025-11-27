Aktualizacja: 27.11.2025 10:35 Publikacja: 27.11.2025 09:43
Papież Leon XIV
Foto: REUTERS/Remo Casilli
Papież Leon XIV wyruszył w swoją pierwszą zagraniczną podróż apostolską, która obejmie Turcję i Liban. Wizyta będzie miała charakter religijny, ekumeniczny i międzyreligijny, a także stanowić będzie znak solidarności i nadziei wobec narodów Bliskiego Wschodu. Wybór Turcji i Libanu – krajów o bogatej historii chrześcijaństwa, a zarazem miejsc, gdzie spotykają się różne religie i kultury – ukazuje pragnienie papieża, by jego pontyfikat od początku był znakiem dialogu, pokoju i nadziei. Podróż ta wpisuje się zatem w tradycję papieskich wizyt na Bliskim Wschodzie, które zawsze miały wymiar nie tylko religijny, lecz także humanitarny i dyplomatyczny. Leon XIV pragnie umocnić tamtejsze wspólnoty chrześcijańskie, często żyjące w trudnych warunkach, a jednocześnie podkreślić znaczenie współistnienia i wzajemnego szacunku między wyznawcami różnych religii.
Pierwszego dnia papież zamierza odwiedzić Ankarę – stolicę Turcji. Po uroczystym powitaniu na lotnisku w godzinach popołudniowych uda się do Mauzoleum Atatürka – jednego z najważniejszych miejsc w historii współczesnej Turcji, gdzie spoczywa założyciel i pierwszy prezydent Republiki Turcji, Mustafa Kemal Atatürk. Następnie w planach jest spotkanie z prezydentem Turcji, przedstawicielami władz oraz dyplomacji. Wieczorem Leon XIV odleci do Stambułu, gdzie będzie kontynuował swoją wizytę.
Podczas zaplanowanego nabożeństwa w katedrze Ducha Święta odbędzie się spotkanie z biskupami, duchowieństwem oraz osobami konsekrowanymi, wieczorem zaś ma odbyć się prywatne spotkanie z biskupami w Delegaturze Apostolskiej. Leon XIV ma w planach udać się do İzniku, gdzie w 325 r. odbył się pierwszy Sobór Nicejski. To wydarzenie zaowocowało opracowaniem treści wyznania wiary, które do dziś jest odmawiane. W ruinach dawnej Bazyliki św. Neofity papież weźmie udział w ekumenicznej modlitwie.
Ojciec Święty odwiedzi Błękitny Meczet, odbędzie się spotkanie ze zwierzchnikami wspólnot chrześcijańskich, a także z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I – w planach jest podpisanie wspólnej deklaracji. Papież uda się również do katedry ormiańskiej, planuje wziąć udział w Boskiej Liturgii w prawosławnej katedrze św. Jerzego w Stambule. Z jednej strony Leon XIV podejmuje zatem dialog i modlitwę z muzułmanami, z drugiej swoją troską obejmuje również Kościół ormiański, pamięta o ich cierpieniu i ludobójstwie podczas I wojny światowej.
Kolejnym punktem programu jest wizyta w Bejrucie, podczas której planowane są spotkania z władzami i społeczeństwem obywatelskim Libanu. Papież pomodli się przy grobie św. Charbela w klasztorze św. Marouna w Annayi – będącym duchowym sercem Libanu i Kościoła maronickiego. Następnie uda się do narodowego sanktuarium maryjnego w Harissie. Istotnym elementem wizyty jest również udział w spotkaniu międzyreligijnym na Placu Męczenników oraz spotkanie się z młodzieżą przed siedzibą patriarchatu maronickiego w Bkerké – a więc w tym samym miejscu, gdzie w 2012 r. młodzież libańską odwiedził papież Benedykt XVI.
W ostatnim dniu swojej pielgrzymki, papież Leon XIV spotka się z personelem szpitala De la Croix, prowadzonego przez siostry franciszkanki Krzyża z Libanu. Leon XIV zamierza również wykonać symboliczny gest w miejscu tragicznego wybuchu z 2020 r. i pomodlić się tam w ciszy.
Pierwsza zagraniczna podróż papieża Leona XIV ma niewątpliwie głęboki wymiar symboliczny i duszpasterski. Będąc w Turcji papież nawiąże do korzeni wiary, odwiedzając miejsca związane z początkami Kościoła oraz z historią dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Wizyta w Ankarze i Stambule, a szczególnie modlitwa w İzniku – dawnej Nicei, miejscu pierwszego Soboru Nicejskiego – ma przypominać o jedności chrześcijan i wspólnych źródłach wiary. Również pobyt w Libanie ma doniosłe znaczenie – Liban bowiem, określany często jako „kraj współistnienia”, stanowi serce chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Spotkania papieża z wiernymi, duchowieństwem i przedstawicielami różnych religii będą wyrazem troski o pokój, dialog i przyszłość młodego pokolenia w regionie dotkniętym kryzysami społecznymi i gospodarczymi.
Ta podróż apostolska Leona XIV ukazuje więc nie tylko kierunek jego pontyfikatu, ale i jego duszpasterskie priorytety: bliskość z ludźmi, troskę o jedność Kościoła, dialog międzyreligijny oraz nadzieję dla narodów cierpiących z powodu konfliktów i podziałów na Bliskim Wschodzie.
Przemysław Kulawiński
historyk Kościoła, prawnik, kanonista, ekspert ds. międzynarodowych. Przez kilka lat pracował w Watykanie oraz kilku rzymskich kancelariach prawnych. Pasjonuje się nauką, archeologią oraz kulturą antyczną. Mieszka w Rzymie.
