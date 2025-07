W rozmowie z dziennikarzami Donald Trump wyjaśnił, że decyzja zapadła mimo wcześniejszej przerwy w dostawach, ogłoszonej przez Pentagon. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell natychmiast wydał oświadczenie, w którym napisał, że „na polecenie prezydenta Trumpa Departament Obrony wysyła dodatkową broń defensywną na Ukrainę, aby zapewnić Ukraińcom możliwość obrony”, podczas gdy administracja USA „pracuje nad zapewnieniem trwałego pokoju i zapewnieniem, że zabijanie się skończy”.

między Trumpem a Zełenskim. P Parnell zastrzegł, że „ramy oceny dostaw wojskowych na całym świecie pozostają w mocy i są integralną częścią naszych priorytetów obronnych America First”.

„Najlepsza w historii” rozmowa Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa

W piątek, 4 lipca doszło do rozmowy Zełenskiego i Trumpa. Następnego dnia w swoim wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy podkreślał, że była to „najlepsza i najbardziej owocna rozmowa w historii ich kontaktów”. Poinformował też, że rozmowa „skupiła się na tematyce obrony powietrznej, kluczowej dla bezpieczeństwa Ukrainy”. - Omówiliśmy obronę powietrzną i jestem wdzięczny za gotowość pomagania. To właśnie Patrioty są kluczem obrony przed balistyką - powiedział Zełenski.