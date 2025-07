Tory o rozstawie 1435 mm na odcinku Sknyliw – Mościska II, umożliwią otwarcie dodatkowego bezpośredniego połączenia kolejowego między Ukrainą a Unią Europejską – poinformowało biuro prasowe ministerstwo rozwoju wspólnot i terytoriów Ukrainy. Gdy już powstaną, nie będzie trzeba wysadzać pasażerów na granicy z Polską, by zmienić rozstaw kół pociągów z sowieckiego na europejski.

Podróż do Polski będzie krótsza

Projekt przewiduje utworzenie pierwszego odcinka europejskiej linii kolejowej ze Lwowa do granicy polskiej. Po zakończeniu prac ukraińskie pociągi pasażerskie i towarowe będą jeździły do Polski i krajów Wspólnoty bez konieczności przesiadki pasażerów i zatrzymywania się na granicy.

„Rozmiar Euro oznacza krótszy czas podróży, nowe możliwości tranzytu i ulgę dla pasażerów w punktach kontrolnych. Jednocześnie jest to inwestycja w stabilność gospodarczą Ukrainy, rozwój handlu, wzrost eksportu, nowe możliwości dla biznesu i logistyki. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w warunkach wielkiej wojny, jeśli chodzi o zdolność kraju do zapewnienia stabilności, ruchu i interakcji z partnerami” – powiedział Ołeksy Kuleba, wicepremier ds. odbudowy, minister ds. rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy, cytowany przez agencję Unian.