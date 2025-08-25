Negatywne emocje związane z planami wprowadzenia podatku bankowego, który uszczupli zyski banków opadły, stwarzając okazję do odreagowania piątkowej przeceny. Biorąc jednak pod uwagę jej zasięg, poniedziałkowe odbicie krajowych indeksów nie wypadło zbyt okazale. Głównym wskaźnikom udało się odrobić jedynie niewielką część strat. WIG20 finiszował 0,87 proc. na plusie, powracając powyżej poziomu 2900 pkt. Z kolei szeroki wskaźnik WIG zwyżkował o 0,94 proc. Warto zauważyć, że do większych zakupów nie zachęcały nastroje panujące na większości pozostałych europejskich parkietach, na których więcej do powiedzenia mieli sprzedający. W wyniku ich wzmożonej aktywności większość głównych indeksów na giełdach Starego Kontynentu, włączając w to rynki z naszego regionu, znalazła się pod kreską.

Banki i spółki odzieżowe na celowniku

W Warszawie beneficjentami poprawy nastrojów były przede wszystkim spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Największym zainteresowaniem kupujących początkowo cieszyły się walory banków, odreagowujące mocne spadki z piątkowej sesji. Jednak w końcówce poniedziałkowego handlu zapał inwestorów za zakupów osłabł, w wyniku czego zwyżki największych przedstawicieli sektora stopniały do ok. 1-2 proc. Efektowniejszymi wzrostami mogą się za to pochwalić spółki odzieżowe LPP i CCC, do czego przyczyniły się dużo lepsze od oczekiwań ekonomistów dane o sprzedaży detalicznej za lipiec. Na celowniku kupujących znalazły się również PZU, Orlenu i CD Projektu, choć w ich przypadku zwyżki nie wyglądały już tak efektownie. Jednocześnie z łask wypadły papiery Budimeksu, Orange i PGE, które akurat nie ucierpiały w wyniku piątkowej przeceny.

Pozytywne nastroje zdominowały również szeroki rynek akcji, co wyniosło nad kreskę notowania większości mniejszych spółek. Najefektowniej drożały papiery Vivid Games, kontynuując zeszłotygodniowy rajd. Tym razem dołożyły ponad 30 proc. zwyżki. Na celowniku znalazły się także akcje Rainbow Tours i Lubawy wsparte rekomendacją i wynikami, co przełożyło się na kilkuprocentowe odbicie ich kursów.