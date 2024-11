Jak relacjonuje Reuters po wejściu w życie zawieszenia broni na libańskich drogach pojawiły się sznury samochodów zmierzających na południe kraju, w rejon pogranicza z Izraelem. Od 1 października tereny te były celem izraelskiej operacji lądowej wymierzonej w Hezbollah.

Joe Biden o zawieszeniu broni między Izraelem a Hezbollahem: To ma być stałe zaprzestanie działań wojennych

Gabinet Beniamina Netanjahu zaakceptował warunki zawieszenia broni stosunkiem głosów 10 do 1. Wkrótce potem głos zabrał Joe Biden, który powiedział, że rozmawiał z Netanjahu i p.o. premiera Libanu Najibem Mikatim.



- To ma być stałe zaprzestanie działań wojennych – podkreślił Biden. - To, co pozostało z Hezbollahu i innych organizacji terrorystycznych, nie będzie mogło znowu zagrażać bezpieczeństwu Izraela – dodał.