Kilka tygodni temu moja przyjaciółka spadła ze schodów tak niefortunnie, że złamała w trzech miejscach rękę oraz obojczyk. Odwieziona karetką do szpitala spędziła cztery dni, zanim ktoś jej tę rękę poskładał. W tym nieszczęściu miała jednak sporo szczęścia, bo trafiło się jej łóżko na oddziale, więc wspomagana środkami przeciwbólowymi cierpliwie czekała na swoją kolej. Mniej szczęścia miał natomiast inny znajomy, który w ubiegłym tygodniu złamał rękę „tylko” w dwóch miejscach. Pierwszą dobę spędził na krześle na SOR, słysząc, że „jest młody, to da radę”. Horror? Zdecydowanie tak. W głowie się nie mieści, że w XXI w., w centrum stolicy kraju będącego 20. gospodarką świata, połamani ludzie muszą przez wiele dni cierpieć, zanim zostanie im udzielona pomoc lekarska.
Czy kogoś to dziwi? Raczej nie. Każdy żyjący w tym kraju wie, że wizyta na SOR zazwyczaj równa się wielogodzinnemu czekaniu w kolejce. Jednak patrząc na kolejki od strony systemowej, można w nich zobaczyć wszystko, co nie działa w ochronie zdrowia. Wiadomo, że nawet w jednym mieście na jednych SOR ludzi jest więcej, na innych mniej, co jest skutkiem opinii o oddziale. Tam, gdzie opinie są lepsze, lekarze uznawani są za bardziej kompetentnych, chorzy przychodzą chętniej. Nic dziwnego. Gdy potrzebujący pilnej pomocy pacjent zgłasza się sam, wybiera to miejsce, które mu się wydaje najlepsze.
Czytaj więcej
Najwięcej pacjentów trafia na oddziały ratunkowe w szpitalach wielospecjalistycznych. Niektórzy l...
Podobnie robią też inni pacjenci, którzy nie są w stanie dostać się do lekarza w POZ i liczą na konsultację specjalisty bez czekania w kolejce przez długie tygodnie, miesiące czy lata. Nie mogąc dostać się w normalnym trybie, wybierają ten specjalny przygotowany na sytuacje nadzwyczajne. I tłok na SOR gotowy, zwłaszcza gdy pogoda nie sprzyja, a śnieg i gołoledzie powodowały częstsze wypadki i urazy.
Czytaj więcej
Jedna noc z marznącym deszczem wystarczyła, by wiele polskich miast znalazło się w sytuacji kryzy...
Oddziały ratunkowe zawsze będą miejscami, w których czasami trzeba będzie poczekać. Ale chyba jesteśmy już w momencie, w którym warto się zastanowić, ile SOR jeszcze wytrzyma, zanim cały ten system się załamie. Od dawna mówi się o tym, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza obłożenie na SOR, ale jednak w wielu miejscach nie daje się jej wprowadzić, chroniąc interesy m.in. sklepikarzy sprzedających alkohol. Teraz jeszcze dodatkowo dochodzą nagłe porody, co także zwiększy zaangażowanie pracującego tam personelu, ale odciąży finansowo szpitale mające nierentowne oddziały położnicze. I są jeszcze dyspozytorzy, którzy na wszelki wypadek wolą wysłać karetkę z chorym do szpitala specjalistycznego, żeby „w razie czego” nikt im nie zarzucił podjęcia złej decyzji.
Czytaj więcej
Coraz mniej izb wytrzeźwień w Polsce oznacza coraz większe obciążenie dla szpitalnych oddziałów r...
Są co prawda plany reformy SOR, która ma skrócić czas oczekiwania na pomoc lekarską do 12 godzin. Ale plany sobie, a życie sobie. Można się obawiać, że będzie to tylko papierowy zapis. Chyba po prostu wszyscy uznali, że jest to doskonałe miejsce do łatania dziur w systemie ochrony zdrowia.
Największym naszym problemem z programem SAFE – w kontrze do ideologicznej, antyniemieckiej narracji PiS, że pak...
Otwierając ponownie niemiecki front, PiS liczy zapewne na sondażowe D-Day, bo ostatnie badania preferencji party...
Aleksiej Nawalny był wrogiem numer jeden Kremla. Do dzisiaj rosyjska opozycja demokratyczna nie podniosła się po...
Badania IBRiS pokazują, że obraz Ameryki uległ głębokiej przemianie w oczach Polaków. Liczmy na sojuszniczą loja...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas