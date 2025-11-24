Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Izrael zbombardował stolicę Libanu. W ataku zginął szef sztabu Hezbollahu

Izraelska armia podała, że w niedzielnym nalocie na Bejrut zginął szef sztabu Hezbollahu, uznawany za drugą najważniejszą osobę w tej organizacji Haytham Ali Tabatabai. Hezbollah potwierdził śmierć Tabatabaia i dwóch innych wysokiej rangi dowódców w nalocie.

Publikacja: 24.11.2025 06:11

Zaatakowany przez Izrael blok w Bejrucie

Zaatakowany przez Izrael blok w Bejrucie

Foto: REUTERS/Mohammed Yassin

Artur Bartkiewicz

Nalot, w którym zginął Tabatabai, to najpoważniejszy cios zadany przez Izrael Hezbollahowi od momentu zawieszenia broni z jesieni ubiegłego roku, zawartego po izraelskiej interwencji wojskowej w Libanie. Był to też pierwszy izraelski nalot na stolicę Libanu od pięciu miesięcy. 

Dlaczego Izrael postanowił wyeliminować szefa sztabu Hezbollahu?

Do ataku doszło po tym, jak w ostatnich tygodniach Izrael zaczął intensywniej atakować cele związane z Hezbollahem w innych częściach Libanu. Tel Awiw twierdzi, że szyicka organizacja, wspierana przez Iran, próbuje odtworzyć swój militarny potencjał zredukowany po ubiegłorocznym ataku Izraela na Liban. 

Izraelski wywiad twierdził, że Tabatabai był czołowym krytykiem decyzji libańskiego rządu dotyczącej rozbrojenia Hezbollahu, co przewidywało porozumienie o zawieszeniu broni z Izraelem. Szef sztabu Hezbollahu miał być zwolennikiem zerwania porozumienia o zawieszeniu broni i wznowieniu konfliktu z Izraelem.

Czytaj więcej

Palestyńczycy, którzy podczas wojny zostali wysiedleni na południe Strefy Gazy, idą wzdłuż drogi na
Konflikty zbrojne
Izraelska armia wycofuje się z Gazy. Palestyńczycy wracają do zniszczonych domów

Po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku Hezbollah, w geście solidarności z Palestyńczykami, zaczął ostrzeliwać północne pogranicze Izraela. Zmusiło to władze w Tel Awiwie do ewakuowania przygranicznych miejscowości. Ostrzał ustał dopiero po interwencji militarnej Izraela w Libanie. 

Reklama
Reklama

O ataku na Tabatabaia poinformował premier Izraela Beniamin Netanjahu. Netanjahu mówił, że izraelska armia zaatakowała szefa sztabu Hezbollahu, który „kierował odbudową organizacji terrorystycznej i wysiłkami na rzecz ponownego uzbrojenia” tej organizacji. 

Izrael nie poinformował USA z wyprzedzeniem o ataku na Bejrut

Netanjahu dodał, że zlecił atak na podstawie rekomendacji ministra obrony i szefa Sztabu Generalnego izraelskiej armii. – Izrael jest zdeterminowany, by zmierzać do realizacji swoich celów wszędzie i zawsze – podkreślił izraelski premier. 

W niedzielę rakiety wystrzelone przez izraelskie myśliwce trafiły w czwarte i piąte piętro 10-piętrowego budynku na południowych przedmieściach Bejrutu, które są uznawane za bastion Hezbollahu. Ministerstwo Zdrowia Libanu podało, że w ataku zginęło pięć osób, a ponad 20 zostało rannych. 

Kilka godzin po ataku izraelska armia wydała oświadczenie, w którym poinformowała o zabiciu Tabatabaia. W oświadczeniu czytamy, że „dowodził on większością jednostek Hezbollahu i pracował (...) nad odtworzeniem ich gotowości do wojny z Izraelem”. 

Czytaj więcej

Wybory parlamentarne w Iraku. Na zdjęciu: lokal wyborczy w An-Nadżaf
Polityka
Wybory parlamentarne w Iraku. Stabilizacja oparta na strachu przed wojną
Reklama
Reklama

Izraelska armia dodaje, że będzie „działać przeciw staraniom na rzecz odbudowy i ponownego uzbrojenia Hezbollahu”. W komunikacie czytamy, że Izrael będzie używał siły, by „usuwać wszelkie zagrożenia dla Izraela”. 

Jednocześnie izraelska armia zapewnia, że zamierza przestrzegać porozumienia zawartego między rządami Izraela a Libanu. 

USA nie wiedziały, że Izrael zbombarduje Bejrut

Serwis Axios podaje, powołując się na nieoficjalne ustalenia, że Izrael nie poinformował USA z wyprzedzeniem o ataku na Bejrut. – Zostaliśmy poinformowani o ataku natychmiast po tym, gdy został przeprowadzony – poinformował przedstawiciel administracji USA cytowany przez Axios. 

Inne źródło w administracji USA podaje jednak, że Stany Zjednoczone wiedziały od kilku dni, że Izrael planuje eskalację ataków w Libanie, ale nie wiedziały z wyprzedzeniem o czasie ani miejscu planowanego ataku, którego celem był Tabatabai. 

Informację o tym, że USA nie były informowane z wyprzedzeniem o ataku na Bejrut, potwierdza strona izraelska. 

Tabatabai znajdował się na liście osób poszukiwanych przez amerykański Departament Sprawiedliwości, który oferował 5 mln dolarów nagrody za pomoc w jego ujęciu. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Terroryzm Miejsca Regiony Azja Izrael Liban Hezbollah

Nalot, w którym zginął Tabatabai, to najpoważniejszy cios zadany przez Izrael Hezbollahowi od momentu zawieszenia broni z jesieni ubiegłego roku, zawartego po izraelskiej interwencji wojskowej w Libanie. Był to też pierwszy izraelski nalot na stolicę Libanu od pięciu miesięcy. 

Dlaczego Izrael postanowił wyeliminować szefa sztabu Hezbollahu?

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Genewa .Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (po lewej) i sekretarz stanu USA Marco Rubio (po
Konflikty zbrojne
Genewa. Marco Rubio obwieszcza sukces rozmów. Sugeruje, że na plan zgodzi się również Rosja
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Konflikty zbrojne
Plan pokojowy dla Ukrainy. Ursula von der Leyen ogłasza trzy warunki
Sekretarz stanu USA Marco Rubio
Konflikty zbrojne
Plan pokojowy to „rosyjska lista życzeń”? Marco Rubio odpiera zarzuty
Ukraiński żołnierz wśród uszkodzonych w wyniku ostrzału budynków w Konstantynówce (obwód doniecki)
Konflikty zbrojne
Wojna na Ukrainie i amerykański plan pokojowy. Wkrótce kluczowe rozmowy
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Europa oburzona planem Trumpa. Prezydent USA: Nie podoba się? Niech walczą dalej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama