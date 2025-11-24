Aktualizacja: 24.11.2025 06:35 Publikacja: 24.11.2025 06:11
Zaatakowany przez Izrael blok w Bejrucie
Foto: REUTERS/Mohammed Yassin
Nalot, w którym zginął Tabatabai, to najpoważniejszy cios zadany przez Izrael Hezbollahowi od momentu zawieszenia broni z jesieni ubiegłego roku, zawartego po izraelskiej interwencji wojskowej w Libanie. Był to też pierwszy izraelski nalot na stolicę Libanu od pięciu miesięcy.
Do ataku doszło po tym, jak w ostatnich tygodniach Izrael zaczął intensywniej atakować cele związane z Hezbollahem w innych częściach Libanu. Tel Awiw twierdzi, że szyicka organizacja, wspierana przez Iran, próbuje odtworzyć swój militarny potencjał zredukowany po ubiegłorocznym ataku Izraela na Liban.
Izraelski wywiad twierdził, że Tabatabai był czołowym krytykiem decyzji libańskiego rządu dotyczącej rozbrojenia Hezbollahu, co przewidywało porozumienie o zawieszeniu broni z Izraelem. Szef sztabu Hezbollahu miał być zwolennikiem zerwania porozumienia o zawieszeniu broni i wznowieniu konfliktu z Izraelem.
Po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku Hezbollah, w geście solidarności z Palestyńczykami, zaczął ostrzeliwać północne pogranicze Izraela. Zmusiło to władze w Tel Awiwie do ewakuowania przygranicznych miejscowości. Ostrzał ustał dopiero po interwencji militarnej Izraela w Libanie.
O ataku na Tabatabaia poinformował premier Izraela Beniamin Netanjahu. Netanjahu mówił, że izraelska armia zaatakowała szefa sztabu Hezbollahu, który „kierował odbudową organizacji terrorystycznej i wysiłkami na rzecz ponownego uzbrojenia” tej organizacji.
Netanjahu dodał, że zlecił atak na podstawie rekomendacji ministra obrony i szefa Sztabu Generalnego izraelskiej armii. – Izrael jest zdeterminowany, by zmierzać do realizacji swoich celów wszędzie i zawsze – podkreślił izraelski premier.
W niedzielę rakiety wystrzelone przez izraelskie myśliwce trafiły w czwarte i piąte piętro 10-piętrowego budynku na południowych przedmieściach Bejrutu, które są uznawane za bastion Hezbollahu. Ministerstwo Zdrowia Libanu podało, że w ataku zginęło pięć osób, a ponad 20 zostało rannych.
Kilka godzin po ataku izraelska armia wydała oświadczenie, w którym poinformowała o zabiciu Tabatabaia. W oświadczeniu czytamy, że „dowodził on większością jednostek Hezbollahu i pracował (...) nad odtworzeniem ich gotowości do wojny z Izraelem”.
Izraelska armia dodaje, że będzie „działać przeciw staraniom na rzecz odbudowy i ponownego uzbrojenia Hezbollahu”. W komunikacie czytamy, że Izrael będzie używał siły, by „usuwać wszelkie zagrożenia dla Izraela”.
Jednocześnie izraelska armia zapewnia, że zamierza przestrzegać porozumienia zawartego między rządami Izraela a Libanu.
Serwis Axios podaje, powołując się na nieoficjalne ustalenia, że Izrael nie poinformował USA z wyprzedzeniem o ataku na Bejrut. – Zostaliśmy poinformowani o ataku natychmiast po tym, gdy został przeprowadzony – poinformował przedstawiciel administracji USA cytowany przez Axios.
Inne źródło w administracji USA podaje jednak, że Stany Zjednoczone wiedziały od kilku dni, że Izrael planuje eskalację ataków w Libanie, ale nie wiedziały z wyprzedzeniem o czasie ani miejscu planowanego ataku, którego celem był Tabatabai.
Informację o tym, że USA nie były informowane z wyprzedzeniem o ataku na Bejrut, potwierdza strona izraelska.
Tabatabai znajdował się na liście osób poszukiwanych przez amerykański Departament Sprawiedliwości, który oferował 5 mln dolarów nagrody za pomoc w jego ujęciu.
