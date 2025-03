Erywański politolog: Ormianie odwrócili się od Rosji. Ona nas zawiodła

Władze Azerbejdżanu i Armenii co jakiś czas deklarują gotowość podpisania w historycznego porozumienia pokojowego. Co stoi na przeszkodzie?

Problem polega na tym, że Moskwa miesza się do tego procesu, odwołuje się do porozumień z 2020 roku, w świetle których kontrolę nad tzw. korytarzem zangezurskim (drogą łączącą Azerbejdżan z częścią kraju – Nachiczewanem poprzez terytorium Armenii) mieliby sprawować funkcjonariusze FSB Rosji. Nie możemy na to się zgodzić, bo odebrano by nam dostęp do granicy z Iranem, to godzi w naszą suwerenność. Zarówno Armenia, jak i Azerbejdżan mają dzisiaj historyczną szansę na oderwanie się od Rosji i zawarcie pokoju. Bo każdy z nas chce normalnie żyć, nikt nie chce wojny.