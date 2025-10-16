Z tego artykułu się dowiesz: Jakie błędy i nieścisłości Dariusz Miłek wskazuje w publikacji Ningi Research dotyczącej Grupy CCC.

Jaki jest kontekst planowanego przejęcia spółki MKRI przez CCC i jakie ryzyka są z tym związane.

Dlaczego kwestie finansowe związane z transakcjami z MKRI budzą wątpliwości i jakie były wyjaśnienia zarządu CCC.

Na czym polega strategia inwestorów trzymających krótkie pozycje i jakie kroki prawne rozważa CCC w odpowiedzi na raport Ningi.

– Ten raport to g… Dobrze, że już spłynęło. Mam nadzieję, że kolejnego raportu nie będzie – powiedział w czwartek podczas wideokonferencji z inwestorami i analitykami Dariusz Miłek, założyciel, znaczący akcjonariusz i prezes CCC.

Założyciel CCC: raport pisany na kolanie. Wszystko jest „halo”

W tak emocjonalny sposób odniósł się do raportu o spółce sygnowanego przez Ningi Research w mediach społecznościowych i na stronie internetowej oraz rozesłanego do mediów.

Zdaniem Miłka publikacja zawiera szereg błędów. – Ten raport wygląda jakby ktoś leniwy go pisał na kolanie, albo jakby zrobiła to sztuczna inteligencja. Nie przeczytałem go w całości – powiedział założyciel CCC.

W jego ocenie raport miał za zadanie wywołać wrażenie, że przy transakcji, którą planuje spółka dzieje się „coś nie halo”.– Wszystko jest halo – powiedział założyciel CCC.