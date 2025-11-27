Papież Leon XIV wyruszył w swoją pierwszą zagraniczną podróż apostolską, która obejmie Turcję i Liban. Wizyta będzie miała charakter religijny, ekumeniczny i międzyreligijny, a także stanowić będzie znak solidarności i nadziei wobec narodów Bliskiego Wschodu. Wybór Turcji i Libanu – krajów o bogatej historii chrześcijaństwa, a zarazem miejsc, gdzie spotykają się różne religie i kultury – ukazuje pragnienie papieża, by jego pontyfikat od początku był znakiem dialogu, pokoju i nadziei. Podróż ta wpisuje się zatem w tradycję papieskich wizyt na Bliskim Wschodzie, które zawsze miały wymiar nie tylko religijny, lecz także humanitarny i dyplomatyczny. Leon XIV pragnie umocnić tamtejsze wspólnoty chrześcijańskie, często żyjące w trudnych warunkach, a jednocześnie podkreślić znaczenie współistnienia i wzajemnego szacunku między wyznawcami różnych religii.

Ważne wspomnienie Soboru w Nicei

Pierwszego dnia papież zamierza odwiedzić Ankarę – stolicę Turcji. Po uroczystym powitaniu na lotnisku w godzinach popołudniowych uda się do Mauzoleum Atatürka – jednego z najważniejszych miejsc w historii współczesnej Turcji, gdzie spoczywa założyciel i pierwszy prezydent Republiki Turcji, Mustafa Kemal Atatürk. Następnie w planach jest spotkanie z prezydentem Turcji, przedstawicielami władz oraz dyplomacji. Wieczorem Leon XIV odleci do Stambułu, gdzie będzie kontynuował swoją wizytę.

Podczas zaplanowanego nabożeństwa w katedrze Ducha Święta odbędzie się spotkanie z biskupami, duchowieństwem oraz osobami konsekrowanymi, wieczorem zaś ma odbyć się prywatne spotkanie z biskupami w Delegaturze Apostolskiej. Leon XIV ma w planach udać się do İzniku, gdzie w 325 r. odbył się pierwszy Sobór Nicejski. To wydarzenie zaowocowało opracowaniem treści wyznania wiary, które do dziś jest odmawiane. W ruinach dawnej Bazyliki św. Neofity papież weźmie udział w ekumenicznej modlitwie.

Dialog z innymi religiami

Ojciec Święty odwiedzi Błękitny Meczet, odbędzie się spotkanie ze zwierzchnikami wspólnot chrześcijańskich, a także z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I – w planach jest podpisanie wspólnej deklaracji. Papież uda się również do katedry ormiańskiej, planuje wziąć udział w Boskiej Liturgii w prawosławnej katedrze św. Jerzego w Stambule. Z jednej strony Leon XIV podejmuje zatem dialog i modlitwę z muzułmanami, z drugiej swoją troską obejmuje również Kościół ormiański, pamięta o ich cierpieniu i ludobójstwie podczas I wojny światowej.