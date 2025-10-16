Likwidacja izb wytrzeźwień paraliżuje SOR-y

Pijanymi coraz częściej opiekuje się policja

Nie wszyscy pijani trafiają jednak do szpitali. Część z nich kończy w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PdOZ). Jak przyznawał Mariusz Cichomski, zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA, rozwiązanie to miało być stosowane w sytuacjach awaryjnych, a stało się codziennością. „Z powodu braku izb wytrzeźwień bardzo duża część osób trafia do policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych – miejsc, które nie są przeznaczone do wytrzeźwiania” – podkreślał.

W 2024 r. w PdOZ-ach odnotowano 10 zgonów, z czego 9 dotyczyło osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. W 2022 r. z 16 zmarłych – 13 stanowiły takie osoby, a w 2021 r. aż 18 z 21 przypadków. W skali roku do PdOZ-ów trafia ok. 57 tysięcy nietrzeźwych osób, czyli 30 proc. wszystkich zatrzymanych. – Brak izb wytrzeźwień powoduje, że dzieje się coś zupełnie odwrotnego niż powinno. Osoby nietrzeźwe przebywają w PdOZ-ach razem z podejrzanymi o przestępstwa, bez stałej opieki medycznej. To realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia – mówił Cichomski. Dodał, że obecnie przepisy pozwalają tworzyć izby wytrzeźwień w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców, ale nie nakładają takiego obowiązku. – Kluczem byłoby zobligowanie do ich tworzenia. Mogłyby powstawać wspólnie dla dwóch sąsiadujących miejscowości – tłumaczył.

Doprowadzanie osób nietrzeźwych do PdOZ-ów jest rozwiązaniem nie tylko niebezpiecznym, ale też kosztochłonnym. Każda osoba doprowadzona przez policję musi przejść badanie lekarskie. Jak tłumaczył Inspektor Robert Kumor, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, czasami badanie kosztuje 40 zł, a w niektórych miejscach kwota ta potrafi wzrosnąć do 555 zł. Wszystko zależy od rodzaju podpisanej umowy z daną placówką medyczną. Do tego dochodzą koszty transportu oraz czas poświęcony na wykonanie wszystkich czynności. – Funkcjonariusze spędzają dwie, trzy godziny, by osobę nietrzeźwą osadzić w PdOZ-ie. To czas, który mogliby poświęcić na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego – wskazywał Robert Kumor.

Policja dysponuje dziś 296 pomieszczeniami dla osób zatrzymanych, co oznacza, że nie w każdym powiecie istnieje takie miejsce.

Ministerstwo dostrzega problem

Na występujący problem z osobami nietrzeźwymi, które trafiają na SOR zwróciła również uwagę minister zdrowia w rozmowie z Rzeczpospolitą. – Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz inne decyzje, podejmowane przez lokalne władze w zakresie polityki wobec alkoholu, należą do kompetencji samorządów. Ja im kibicuję jako była zarządzająca dwoma SOR-ami w Wejherowie i Gdyni. Wiem, co się tam działo nocą. Nie są to sytuacje komfortowe również dla pacjentów, którzy przychodzą po pomoc i muszą spędzać czas z osobami pod wpływem alkoholu. Wiem też do jakich dochodziło sytuacji, jeżeli chodzi o agresję wobec medyków i wobec pacjentów, którzy byli obok – mówiła ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.