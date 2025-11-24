Nalot, w którym zginął Tabatabai, to najpoważniejszy cios zadany przez Izrael Hezbollahowi od momentu zawieszenia broni z jesieni ubiegłego roku, zawartego po izraelskiej interwencji wojskowej w Libanie. Był to też pierwszy izraelski nalot na stolicę Libanu od pięciu miesięcy.

Reklama Reklama

Dlaczego Izrael postanowił wyeliminować szefa sztabu Hezbollahu?

Do ataku doszło po tym, jak w ostatnich tygodniach Izrael zaczął intensywniej atakować cele związane z Hezbollahem w innych częściach Libanu. Tel Awiw twierdzi, że szyicka organizacja, wspierana przez Iran, próbuje odtworzyć swój militarny potencjał zredukowany po ubiegłorocznym ataku Izraela na Liban.

Izraelski wywiad twierdził, że Tabatabai był czołowym krytykiem decyzji libańskiego rządu dotyczącej rozbrojenia Hezbollahu, co przewidywało porozumienie o zawieszeniu broni z Izraelem. Szef sztabu Hezbollahu miał być zwolennikiem zerwania porozumienia o zawieszeniu broni i wznowieniu konfliktu z Izraelem.

Po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku Hezbollah, w geście solidarności z Palestyńczykami, zaczął ostrzeliwać północne pogranicze Izraela. Zmusiło to władze w Tel Awiwie do ewakuowania przygranicznych miejscowości. Ostrzał ustał dopiero po interwencji militarnej Izraela w Libanie.