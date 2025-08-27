Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Afera dieselgate w Polsce zakończona ugodą. Wiadomo, jaką karę poniesie Volkswagen

Volkswagen Group Polska zapłaci blisko 74 mln zł kary w związku z aferą dieselgate - to efekt ugody zawartej przed sądem.

Publikacja: 27.08.2025 10:19

Afera dieselgate w Polsce zakończona ugodą. Wiadomo, jaką karę poniesie Volkswagen

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Skandal związany z manipulacjami w testach emisji spalin w samochodach z silnikami Diesla wybuchł we wrześniu 2015 roku. Kilka dni wcześniej koncern z Wolfsburga przyznał się w USA do fałszowania wyników testów. VW wpadł w jeden z największych kryzysów w swojej historii, który – według szacunków firmy – kosztował ją dotychczas około 33 mld euro.

Na czym polegała afera dieselgate

Jak przypomina w komunikacie UOKiK, afera dieselgate polegała na stosowaniu przez koncern Volkswagen w samochodach Volkswagen, Audi, Seat i Skoda produkowanych w latach 2008-2015 oprogramowania, które w warunkach testowych pozwalało na manipulację poziomem emisji tlenków azotu (NOx).

W 2020 r. Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą polskiego importera pojazdów – Volkswagen Group Polska. Uznał, że przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd co do spełniania normy Euro 5, wymogów w zakresie emisji tlenków azotu (NOx) oraz ekologiczności samochodów marek Volkswagen, Seat, Skoda i Audi. Chodziło o pojazdy wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym typu EA 189 z „oprogramowaniem optymalizującym” emisję tlenków azotu, które aktywuje się w cyklu testowym stosowanym w procesie homologacji typu WE. Ponadto spółka kierowała wytyczne do sprzedawców tych samochodów, które sugerowały automatyczne nieuwzględnianie reklamacji konsumentów dotyczących powyższych problemów, mimo wystąpienia niezgodności towaru z umową.

Czytaj więcej

Fabryka Volkswagena w Dreznie
Biznes
Afera Volkswagena: zapadły wyroki więzienia dla byłych menedżerów

UOKiK przypomina o wyroku TSUE

Urząd nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 120 mln zł. Firma odwołała się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą. – Wzięliśmy pod uwagę opinię sądu i we współpracy z Prokuratorią Generalną zdecydowaliśmy o zawarciu z Volkswagen Group Polska ugody, która następnie została zatwierdzona przez sąd – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. –&nbsp;Efektem jest decyzja zmieniająca. Stwierdzamy w niej, że spółka stosowała praktyki polegające na wprowadzaniu konsumentów w błąd m.in. co do ekologiczności pojazdów z silnikiem diesla typu EA 189. Potwierdziliśmy również, że spółka kierowała do sprzedawców tych pojazdów wytyczne i komunikaty, które sugerowały automatyczne nieuwzględnienie reklamacji pomimo występowania niezgodności towaru z umową. Ostateczna kara nałożona na spółkę wynosi blisko 74 miliony zł – dodaje. 

Reklama
Reklama

UOKiK przypomina, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanym 1 sierpnia 2025 r. w sprawie C-666/23, nabywcy pojazdu z silnikiem wyposażonym w urządzenie ograniczające skuteczność działania przysługuje prawo do odszkodowania od producenta tego pojazdu, w przypadku gdy urządzenie to wyrządziło szkodę temu nabywcy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Firmy Volkswagen

Skandal związany z manipulacjami w testach emisji spalin w samochodach z silnikami Diesla wybuchł we wrześniu 2015 roku. Kilka dni wcześniej koncern z Wolfsburga przyznał się w USA do fałszowania wyników testów. VW wpadł w jeden z największych kryzysów w swojej historii, który – według szacunków firmy – kosztował ją dotychczas około 33 mld euro.

Na czym polegała afera dieselgate

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Lekcja w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida
Edukacja i wychowanie
Gdzie znikają uczniowie szkół średnich z Ukrainy? Eksperci alarmują
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
Nieruchomości
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek: Prezydent nie jest królem słońce
Prezydent RP Karol Nawrocki (P) przed rozpoczęciem poniedziałkowej konferencji prasowej w Pałacu Pre
Cudzoziemcy
800+ na dziecko z Ukrainy i kary za banderyzm. Co zakłada prezydencki projekt?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Wszystkie zmiany w ortografii opisane są na stronie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
Matura i egzamin ósmoklasisty
Nadchodzi najpoważniejsza zmiana w polskiej ortografii od kilkudziesięciu lat
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie