– Oznacza to, że o ile samego ogłoszenia o sprzedaży nie można jednoznacznie uważać za ofertę, to przy ustalaniu warunków umowy cena musi być zgodna z ogłoszeniem albo atrakcyjniejsza. Warto też podkreślić, że umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego, co oznacza, że jej treść musi być zgodna z przepisami ustawy oraz ustalona przez strony – podsumowuje Andrzej Bućko.

Jeśli zatem deweloper (omyłkowo czy celowo) poda cenę np. 1 zł za m kw. i nie zareaguje niezwłocznie na ten błąd, może potencjalnie zostać zobowiązany do sprzedaży lokalu po tej cenie. Warunkiem jest jednak, by nabywca działał tu w dobrej wierze, tj. nie miał świadomości pomyłki.

– A to w tym wypadku może być trudne, jeżeli nie niemożliwe do udowodnienia – tłumaczy Andrzej Bućko. – Ze względu na wymóg formy aktu notarialnego jest mało prawdopodobne, aby taki przypadek został rozwiązany inaczej niż przez wyrok sądu. A jeśli omyłka jest oczywista, deweloper może próbować wykazać, że doszło do błędu, który nie wiąże go prawnie – podsumowuje adwokat.

Cena na stronie nie może wprowadzać w błąd – to grozi karą od UOKiK

Z kolei Jakub Sadurski, adwokat z kancelarii Affre i Wspólnicy wskazuje, że działalność deweloperów podlega także ogólnym regułom szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, które w Polsce i całej UE opiera się na dwóch filarach – obowiązku sprzedawcy do udzielania pełnej i rzetelnej informacji oraz zakazie wprowadzania konsumentów w błąd.

– W ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym znajdziemy na liście czarnych praktyk tzw. reklamę-przynętę. Polega ona na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, bez ujawniania, że przedsiębiorca może mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie będzie w stanie dostarczyć tych lub równorzędnych produktów po takiej cenie, przez taki okres i w takich ilościach, jakie są uzasadnione, biorąc pod uwagę produkt, zakres jego reklamy i oferowaną cenę – tłumaczy prawnik. – W przypadku informacji na stronach deweloperów, że mieszkanie kosztuje 1 zł za metr lub za całość prawdopodobnie mamy do czynienia z wprowadzającą konsumenta w błąd reklamą-przynętą – dodaje.